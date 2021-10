Ako ste s nekim u romantičnoj vezi, koliko se očekuje da ćete toj osobi reći o svom životu? Je li normalno da mu na kraju ispričate sve o svojim prijašnjim vezama, te baš svim detaljima iz prošlog i sadašnjeg života, ili je u redu dio tih podataka ipak zadržati za sebe?

Kad je riječ o romantičnim odnosima, postoje neka nepisana pravila o kojima se često ne raspravlja, sve dok jedna strana ne pomisli da ih je druga prekršila. Jedno od osjetljivih pitanja u toj situaciji je ono oko toga što se može dogoditi s povjerljivim informacijama koje smo povjerili partneru u najboljoj vjeri.

Što zapravo čini razliku između tajnovitosti i privatnosti?

- Ako ne otkrivate partneru nešto zato što ne želite, to je vjerojatno primjer održavanja privatnosti - kaže Amy Morin, psihoterapeut i urednica u Verywell Mind. S druge strane, ako nešto ne otkrivate jer se bojite posljedica, to je vjerojatno stvar želje da informacije ostanu tajne.

Naime, čuvanje tajni da ostanu tajne zapravo je ozbiljna stvar.

- Tajne vladaju našim životima. Vjerojatno ćete uložiti puno energije prikrivajući ih ili skrivajući. To bi moglo uključivati ​​sve, od navođenja drugih ljudi da pomažu u prikrivanju vaših tragova, pa do pretjerivanja u skrivanju informacija od vašeg partnera. Na primjer, netko tko ima ljubavnu aferu prilično je jasan primjer tajne - pojašnjava Morin.

Kako prepoznati tajnost i privatnost u vezi i zašto je to važno

Ako niste sigurni je li nešto više tajna ili jednostavno želja da zadržite privatnost, Hatty J. Lee, terapeutkinja i autorica The Indwell Guide, ima nekoliko savjeta.

Prije svega, kaže da morate identificirati temeljne emocije koje pokreću vaše ponašanje.

- Jesu li to tjeskoba i strah? Je li vaše ponašanje potencijalno štetno za vašeg partnera? Je li to stvorilo udaljenost, ili može voditi prekidu veze? Tada bih mogla biti sklona vjerovati da čuvate tajnu - kaže ona. No, s druge strane, ako uskraćivanje informacija partneru nije motivirano time da mogu izazvati negativne osjećaje, velika je vjerojatnost da ste iskoristili svoje pravo na privatnost - objašnjava.

- Osjećate li mir ili priznajete svoje potrebe i želje? Je li vaše ponašanje usredotočeno na poštivanje vaših granica? Tada bih bila sklona vjerovati da čuvate svoju privatnost - objašnjava Lee.

Dakle, koliko se očekuje da će romantični partneri reći jedno drugom? Prema njoj, privatnost nije samo korisna, već ima važnu funkciju u vezi.

- Ljudi često vjeruju da morate podijeliti sve kako biste doživjeli bliskost, ali ja svojim klijentima kažem da slušaju svoj unutarnji glas i razmisle osjećaju li se sigurno i je li im ugodno otkriti sve što namjeravaju otkriti - kaže Lee, a prenosi LifeHacker.

No, budući da svatko ima svoje koncepte i definicije tajni i privatnosti, morate povesti razgovor o tome s partnerom, uz onaj o drugim bitnim granicama u vašem odnosu.