Znate li kako je zapravo nastao Nikeov poznati slogan 'Just Do It'? Iza se krije mračna povijest

Nike je robna marka koju jako vole sportaši - no pokazalo se da njegov popularni slogan 'Just Do It' iza sebe ima prilično mračnu povijest.

Nike je nadaleko poznat po svom logotipu u stilu kvačice i privlačnom sloganu 'Just Do It'. Krilatica se često shvaća kao izvor motivacije koja pomaže nadahnuti ljude da se znoje u teretani ili pomaže sportašima na natjecanjima.

Međutim, pokazalo se da je povijest iza slogana morbidnija nego što većina misli.

Iza trendovskih tenisica krije se vrlo mračna priča koja uključuje zločin. Čuvene tri riječi 'Just Do It' zapravo su inspirirane zloglasnim posljednjim riječima ubojice.

Foto: Dreamstime

Ali kako se to odnosi na Nike?

Marketinški div Dan Wieden - poznat po svom radu na Coca Coli i Nikeu - radio je na kampanji za tada mali sportski brend. A 1988. rođen je 'Just Do It'. Oglas je prikazivao 80-godišnjeg trkača Walta Stacka što je bio odlučujući trenutak koji je Nike lansirao u mainstream. Čak je i Nick DePaula, NBA pisac na ESPN-u, govorio o inovativnoj kampanji Dana Wiedena i nazvao slogan 'pristupačnim'.

Iako, to je svakako daleko od istine koja dolazi iz inspiracije krilatice od tri riječi.

Ispostavilo se da je zli ubojica Gary Gilmore imao određeni utjecaj na slogan. Prema spisima Vrhovnog suda SAD-a, ubojica je besmisleno opljačkao i ubio Maxa Jensena, radnika benzinske postaje, a zatim brutalno ubio upravitelja hotela Bennieja Bushnella 1976. godine. Dvostruki ubojica nekako si je pucao u ruku, a zatim otišao u kuću svog rođaka po pomoć. No, rođak ga je predao policiji zbog čega je Gilmore osuđen na smrt strijeljanjem, piše Daily Star.

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

Njegove posljednje riječi bile su 'Let's do it', odnosno 'Učinimo to'. Marketinškom stručnjaku Danu Wiedenu svidio se dio krilatice koji glasi 'do it' i mislio je da će funkcionirati.

- Pokušavao sam napisati nešto što bi sve povezalo. Dakle, obratiti se ženama koje su tek počele hodati kako bi došle u formu, ljudima koji su bili sportaši svjetske klase - rekao je Dan.

