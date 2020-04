Znanstvenik Đikić: Šest cjepiva protiv virusa se klinički ispituje

Hrvatska je još jednom pokazala da ima vrhunske znanstvenike i predane stručnjake, a o novom našem postignuću – izolaciji korona virusa u hrvatskom laboratoriju, za 24sata govori naš veliki znanstvenik Ivan Đikić.

- Jako je dobra vijest što su mladi hrvatski znanstvenici uspjeli izolirati virus u laboratoriju kolegice Markotić. Čestitke svima na tom velikom uspjehu. Time su otvorili mogućnost da se aktivno uključe u globalna istraživanja COVID-19 bolesti. Odmah su uspostavljeni kontakti sa stručnjacima i znanstvenicima u Njemačkoj, posebno s kolegama u Berlinu a prema najavama i s profesorom Lukom Čičin-Šainom koji je vrhunski virolog i koji se aktivno uključio kako bi pomogao kod sekvencioniranja tog cijelog genoma. To je dobar primjer koliko je znanost postala globalna jer je vrlo brzo nakon izolacije virusa uspostavljena suradnja s znanstvenicima u inozemstvu - rekao nam je znanstvenik Đikić koji i sam mjesecima sa svojim timom u Frankfurtu proučava ponašanje koronavirusa i njegov utjecaj na ljudsku stanicu.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Opisao nam je i postupak izolacije virusa.

- Kada imate pacijenta, uzimate bris i radite genetski test koji utvrđuje da li je osoba zaražena koronavirusom. Istovremeno uzimate još jedan bris i stavljate ga u staničnu kulturu gdje se virus pomiješa s medijem iznad stanica. Nakon par dana, ako su ljudske stanice umrle, vjerojatno je došlo do umnažanja virusa koji se može izolirati u mediju. To se naravno radi u posebnim laboratorijima koji imaju biološku sigurnost jedino u specijaliziranim ustanovama. No, pitanje je što ste uzgojili u toj kulturi, možete provjeriti s PCR metodama (op. a. metoda kojom se relativno kratki dio DNA umnožava u veliki broj identičnih kopija). Slično smo u Frankfurtu u našem institutu za virologiju izolirali još u siječnju primarne viruse iz pacijenata koji su došli iz kineskog Wuhana. Nakon toga se sekvencionira genom tog izoliranog virusa i može se uspoređivati s drugim virusima izoliranim u drugim zemljama. Slično smo napravili na virusima koji su izolirani od bolesnika koji su došli iz Italije, Njemačke i Amerike. Prema dosadašnjim podacima svi ti virusi se u kulturi ponašaju vrlo slično. Na isti način ulaze u ljudske stanice i ubijaju ih. Dakle, za sada nemamo podataka da su se u biološkom ponašanju značajno promijenili– pojasnio je Đikić.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

A evo što su do sada saznali o Covidu: "Sada znamo sekvence virusa iz brojnih zemalja i u njima je došlo do relativno malog broja mutacija gena. Te mutacije su benigne naravi jer se funkcionalni geni nisu mijenjali tako da bi virus postao agresivniji."

S obzirom na to da je od korone do sada oboljelo gotovo 2,4 milijuna ljudi u svijetu, pitali smo da li je virus počeo slabiti kako se svi nadamo.

- Preko različitih metoda se može vidjeti da li virus slabi. Naime, na identične ljudske stanice u kulturi može se staviti identični titar raznih virusa i tada se može uspoređivati koliko brzo ljudske stanice umiru između četiri izolirana virusa kod pacijenata iz Kine, Italije, Njemačke i SAD-a. Na temelju tih testova trenutno se ne pokazuju nikakve statističke razlike. Bitno je naglasiti da to nisu nikakvi njemački, talijanski, kineski ili američki virusi, nego je to jedan te isti koronavirus SARS-Cov-2 u pacijentima diljem svijeta.

Foto: Pixabay/Prijatelji životinja

- No, korištenjem sofisticiranijih testova, uključujući i elektronsku mikroskopiju i proteomiku moći ćemo pratiti i manje razlika kako virusi utječu na ljudske stanice. U Frankfurtu smo preorijentirali cijeli naš institut samo prema istraživanju COVID-19 bolesti koristeći najmodernije tehnologije. Uskoro ćemo objaviti i prve rezultate o ponašanju virusa u ljudskim stanicama i što je još značajnije možemo u kulturama testirati i više od 700 lijekova na pojedine vrste virusa. Biti će mi drago uspostaviti suradnju s kolegama u Hrvatskoj da zajednički testiramo i ove viruse koji su izolirani u Hrvatskoj. Važno je pronaći najbolji način transporta materijala jer slanje virusa je danas gotovo nemoguće iz jedne zemlje u drugu - kaže nam Đikić.

Danas su vrlo važni serološki testovi.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Serološki testovi bit će izuzetno važni i puno se pažnje njima posvećuje jer oni mogu bolje pokazati stupanj proširenosti virusa u populaciji. U isto vrijeme mogu pokazati što možemo očekivati od kolektivnog imuniteta prilikom cijepljenja ili stjecanja kolektivnog imuniteta preko širenja virusa prirodnim putem. U svijetu imamo trenutno više od 70-tak različitih vrsta seroloških testova gdje još nije potvrđeno koliko su precizni odnosno u kojoj mjeri mogu pogrešno pokazati je li netko pozitivan na virus ili negativan. Ako se pokaže da su rezultati ovakvog testiranja u većem broju lažno negativni ili pozitivni, onda bi to bilo opasno jer bi se uvodile mjere na krivim podacima - pojasnio nam je Đikić te dodaje:

- Važno je da oni koji dobivaju ovakve testove u Hrvatskoj njih prvo primjenjuju lokalno, da znamo kolika im je vrijednost. Svakako bih pohvalio kliniku Dr. Fran Mihaljević zbog načina na koji rade jer se ne zaletavaju. Prvi testovi koji su se koristili u Hrvatskoj bili su genetski testovi. A oni samo pokazuju je li virus prisutan u tijelu ili nije. Velik broj tih seroloških testova koristi primjerice Kalifornija.

Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL



- Vjeruje se da će zahvaljujući serološkim testovima Kalifornija moći život brzo dovesti u normalu jer će znati što se događa u populaciji, ali s tim najavama, ponavljam, znanstvenici su vrlo oprezni jer još ne znamo pravu vrijednost tih testova - objašnjava Đikić.

Na pitanje vjeruje li da je lipanj mjesec popuštanja mjera u Hrvatskoj i normalizacije života kako se ovdje spominje, znanstvenik Đikić odgovara:

- Prije svega treba biti strpljiv i pratiti početne podatke. S obzirom na to da sada imamo puno bolje genetske testove, da se primjenjuju i serološki testovi, do lipnja ćemo moći kontrolirati prisustvo i širenje virusa među građanima i mjere će biti sasvim drugačije. Život će nam biti normalniji s funkcijama koje su prijeko potrebne.

Dakle, možemo se nadati popuštanju mjera, ali zaboraviti na život na kakav smo navikli. Evo kako ovaj ugledni znanstvenik vidi našu skoru budućnost.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

- Neće postojati sloboda kretanja putovanja po svijetu kakvu smo imali lani u isto vrijeme. Često će se raditi testiranja na ulasku u bolnice, nosit će se zaštitne maske, morat će se i dalje držati određena distanca, neće biti velikih koncerata i događaja koji podrazumijevaju okupljanje velikog broja ljudi. Zadržat će se mnoge navike koje smo morali na brzinu stjecati jer virus i dalje postoji među nama. Tek smo uspjeli suzbiti njegovo širenje. Ako bismo se vratili načinu ponašanja na koje smo navikli, virus bi se opet počeo rapidno širiti - rekao je Đikić.

Nema mjesta velikom opuštanju na koje smo navikli u turističkoj sezoni, a što na čeka na jesen i zimu je pitanje koje se često postavlja. Mnogi strahuju od scenarija španjolske gripe koja se tako i vratila.

- Osobno vjerujem da smo kao svijet sazreli kroz ovih nekoliko mjeseci i da smo vidjeli opasnost ovakvog tihog širenja virusa te da ćemo na jesen uspjeti izbjeći pandemijsku pojavu u svijetu no to ne znači da se virus neće lokalno pojavljivati - dodao je Đikić.

Pitanje svih pitanja, otkako smo se susreli s korona virusom, jest pronalazak spasonosnog cjepiva. Znanstvenici ustrajno ponavljaju da je to dugotrajan postupak no kako smo dio mjeseci već preživjeli bez cjepiva te su stručnjaci već debelo prionuli poslu, sve smo bliže i učinkovitoj zaštiti:

- Cjepiva sigurno nećemo imati prije 2021. zbog prijeko potrebnih kliničkih studija koje se moraju provesti. Inače, u svijetu je do sada napravljeno 40-tak cjepiva koji se razlikuju po načinu na koji uzimamo antigene korona virusa i prebacujemo ga kod ljudi. To su dakle različite metode. Od tih 40-tak cjepiva, šest ih je u kliničkim fazama ispitivanja u Australiji, Kini, Europi i Kanadi. Samo zbog pravilnih kliničkih ispitivanja nemoguća je primjena tih cjepiva za javnost dok god ispitivanja ne budu zaključena. U ispitivanjima sudjeluje stotine zdravih volontera koji su primili cjepivo. U prvoj godini se mora dokazati da cjepivo nije štetno za naše zdravlje i da je sigurno. Nakon toga se može početi s testiranjima koliko je djelotvorno u borbi s korona virusom.

Dr. Đikić dodaje da je zanimljiva činjenica kako cjepiva koja već postoje zbog drugih bolesti mogu potaknuti naš organizam da daje imunološki odgovor na korona virus.

- Primjerice to se pokazalo pod polio-cjepiva. Tim cjepivom je zaštićen najveći dio svijeta, neštetno je ali nedavna najava ukazuje da bi ponovno davanje istog cjepiva moglo potaknuti nespecifičan odgovor na korona virus. Otkrio je to vrhunski američki znanstvenik Robert Gallo, koji je otkrio virus HIV-a, koji smatra da se to treba istražiti može li to cjepivo doista pomoći u zaštiti ljudi kod korona virusa. Slično su pokazale i studije BCG-a odnosno cjepiva protiv tuberkuloze. Naime, u zemljama gdje se univerzalno cijepe protiv tuberkuloze broj oboljelih i preminulih od korone je manji nego u zemljama gdje se to ne primjenjuje. Uspoređivali su danske i japanske rezultate s univerzalnim cijepljenjem u usporedbi s SAD, Italijom i Španjolskom gdje se ne provodi to cijepljenje. No, i tu treba biti oprezan jer na razlike u reakcijama populacija i nacija na koronavirus utječu i mnogi drugi faktori – ističe Đikić.

Pojava korona virusa napravila je još jedan pomak u svijetu.

- Ovo je prvi puta da velike farmaceutske kompanije daju svoju tehnologiju za razvoj cjepiva za cijelo društvo. Potpisali su ugovore da zajedno rade na razvoju cjepiva koje će biti dostupno svim ljudima svijeta. To je važno jer su pokazali da im nije bitan samo profit, kako ih se inače percipira, nego da i oni mogu biti globalni humani pokret – zaključio je Đikić.