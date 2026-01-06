Krvne grupe i bolesti: Evo na što trebaju pripaziti A, B, AB i 0

U razgovoru o prevenciji ili liječenju pojedinih bolesti, mnogi liječnici u prvi plan stavljaju navike na koje možemo utjecati, vezane uz prehranu i kretanje te pušenje i učestalost konzumacije alkohola, pa tek onda spominju i genetsko naslijeđe, Osim što nam o tom naslijeđu može govoriti obiteljska povijest bolesti, znanost je utvrdila da i krvna grupa može biti vrlo zanimljiv izvor informacija o povećanom riziku od nekih bolesti.

Ta je veza predmet istraživanja još od početka 20. stoljeća, kad su znanstvenici utvrdili da se antitijela i antigeni nasljeđuju, dok je napredak znanosti, tehnologije i genetike omogućio bolje razumijevanje tih mehanizama.

Do danas je identificirano stotine antigena krvnih grupa, koji su klasificirani u više od 30 sustava krvnih grupa, no još uvijek su potrebna brojna istraživanja koja bi omogućila utvrđivanje razlika u biokemijskom sastavu antigena i njihovom odnosu s rizicima za neke bolesti, što bi omogućilo bolju prevenciju prehranom prilagođenom određenoj krvnoj grupi i različitim genomima, kao i bolje liječenje lijekovima koji bi preciznije odgovarali na te specifičnosti.

Ukratko, još nemamo dovoljno istraživanja o tome, a i ona su vrlo složena, jer trebaju uzeti u obzir i druge razlike koje mogu utjecati na bolest, poput spola, dobi, rase, pripadnosti geografskoj regiji i slično, pa je ogroman broj studija koje su dosad provedene na tom području samo 'zagrebao' po površini, ispod koje se još istražuju specifični odgovori. Ipak, danas imamo već dovoljno informacija na temelju kojih se može govoriti o tome da su neke krvne grupe 'sklonije' ili 'manje sklone' nekim oboljenjima. Neke od njih u iznimno popularnoj knjizi „4 krvne grupe – 4 načina života' objedinio je Peter J. D'Adamo, profesor kliničkih znanosti na Sveučilištu Bridgeport, kojima ćemo se poslužiti.

Krvna grupa 0

Dosadašnja istraživanja pokazala su, među ostalim, da ljudi s krvnom grupom 0 imaju manju sklonost koronarnoj bolesti srca, odnosno bolestima krvnih žila koje mogu biti povezane s infarktom. Još uvijek nije do kraja razjašnjen ovaj fenomen, no dio stručnjaka vjeruje da bi mogao biti povezan s time da druge krvne grupe imaju povećanu količinu proteina povezanog sa zgrušnjavanjem krvi i sklonošću višim razinama kolesterola. Istodobno, pokazalo se da ta krvna grupa ima manju sklonost zarazi malarijom, bolesti koja se prenosi ubodom zaraženog komarca. No, kod ove krvne grupe češće se zapažaju peptički ulkusi, bolne ranice na sluznici želuca ili gornjeg crijeva i slično. Također, krvna grupa 0 najvjerojatnije će patiti od astme, peludne groznice i drugih alergija.

Profesor D'Adamo ističe da su ljudi s krvnom grupom 0 osobe koje najbolje podnose intenzivnu tjelesnu aktivnost i životinjske proteine, a lošije mliječne proizvode i žitarice. Glavni razlog debljanja kod njih je gluten koji se nalazi u pšeničnim proizvodima i, u manjoj mjeri, leći, kukuruzu, grahu i kupusu, kaže. Idealne tjelesne aktivnosti za tu krvnu grupu uključuju aerobik, borilačke vještine, kontaktne sportove i trčanje.

Postoje istraživanja koja su ukazala da upravo među ljudima s krvnom grupom 0 ima najviše stogodišnjaka, zbog čega se smatraju ljudima s najdugovječnijom krvnom grupom.

Krvna grupa A

Krvne grupe A, AB i B imaju veći rizik od razvoja raka želuca u odnosu na krvnu grupu 0. Posebno povećanu sklonost prema toj bolesti imaju ljudi s krvnom grupom A, što znanstvenici povezuju s većom prevalencijom infekcije Helicobacter pylori (H. Pylori), koja se nalazi u želucu i uzrokuje upale i čireve. Primijećeno je i da krvna grupa A ima povišene tjelesne razine kortizola, povezane s odgovorom na stres, što znači da upravljanje stresom za njih može biti veći izazov nego za osobe s drugim krvnim grupama.

Profesor D'Adamo ističe kako su to osobe koje su prirodno prilagođene vegetarijanskoj prehrani i hrani koja je svježa, čista i organska, što bi mogao biti odličan način prevencije ne samo raka želuca, nego i drugih bolesti. Naime, ljudi s krvnom grupom A spominju se i među onima koji češće obolijevaju od srčanih bolesti, raka općenito i dijabetesa. Uz vegetarijansku i organsku prehranu, osobe krvne grupe A mogu imati značajne koristi i od smirujućih, koncentrirajućih vježbi, poput joge i tai chija, tvrdi profesor.

Krvna grupa AB

Krvna grupa A, kao i AB i B povezuju se i s povećanim rizikom od raka gušterače. Pretpostavlja se da je jedan od uzroka to što molekule prisutne u crvenim krvnim stanicama krvnog tipa A i B podržavaju rast bakterije H. pylori u crijevima, što potencijalno povećava osjetljivost na rak gušterače.Također, suočene su s većim rizikom od venske tromboembolije (VTE), stanja u kojem se krv zgrušava u dubokim venama, potencijalno prelazeći u pluća. Osobe krvne grupe AB rjeđe imaju problema s alergijama, dok su bolesti srca, rak i anemija medicinski rizici za njih.

Istraživanja upućuju na to da je dijabetes češći kod osoba krvne grupe A ili B nego u preostale dvije, iako još nije utvrđen potencijalni uzrok, odnosno antigen s kojim se ovo može povezati. S druge strane, osobe s krvnom grupom B gotovo nikad nemaju alergije (ta je reakcija moguća samo ako jedu pogrešnu hranu), a posebno su osjetljive na autoimune poremećaje, poput kroničnog umora, lupusa i multiple skleroze.

Krvna grupa B

Kad je riječ o krvnoj grupi B, profesor D'Adamo kaže da su to ljudi snažnog imuniteta i tolerantnog probavnog sustava, koji se odupiru mnogim teškim kroničnim degenerativnim bolestima, ili ih barem bolje preživljavaju od ostalih krvnih grupa. Osobe krvne grupe B najbolje se snalaze s umjerenom tjelesnom aktivnošću koja zahtijeva mentalnu ravnotežu, poput planinarenja, vožnje bicikla, tenisa i plivanja.

S druge strane, preporuke za ljude s krvnom grupom AB su najsloženije, budući je riječ o najnovijoj krvnoj grupi koja predstavlja kombinaciju grupa A i B. Tako istraživanja pokazuju da kod njih najbolje funkcionira prehrana i kombinacija vježbi za krvne grupe A i B, kaže dr. D'Adamo.

