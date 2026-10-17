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Znate li kako pomoći? Više od 9000 ljudi godišnje doživi srčani zastoj izvan bolnice

Piše HINA,
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Znate li kako pomoći? Više od 9000 ljudi godišnje doživi srčani zastoj izvan bolnice
Foto: DREAMSTIME
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Preživljavanje ljudi sa srčanim zastojem uvelike ovisi o brzoj reakciji ljudi iz okoline, upozorava Hrvatsko društvo za reanimatologiju Hrvatskoga liječničkog zbora u povodu Svjetskog dana oživljavanja...

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Nakon srčanog zastoja mozak može preživjeti samo tri do pet minuta bez kisika, znatno kraće od vremena potrebnog za dolazak hitne medicinske pomoći. Zato pravodobno započeta reanimacija može biti presudna za preživljavanje i sprječavanje teških posljedica nedostatka kisika.

Srčani zastoj nastaje kada srce iznenada prestane učinkovito pumpati krv, zbog čega mozak i drugi vitalni organi ostaju bez kisika. Osoba gubi svijest i ne diše normalno, a bez hitne pomoći izgledi za preživljavanje brzo se smanjuju.

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oživljavanje | Video: Duško Marušić/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Stručnjaci ističu da osnovne postupke oživljavanja mogu naučiti i osobe bez medicinskog obrazovanja te da je najvažnije reagirati odmah, umjesto čekati dolazak hitne pomoći.

Tri koraka koja mogu spasiti život

Hrvatsko društvo za reanimatologiju podsjeća na tri osnovna koraka oživljavanja – provjeru stanja unesrećene osobe, pozivanje pomoći i masažu srca.

Ako osoba ne reagira i ne diše normalno, potrebno je odmah nazvati 112 ili 194 i započeti masažu srca. Obje ruke postavljaju se na sredinu prsnog koša, a pritisci se izvode dubinom od pet do šest centimetara, brzinom od 100 do 120 u minuti.

Ako je dostupan automatski vanjski defibrilator (AVD), potrebno ga je uključiti i slijediti glasovne upute. Masažu srca treba nastaviti do dolaska hitne medicinske pomoći ili prema uputama dispečera.

Građani će moći vježbati oživljavanje

U povodu Svjetskog dana oživljavanja organiziraju se javnozdravstvene akcije u gradovima diljem Hrvatske, tijekom kojih će građani moći naučiti i uvježbati osnovne postupke reanimacije.

Pula: Postavljanje automatskog defibrilatora
Pula: Postavljanje automatskog defibrilatora | Foto: Dusko Marusic/PIXSELL, Reuters

Jedna od akcija održat će se danas u 10 sati u Mjesnom odboru Peščenica u Zagrebu, gdje će o važnosti oživljavanja i novim europskim smjernicama govoriti predsjednica Hrvatskog društva za reanimatologiju Silvija Hunyadi-Antičević.

Nakon pokazne vježbe građani, uključujući školsku djecu, moći će sami isprobati postupke oživljavanja.

Svjetski dan oživljavanja obilježava se 16. listopada. Europska inicijativa pokrenuta je 2013. godine, a 2018. prerasla je u globalnu javnozdravstvenu kampanju.

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