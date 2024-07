Znate li gdje se nalazi? Ovo je rijetka pješčana plaža u Istri

Otočić Levan nalazi se udaljen svega 280 metara od kopna, i na njemu se nalazi prava pješčana plaža, jedna od tek nekoliko u Istri. Vožnja do njega traje 5-6 minuta.

Zanimljivo, ovaj nenaseljen otočić smješten je u Medulinskom zaljevu na samom jugu Istre i pravi je mali raj na kojem se održavaju i vjenčanja, a uz popularni beach bar, i odrasli i djeca uživaju cijelog dana. Na samom otočiću može i fino pojesti.

Otok Levan u medulinskom akvatoriju | Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Ovo mjesto prava je "stress free" zona u kojemu poseban ambijent pretvara svaki trenutak u film, pa nam govore kako na tom otočiću brakove dolaze sklapati i stranci.

Izvrsna je destinacija i za cjelodnevni posjet s djecom. Ovdje imate osjećaj kao da ste odvojeni od svijeta, izolirani, a opet tako nekako prisni s prirodom i čistim morem. Iako nema pretjeranog hlada, spas od vrućina daju suncobrani i paravani.

Vizura suncobrana i ležaljki koje gledaju daleko na pučinu, i more puno brodova i skutera, nekako opušta. Baš kao da ste na nekom drugom mjestu, ne u Hrvatskoj

Do njega se dolazi tako da od Medulina pratite znakove za otok Levan koji će vas dovesti do Medulinskog zaljeva i pješčanog puta. Uz more ćete ostaviti auto i otići na taxi boat koji vozi do otočića.

