STVORENA DA BUDE IZBRISANA

Znate li što je Hinge aplikacija? Mnogi tamo traže duže veze

Foto: 123RF

I dok je Hinge u SAD-u i Velikoj Britaniji među najpopularnijim dating aplikacijama, u Hrvatskoj još uvijek nije dosegnuo status 'mainstreama' kao primjerice, Tinder

Zaboravite na beskrajno 'swipanje' lijevo i desno - Hinge je aplikacija za spojeve koja se hvali da nije kao ostale. Umjesto da vas gura u površne razgovore i kratke avanture, Hinge se predstavlja kao ozbiljnija platforma za one koji traže pravu vezu. Njihov slogan sve govori: 'Designed to be deleted' - odnosno, cilj im je da pronađete nekog tko vam se stvarno sviđa i više ne trebate aplikaciju.

Pokrenuta 2013. godine, Hinge danas spada pod istu grupaciju kao i Tinder i Bumble (Match Group), ali funkcionira na nešto drugačiji način. Umjesto klasičnog 'swipe' sistema, korisnici lajkaju konkretne dijelove profila – fotke ili odgovore na kratka pitanja – što potiče prirodniji razgovor.

Profil na Hingeu sastoji se od šest fotografija ili videa i tri odgovora na takozvane prompte - zanimljiva pitanja poput 'Moja najveća glupost je…' ili 'Bez čega ne mogu započeti dan'. Ideja je da se kroz te odgovore otkrije osobnost, a ne samo izgled.

Foto: Dreamstime

I dok je Hinge u SAD-u i Velikoj Britaniji među najpopularnijim dating aplikacijama, u Hrvatskoj još uvijek nije dosegnuo status 'mainstreama'. Prema podacima analitičkih platformi poput Sensor Towera i SimilarWeba, najkorištenije aplikacije za spojeve u Hrvatskoj i dalje su Tinder, Badoo i Bumble, dok se Hinge u izvještajima ne pojavljuje među vodećima.

No, iako nije na vrhu ljestvica, Hinge polako osvaja mlađe korisnike u većim hrvatskim gradovima - posebice one koji su umorni od površnih dopisivanja i traže nešto konkretnije.

Foto: 123RF

Prema procjenama, većina korisnika dating aplikacija u Hrvatskoj ima između 25 i 34 godine, a više od dvije trećine su muškarci. Dakle, Hinge još uvijek ima prostora za rast – ali ako pitate one koji ga već koriste, kažu da im se sviđa upravo zato što je 'malo drugačiji'.

