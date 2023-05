Povijest kupaćeg kostima: Kako je haljina za kupanje postala mikro krpica koja otkriva tijelo

Kao i svaki relevantan odjevni predmet, i badić je nastao usred određenih životnih okolnosti, trebalo je doći do vremena kad ljudi idu na sunce, a ne da se sakrivaju od njega - to se posebno ticalo dama iz visokog društva, naravno. Kroz povijesne serije i knjige vidimo dame s kraja 19. stoljeća kako naokolo hodaju s divnim suncobranima, jer tamna put nije bila poželjna. Stoga, tek početkom prošloga stoljeća dokona klasa počinje boraviti na otvorenom, zabavlja se i putuje iz gušta na rivijeru, pa su im potrebne i posebne kreacije da bi uživali - na suncu.

Pritom je i plivanje, kao i kupanje, sve popularnije, no kad je riječ o robi koju su nosili u vodu i more, bila je to neka današnja varijanta haljine s hlačama. Naravno da je bila živa muka kupati se u tome, znamo da je odjeća natopljena vodom dosta teška i nespretna. No, u to vrijeme nije još bilo elastana da bi nosili nešto ugodnije, jer lateks niti osmišljene su tek kasnije.

Popularnosti boravka na otvorenom i na plaži, u smislu hobija, podržali su i razni sportaši, a među vodećima bila je Annette Kellerman iz Australije. Zvali su je 'podvodna balerina', bila je to kombinacija sinkroniziranog plivanja i ronjenja u velikim staklenim bazenima.

Naravno da ona nije ronila u haljini, već pripijenom kostimu koji je naglasio tijelo. Kupaći koji je nosila zapravo je preuzela od kolega koji su se bavili plivanjem, koji je izgledao kao današnji jednodijelni s hlačicama, no ona je napravila duge rukave i noge. No, tijelo se naziralo, što je bio popriličan šok za publiku.

Uvidjevši financijski potencijal novog odjevnog predmeta, predstavila je kolekciju kostima pod svojim imenom. Bila je vizionarka, u to doba to se nije radilo na taj način. Jednodijelne kupaće tajice postale su ubrzo vrlo popularne, i u čitavoj Europi.

Nadalje, popularnost badića jača i žensko plivanje, sport uvršten u Ljetne olimpijske igre 1912. godine.

Sljedeće godine dizajner Carl Jantzen napravio je prve funkcionalne dvodijelne kupaće kostime, jednodijelne, pripijene s kratkim hlačicama na dnu i kratkim rukavima.

Naziv 'swim suit' skovao je 1915. godine Jantzen Knitting Mills, proizvođač džempera koji je pokrenuo brend kupaćih kostima pod nazivom Red Diving Girl. Prvi godišnji dan kupaćih kostima u njujorškom Madison Square Gardenu 1916. bio je prekretnica, tada badić postaje masovno popularan, a dan posvećen njemu znači da su brojni spremni kupati se na otvorenom.

Tijekom tridesetih bilo je već normalno nositi gaćice visokog struka i grudnjake zatvorenijeg kroja. Sljedećih dekada cure poput Brigitte Bardot i dama nosile su badiće na velikim ekranima i za fotografiranje, a jedna od onih koja je često viđena u malim krojevima bila je i Marylin Monroe.

Naime, glumice su se snimale u studiju za razne publikacije, pa je kupaći bio jedan od poželjnih stylinga.

Iako su dvodijelne kupaće kostime žene nosile već i prije, bikini je službeno nastao 5. srpnja 1946., kada je, djelomično zbog racionalizacije materijala nakon Drugog svjetskog rata, francuski dizajner Louis Réard predstavio moderni bikini.

Nazvao ga je prema atolu Bikini, gdje su se odvijala prva poslijeratna testiranja atomske bombe. Smatrao je da usprkos nedostatku tekstila, dame moraju imati nešto za kupanje. Njegova je praktična ideja na koncu revolucionarizirala scenu.

Sljedeći veliki događaj u svijetu badića desio se 1964., kad je dizajner Rudi Gernreich osmislio i proizveo monokini.

Revolucionarni i prilično kontroverzni dizajn odmah je postao veliki hit te izazvao mnogo pažnje od strane medija i publike.

Dekadu kasnije, kompanija koja postoji i danas dodaje kupaćim gaćama elastan. Naime, Speedo je unaprijedio i modernizirao badić, napravio ga je elastičnim, izdržljivim i praktičnim.

Godine 1985. Gernreich opet predstavlja nešto intrigantno - osmislio je manje poznati pubikini, kupaći kostim namijenjen otkrivanju stidnih dlačica. To je mali komad tkanine koji grli bokove i stražnjicu, ali ostavlja stidnu regiju otkrivenom, opisan kao sićušna traka tkanine u obliku slova V, koji potpuno oslobađa ljudsko tijelo.

Tijekom devedesetih stižu tankini i koncept dvodijelnih kostima koji se mogu kombinirati. No, veliku pažnju dobivaju cure u jednodijelnom crvenom kostimu - Baywatch je i danas jedan od top trendova te scene.

Do kraja devedesetih mnogi brendovi predstavljaju badiće, a tako je i danas, raznolikost oblika i krojeva poziva na kreativnu igru. Danas imamo sve te stilove na modnoj listi, raznih uzoraka, detalja, od volana do perli.

Stilske igre u ovom stoljeću vrlo su izazovne, inovativnost u kombiniranju je glavni okvir.

