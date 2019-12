'Znao sam da je majka užasna osoba, ali nisam znao koliko'

Kada je David Lourne odlučio za Božić posjetiti majku i upoznati je sa svojom djevojkom znao je da to neće dobro završiti:

- Znao sam da je moja majka loša osoba, imao sam gotovo 30 godina vremena da to ustanovim no, nisam ni sanjao da može biti toliko užasna - požalio se na Quori.

Njegova djevojka Tamara bila je liječnica, dok je njegova majka cijeli život glumatala Viktorijansku damu i nije imala ni dana radnog staža. A sve što je imala za reći bilo je: "Dušo, zašto mi nisi rekao da je crnčuga".

- Osjećao sam se kao da me je netko udario u trbuh i oborio me na koljena. Čim sam došao do daha, pogledao sam svoju divnu djevojku, zagrlio je oko struka i rekao "Zbogom, majko". Nakon toga, nikada nisam prozborio ni riječ s tom ženom. Iako nosim njezine gene ona nije moja majka - tvrdi Lourne koji ni nakon 20 godina ne može zaboraviti taj nemili događaj.

Foto: Quora

- Ovo smo mi, nekoliko trenutaka prije nego što smo se zaputili u tu ukletu kuću. Nažalost, mačak Simba u međuvremenu je preselio u vječna lovišta, a naša veza pukla je zbog moje gluposti: bio sam mlad, neiživljen i svoju sam karijeru pilota helikoptera odlučio staviti ispred zasnivanja obitelji. Potom sam se propio, pao u depresiju, ostao beskućnik... no naposljetku sam se ipak oporavio - ispričao je.

- Sada, nakon svega što sam prošao, imam djevojku koju obožavam i koja me voli dovoljno da me može trpjeti u trenutcima kada nisam sav svoj. Ona je moja stijena, moj oslonac i moj najbolji prijatelj. Ne znam kako bi se moj život odvijao da sam se ponio drugačije. Vjerojatno ne bih završio na ulici, ali sada sam tu gdje jesam i ne bih to mijenjao, nizašto - završio je svoju priču.

