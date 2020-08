Stop! Devet znakova organizma da unosite previše šećera u sebe

Šećera ima gotovo u svemu, a pogotovo u prerađenoj hrani. Posljedice pretjeranog unosa mogu biti ozbiljne za zdravlje, a prepoznate li neke od ovih simptoma promijenite prehranu i konzultirajte liječnika

<p>Velika količina šećera slabi djetetov imunološki sustav, stvara plodno tlo za gljivične infekcije kod žena, a kod muškaraca može izazvati kronični umor i smanjiti spolni nagon. Šećer sadrži kalorije, ali nema stvarne prehrambene vrijednosti pa previše šećera preplavi tijelo s previše kalorija. Uzimanje više kalorija nego što sagorijevate dovest će do debljanja, a pretilost može povećati rizik od bolesti srca i dijabetesa.</p><p>Pogledajte video:</p><h2>Koliko je šećera previše?</h2><p>Naime, mozgu je osnovni, a gotovo i jedini izvor energije glukoza – šećer koji se nalazi u našoj krvi I kojeg samo on dnevno treba oko 130 g. </p><p>Unos šećera na dnevnoj razini trebao bi biti manji od 10 posto ukupnog dnevnog energetskog unosa. Dakle, ako je osobi dnevno potrebno 2000 kcal, do 200 kcal trebalo bi potjecati od šećera. </p><p>Ako niste svjesni pretjerane konzumacije, provjerite imate li neke od sljedećih simptoma pretjeranog unosa, piše <a href="https://brightside.me/inspiration-health/10-signs-that-youre-eating-too-much-sugar-494160/?utm_source=tsp_pages&utm_medium=fb_organic&utm_campaign=fb_gr_brightside&fbclid=IwAR1AmAZByncqFSjmkzuH5bF_GusjUxljxWHy_3XG7l7lvaB135JQTorLWpc">Bright Side</a>.</p><h2>1. Bol u zglobovima i mišićima</h2><p>Ometaju li vas bolovi, crvenilo i naticanje u nogama u vašim redovnim aktivnostima. To može biti jedan od brojnih znakova unosa previše šećera, upozoravaju stručnjaci, a mehanizam odgovoran za to je upalni proces u tijelu. Oštećenje živaca (periferna neuropatija) može biti još jedan znak kronično povišenog šećera u krvi. To dovodi do obamrlosti ili peckanja u rukama i nogama, ili nemogućnosti da osjetite bol ili temperaturne promjene.</p><h2>2. Stalna žudnja za slatkim</h2><p>U nekim danima svakih pet minuta trčiš do hladnjaka? Onda trebaš paziti da ne konzumiraš toliko namirnica koje su pune šećera. Naime, ako jedemo puno slatkoga, visoka razina šećera u krvi sprječava glukozu da uđe u stanice. Zbog toga tijelo nema energije te stalno traži nešto slatko, što je brzinski način da dođe do 'goriva'.</p><h2>3. Ili ste puni energije ili posve iscrpljeni</h2><p>Kod povišene količine šećera tijelo nije sposobno pravilno pohraniti i apsorbirati glukozu. Energija se ne koristi efikasno, a stanice tijela ne dobivaju potrebnu energiju. Sve to dovodi do činjenice da imate velike energetske skokove - odnosno nakon doze šećera ste hiperaktivni, a kad šećer padne iscrpljeni ste kao nakon trčanja maratona.</p><h2>4. Upalni procesi na koži</h2><p>Hrana koja sadrži dodani šećer uzrokuje brzi porast inzulina i započinje proces glikacije, odnosno vezanja šećera na proteinske molekule. Čim glukoza uđe u vašu krv, ona pokreće niz kompliciranih fizioloških procesa koji u konačnici mogu uzrokovati upalu i probleme s kožom. Ovaj porast inzulina može s vremenom povećati aktivnost uljnih žlijezda na vašoj koži i aktivirati upalne procese. To znači da prehrana bogata šećerom nosi veći rizik nastanka akni.</p><h2>5. Debljanje - osobito na području trbuha</h2><p>Kad se previše šećera apsorbira u krvotok, uzrokuje porast razina u krvi. Kad su razine visoke, svaka kalorija iz šećera pohranjuje se kao mast i izaziva pretilost. Dodana težina najčešće se taloži u području abdomena.</p><h2>6. Česte prehlade i loš imunitet</h2><p>Vitamin C potreban vašem tijelu za borbu protiv prehlada vrlo je sličan u svojoj kemijskoj strukturi glukozi. Umjesto da traži i radi s vitaminom C, vaš imunološki sustav uzima glukozu koja ima nultu snagu protiv virusa i bakterija.</p><p>Izbjegavajte procesuiranu hrane s većim postotkom rafiniranog šećera poput slatkiša i gaziranih napitaka. Umjesto toga, preporučuje se uzimanje hrane koja će stabilizirati razine šećera u organizmu poput smeđe riže, slanutka i leće, te tako osnažiti imunitet.</p><h2>7. Velika tolerancija na šećer</h2><p>Kad svakodnevno jedete puno slatkiša, vaš se okusni pupoljci naviknu na istu razinu slatkoće i na to počinju drugačije reagirati. Višak šećera zaslađuje nepce, a slatko voće i bobice ne djeluju tako slatko kao što bi trebali. Ako vam više ništa ne djeluje preslatko, smanjite konzumaciju dodatnih slatkih aditiva, poput rafiniranog šećera i slatkih sirupa, i prebacite se na uravnoteženu prehranu.</p><h2>8. Kvarenje zubi</h2><p> Neke od štetnih bakterija u ustima mogu se hraniti šećerom koji jedete. Tako se razine kiseline koje obično proizvode mogu povećati i oštetiti zubnu caklinu. Kad se taj zaštitni vanjski sloj iscrpljuje, povećane razine kiseline mogu stvoriti karijese. Oni mogu dovesti do zubobolje, osjetljivosti, pa čak i gubitka zuba.</p><h2>9. Osjećaj napuhnutosti</h2><p>Istraživanja su pokazala da se ponekad šećer u potpunosti ne probavi u tankom crijevu. Kad dođe u debelo crijevo, može fermentirati te dovesti do plinova, grčeva i bolne nadutosti, kao i pogoršati simptome sindroma iritabilnog crijeva. Zbog toga se ljudi koji jedu previše šećera osjećaju stalno 'naduto'.</p>