<p>Čini se da mnogi ljubitelji tog pića nisu imali pojma čemu služi sombrero, pa su ga bacali nakon otvaranja boce. No sombrero ima nekoliko korisnih uloga, od toga da na njemu možete iscijediti limetu ili limun, a ujedno mjeri savršenu količinu tekile za jedno piće. No najzanimljivija njegova svrha leži u činjenici da zbog ruba možete posoliti čašu, piše <a href="https://www.mirror.co.uk/news/weird-news/sombrero-sierra-tequila-bottles-game-22232347">Mirror.</a></p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Litra piva ima kalorija koliko prosječni ručak</p><p>Otkriće je na Twitteru podijelio Jack Mull.</p><p>- Unatoč mojim godinama, tek sam danas otkrio da mali sombrero na vrhu boce tekile složi tome da možete posoliti čašu - objasnio je. Post je postao viralan s tisućama likeova i stotinama komentara.</p><p> </p><p>- Neću ni lagati, svi ste svjesni kako ste mislili da je to samo slatki sombrero za bocu. No ovo mi je otvorilo um - dopisao je poslije.</p><p>U komentarima su mnogi podijelili njegovo čuđenje napisavši da sad sve promijenio te da su u šoku jer su mislili da je riječ o slatkom sombreru za ljubimca štakora te nisu imali pojma čemu služi.</p><p> </p>