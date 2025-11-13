Obavijesti

Znanstveno utemeljeni savjeti za zdravu kosu u hladnoj sezoni

Piše Dubravka Prpić Znaor,
Čitanje članka: 3 min
Znanstveno utemeljeni savjeti za zdravu kosu u hladnoj sezoni
Foto: Ihar Ulashchyk

Idealno je kosu prati svakih nekoliko dana, koristeći blage, hidratantne šampone bez sulfata koji ne narušavaju lipidnu barijeru. U nastavku saznajte pravila za brigu o kosi u hladnim mjesecima

Zimski mjeseci predstavljaju izazovno razdoblje za kosu i vlasište. Hladan zrak, vjetar i niska vlažnost zraka u kombinaciji s toplim, suhim zrakom u grijanim prostorima dovode do gubitka vlage, lomljivosti i pojačanog ispadanja kose. Promjene temperature i vlage također mogu poremetiti ravnotežu vlasišta, uzrokujući svrbež, perut ili pretjerano mašćenje. Zimska njega kose stoga zahtijeva sustavan pristup koji uključuje pravilno čišćenje, dubinsku hidrataciju, zaštitu od vanjskih čimbenika i odgovarajuću prehranu.

Foto: DREAMSTIME

Prilagodba rutine pranja i čišćenja

Zimi se preporučuje smanjiti učestalost pranja kose, jer prečesto pranje uklanja prirodna ulja koja štite vlasište i vlasi od isušivanja. Idealno je kosu prati svakih nekoliko dana, koristeći blage, hidratantne šampone bez sulfata koji ne narušavaju lipidnu barijeru.

Voda za pranje trebala bi biti mlaka, a ne vruća, kako bi se spriječilo dodatno isušivanje i iritacija vlasišta. Nakon šamponiranja važno je koristiti regenerator koji vraća vlagu i elastičnost, s naglaskom na formulacije koje sadrže ceramide, pantenol, glicerin ili biljna ulja.

Dubinska hidratacija i obnova strukture vlasi

Tijekom zimskih mjeseci kosa zahtijeva dodatnu njegu u obliku maski i tretmana koji prodiru dublje u strukturu vlasi. Preporučuje se primjena hranjivih maski jednom do dvaput tjedno, osobito kod kose koja je suha, oštećena ili kemijski tretirana.

Sastojci poput arganovog, kokosovog ili jojobinog ulja te proteina i aminokiselina pomažu u obnovi oštećenja, jačanju strukture i vraćanju prirodnog sjaja.

Foto: KOSTIANTYN POSTUMITENKO

Za dodatnu zaštitu i hidrataciju korisno je nanositi nekoliko kapi ulja ili seruma na vrhove kose nakon sušenja, čime se sprječava lomljenje i pucanje vrhova.

Zaštita od hladnoće i topline

Velike temperaturne razlike između hladnog vanjskog zraka i toplog zraka u zatvorenim prostorima negativno utječu na kosu i vlasište. Kosu se preporučuje zaštititi nošenjem kapa ili šalova od prirodnih, prozračnih materijala poput pamuka ili svile, kako bi se smanjilo trenje i lomljenje vlasi. Istodobno je važno ograničiti uporabu toplinskih uređaja poput sušila, pegle ili figara. Kada je toplina neizbježna, kosu treba zaštititi termalnim sprejem koji stvara zaštitni sloj i smanjuje oštećenja uzrokovana visokim temperaturama.

Njega vlasišta i prevencija iritacija

Zimi je vlasište sklono suhoći, svrbežu i perutanju zbog niske vlažnosti zraka i čestih promjena temperature. Blagi piling vlasišta jednom tjedno pomaže u uklanjanju odumrlih stanica i potiče mikrocirkulaciju, čime se poboljšava opskrba korijena kose hranjivim tvarima.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Korisno je koristiti serume i tonike koji sadrže sastojke poput niacinamida, mentola, cinka ili hijaluronske kiseline, jer oni umiruju nadraženost i poboljšavaju hidrataciju. Ako se pojavi jača perut, svrbež ili crvenilo, preporučuje se primjena dermatoloških šampona s blagim antifungalnim djelovanjem ili savjetovanje s dermatologom.

Prehrana i hidratacija organizma

Unutarnja hidratacija i pravilna prehrana imaju ključnu ulogu u zdravlju kose. Tijekom zime treba povećati unos vode i tekućine, unatoč smanjenom osjećaju žeđi.

Uravnotežena prehrana bogata omega-3 masnim kiselinama, vitaminima A, E i D, te mineralima poput cinka i željeza, potiče rast i elastičnost vlasi. U slučaju pojačanog ispadanja kose ili izraženog gubitka volumena preporučuje se provjera razine željeza i vitamina D, jer njihov manjak često pridonosi oslabljivanju vlasi.

Foto: Dreamstime

Njega kose tijekom zime zahtijeva sustavan pristup koji kombinira vanjsku i unutarnju hidrataciju, pažljivo čišćenje, redovitu primjenu hranjivih tretmana i zaštitu od vanjskih utjecaja.

Dosljedna primjena blagih šampona, emolijentnih maski i zaštitnih ulja, uz kontrolu toplinskog oblikovanja i pravilnu prehranu, ključna je za očuvanje čvrstoće, sjaja i vitalnosti kose tijekom hladnih mjeseci.

