IMA I TRADICIJU

Znate li čemu služi udubljenje na dnu boce? Nije za ukras...

Piše Anja Đuranić,
Znate li čemu služi udubljenje na dnu boce? Nije za ukras...
Foto: Tatiana Korchagina

Udubljenje na dnu boce najpoznatiji je detalj koji skriva zanimljivu povijest i funkciju, ali staklene boce kriju i druge zanimljive značajke. Svaka od njih ima svoj razlog postojanja

Udubljenje na dnu boce detalj je koji mnogi uzimaju zdravo za gotovo, a zapravo ima niz važnih funkcija. Nekada je služilo da prikrije nepravilnosti u staklu nastale ručnom izradom, dok danas pomaže u stabilnosti boce, ravnomjernoj raspodjeli tlaka kod gaziranih pića te sprječava da se talog vina prelije u čašu. Osim toga, sommelieri ga koriste pri točenju jer omogućuje elegantnije i sigurnije posluživanje.

Skupljanje boca nakon koncerta 00:31
Skupljanje boca nakon koncerta | Video: Željko Lukunić/Pixell

Primijetili ste da boce vina ili piva znaju biti znatno teže od običnih boca za sokove? To nije slučajno. Deblje staklo štiti sadržaj od pucanja, a kod vina pomaže i u očuvanju stabilne temperature.

Vaša boca za vodu može biti leglo zaraza: Ovako ju očistite

Zelene, smeđe ili potpuno prozirne, boje boca također imaju svrhu. Tamnije staklo štiti piće od sunčeve svjetlosti koja može utjecati na kvalitetu, osobito kod piva i vina. Zato su pjenušci najčešće u tamnozelenim bocama, dok se bezalkoholna pića češće prodaju u prozirnima.

Foto: 123RF

Dugi i uski vrat boca za vino nije samo estetski izbor. Njegova funkcija je smanjiti površinu tekućine u dodiru sa zrakom nakon otvaranja, čime se vino duže očuva. Kod piva i sokova vrat je kraći jer se očekuje da će se popiti u jednom ili dva serviranja.

Empty transparent bottle on the selective blur background.
Foto: 123RF

Od klasičnih plutenih čepova do modernih metalnih ili navojnih zatvarača, svaki ima svoje prednosti. Pluteni čep omogućuje „disanje“ vina i njegovu dugotrajnu zrelost, dok navojni zatvarač pruža praktičnost i sigurnost da sadržaj ostaje nepromijenjen.

