Znate li koje traperice trebate odabrati za svoju građu tijela?

Traperice imaju moć suziti bokove, podignuti stražnjicu, produžiti noge i učiniti figuru vitkijom, no pri kupnji ne smijete zaboraviti na nekoliko važnih pravila.

- Što više oblina imate, traperice koje nosite trebale bi biti višeg struka - kaže Blair Newell, potpredsjednica stranice za online kupnju Zafu.com. Trendovi se mijenjaju iz sezone u sezonu, ali oblik tijela trebao bi biti glavna smjernica za odabir idealnih traperica. Kad ih kupujete, mislite o svojoj visini i obliku tijela pa prema tome izaberite traperice višega ili nižeg struka, užih ili širih nogavica.

Foto: schreenshot 433 Instagram

Dok ih isprobavate, svakako biste trebali sjesti u njima, prošetati i sagnuti se. Ako se stvaraju nabori ispod struka ili na stražnjici, treba vam manji broj ili drugi kroj. Navucite traperice do visine na kojoj nosite remen, čučnite i privucite koljena tijelu. U zrcalu pogledajte kako izgledaju sa stražnje strane. Ako vam se čini da se vidi previše kože, vjerojatno su preniske ili premale.

Obline i šire bokove izbalansirat ćete trapericama jako širokih i užih nogavica odnosno ravnoga kroja. A želite li istaknuti obline, učinite to srednje visokim ili visokim strukom.

Punijoj figuri najviše odgovaraju traperice širih nogavica koje će ujednačiti figuru od bokova prema dolje. Odlučite se i za traperice visokog struka koje prikrivaju eventualne nedostatke.

Upravo ćete time postići da stražnjica izgleda manja, a bokovi uži. Traperice niskog struka odlične su za sve prosječne građe s malo većom stražnjicom. Niskim djevojkama sitnije građe najbolje stoje uske traperice niskog struka, a djevojke vitke figure i dugih nogu u pravilu mogu nositi svaki model pa se mogu poigrati retro trapericama zvonolikih nogavica.

Duge noge istaknite uskim jeansom

Većoj guzi ne stoji svijetli traper

Visoko postavljeni džepovi podižu guzu

Izbjeljeni je traper za žene jačega gornjeg dijela tijela

Traperice muškoga kroja za žene bez oblina

Ako imate ravan odnosno “dječački” oblik tijela, nosite traperice srednje visokog struka s manjim trapezom koji će figuru učiniti oblijom. Djevojke bez oblina mogu nositi i tzv. boyfriend jeans, traperice koje izgledaju poput muških. Zavrnite ih nekoliko puta do gležnja kako ne biste izgledali bezlično, a pristaju i uz visoke potpetice.

Savjet plus: Tijelu bez oblina ne pristaju traperice sa širokim trapezom u stilu ‘70-ih. Radije izaberite klasičan ravan kroj traperica.

Šire nogavice za kruškoliki oblik tijela

Imate li kruškolik oblik tijela - uska ramena i istaknute bokove - nosite traperice nižeg struka i trapezastih nogavica.

- Ako se ipak odlučite za traperice visokog struka, nosite one kojima rub završava na kukovima ili odmah ispod pupka - savjetuje Gretta Monahan, jedna od voditeljica emisije “Vodič za stil Tima Gunna”. Dodaje da traperice za tako građene djevojke ne bi trebale imati više od dva posto elastina.

Savjet plus: Izbjegavajte jako uske traperice “mrkva-kroja”, savjetuje Monahan. Odaberite tamnije traperice, a nikako nemojte nositi one koje na stražnjici imaju dodatke poput zakovica.

Struk ispod pupka za puniju figuru

Foto: Fotolia

Djevojke punije figure trebale bi nositi tamnije traperice u kojima svi izgledaju znatno vitkije. Neka budu ravnoga kroja ili blago uske.

- Struk hlača trebao bi biti odmah ispod pupka - kaže Carly Lundy, kreativna direktorica National Jean Companyja, lanca prodavaonica traperica.

Savjet plus: Lundy dodaje da možete probati i s trapericama koje imaju dvostruki rub odnosno dva gumba jedan iznad drugoga.

Tamni klasik za sve prigode

Većina žena ne može zamisliti ormar bez dobra para traperica, a taj bezvremenski komad odjeće možete nositi od jutra do zore.

- Odaberite tamnije traperice, koje možete nositi i na poslu, ali i uz visoke potpetice za večernji izlazak - savjetuje stilistica Stacy London te dodaje kako je dobro da se odlučite za klasične traperice prikladne obliku tijela, bez mnogo detalja.

Ako uložite u kvalitetne traperice, najvažnije je da budu udobne kako biste ih mogli nositi cijeli dan, a uvečer im samo dodaje svjetlucavi remen te poslovnu košulju zamijenite seksi topom.

Niske žene trebale bi izbjegavati zavrnute rubove traperica

Foto: Shutterstock

Ako ste niske, nosite uže traperice, a dobro će vam stajati i one do gležnja. Pun su pogodak i traperice ravnoga kroja ili visokog struka. Lako ćete pronaći savršene traperice za sebe ako isprobate one koje visokim djevojkama dosežu do iznad gležnja.

- Izbjegavajte podvrnute rubove nogavice koji prividno skraćuju noge - kaže stilistica Stacy London.

Savjet plus: Svakako biste trebale izbjegavati i jako široke traperice, koje će vas dodatno sniziti, a zabranjene su i one s mnogo detalja, poput razderanih ili izvezenih traperica.

Zvonolike traperice najbolji su odabir za visoke djevojke

Visokim djevojkama najbolje pristaju uske ili retro traperice u stilu ‘70-ih sa širokim trapezom. Katkad je prilično teško pronaći traperice koje su dovoljno duge, ali je tajna u tome da su traperice širokih, zvonolikih nogavica uvijek malo duže pa tražite takve. Visoke i vitke djevojke mogu nositi i vrlo uske traperice.

Savjet plus: Ako vam se traperice jako svide, a malo su kratke, odšijte rub nogavice i dobit ćete još malo dužine, kaže Stacy London.

Traperice sa visokim strukom su stvorene za pješćani sat

Foto: schreenshot 433 Instagram

Ženama velikih grudi, uska struka i širokih bokova najbolje pristaju klasične traperice malo širih nogavica. Neka budu umjereno visokog struka kako bi oblikovale figuru i skrile eventualne nedostatke. Izbjegavajte vrećaste krojeve, koji će prividno proširiti stražnjicu te vam dodati nekoliko kilograma.

Savjet plus: Kako biste dodatno istaknuli uzak struk, nosite remenje na hlačama visokog struka, a izbjegavajte uske traperice koje će dodatno istaknuti razliku između bokova i struka.

Šire nogavice za 'atlete'

Muškarcima atletske građe najbolje stoje traperice širega odnosno opuštenijega kroja. Trebali bi nositi i traperice manjih ali širih džepova. Dobar su odabir i traperice čije se nogavice gotovo neprimjetno šire pri dnu. Ako ste uz atletsku građu i visoki, odaberite traperice klasičnoga ravnoga kroja.

Mršavim muškarcima najbolje stoji ravan kroj

Mršavi muškarci trebali bi izbjegavati preuske ili preširoke traperice kako ne bi “plivali” u nogavicama ili isticali mršave noge. Izgledat ćete preopušteno pa traperice nećete moći nositi i u ozbiljnijim prilikama. Umjesto toga izaberite traperice ravnoga kroja ili one koje se lagano šire pri dnu.

'Isprane' traperice za vitke muškarce

Visoki i vitki muškarci mogu nositi gotovo svake traperice. Ravan kroj i lagani trapez istaknut će figuru, a kako biste izgledali opuštenije, izaberite traperice malo širih nogavica i nižeg struka. Dobar su odabir i traperice iznošena izgleda zbog šara i nabora koje dodaju volumen.

Šire nogavice i veliki džepovi za punije muškarce

Ako ste puniji, izbjegavajte traperice šireg ruba nogavica te niska struka. Zaboravite i uske traperice. Odaberite opuštenije traperice širih nogavica. Veći će i dublji džepovi na stražnjici vizualno smanjiti stražnjicu, a tamni je traper idealan jer daje privid mršavosti.