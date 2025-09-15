Dejting aplikacije postale leglo muljaža, evo kako mame žrtve: Odbijaju video poziv, traže broj

Ljudi u potrazi za srodnom dušom pribjegavaju očajničkim, a često i rizičnim mjerama u nadi da će pronaći "onog pravog" ili "onu pravu".

Sve veći broj samaca okreće se Facebooku kao platformi za pronalaženje partnera, no na tom putu prisiljeni su probijati se kroz šumu nepristojnih poruka, prevara, lažnih profila i otvorenog zlostavljanja. Istraživanje koje je proveo Daily Mail Online otkrilo je kako su lokalne kvartovske grupe, nekoć korištene za bezazlene objave o izgubljenim psima i lokalnim tračevima, postale novo lovište za partnere.

Jedan muškarac na stranici za "čavrljanje" jednog grada u Tasmaniji podijelio je svoju fotografiju uz objavu da traži ljubav, bilo s muškarcem ili ženom, te naglasio da je "dobar u maženju". Kako bi zasladio ponudu, dodao je da je upravo "dobio veliki zgoditak na poker-aparatima... navalite, cure".

U međuvremenu, bezbrojni muškarci postaju žrtve lažnih profila koji preplavljuju australske Facebook grupe za samce. Te prevare obično uključuju fotografiju atraktivne mlade žene koja tvrdi da traži ljubav, uz priloženi sumnjivi link ili broj za WhatsApp...

Mnogi korisnici gorko su se požalili da administratori stranica ne čine dovoljno kako bi suzbili prevarante koji vrebaju usamljene.

"Nemoguće je znati tko je prevarant, a tko nije", rekao je jedan korisnik u Facebook grupi za samce iz Adelaidea. "Volio bih pronaći tu posebnu osobu... ali sve što dobijem su ljudi koji me pokušavaju navući na WhatsApp."

Drugi su, pak, brzo naučili prepoznati lažne profile, a jedan je komentirao da ako osoba izgleda predobro da bi bila istinita, vjerojatno i nije.

Na nekim stranicama, okrutni nasilnici dijele fotografije ljudi snimljenih bez njihovog znanja. Jedan je korisnik tako objavio sliku žene kako puši na ulici u Tasmaniji, dok je drugi na fotografiju žene iz Adelaidea koja je tražila partnera ostavio neutemeljen i zlonamjeran komentar sugerirajući da koristi ilegalne droge.

Srećom, drugi članovi grupe brzo su osudili takvo ponašanje.

No, usred kaosa prevaranata i trolova, mnogi muškarci i žene i dalje tragaju za iskrenom vezom.

"Nemam baš sreće na aplikacijama za upoznavanje", požalila se jedna žena u javnoj grupi "Queensland Mate or Date".

Drugi muškarac bio je vrlo direktan, anonimno objavivši: "Napaljeni razgovori". Nije dobio nijedan javni odgovor.

Neki koriste grupe i za nekonvencionalne aranžmane. Jedna je korisnica, predstavljajući se kao "anonimni sudionik", iskoristila grupu iz Canberre kako bi začinila svoj brak.

"Hej svima, suprug i ja smo u gradu za vikend. Ima li koja slobodna djevojka koja bi nam se pridružila na piću? Lajkajte objavu i javit ćemo vam se", napisala je uz emotikone poljubaca. Jedna je osoba pritisnula gumb "sviđa mi se".

Mnogi iskreni korisnici grupa dijele informacije o sebi uz pokoji selfie, riskirajući pritom da postanu meta ismijavanja. Ipak, ohrabrujuće je vidjeti da postoji i mnoštvo toplih i srdačnih odgovora koji stvaraju ravnotežu trolovima.

Tako je jedna osoba iz Adelaidea otkrila da je transfeminina, nebinarna, poliamorna i aromantična - osoba koja osjeća malo ili nimalo romantične privlačnosti. Tražila je prijateljstva i povezanost.

Umjesto uvredljivih odgovora, dočekala ju je podrška. "Zastrašujuće je tako se izložiti. Svaka čast na hrabrosti", poručila joj je jedna članica grupe.

Upozorenje stručnjaka: Kako prepoznati prevaranta

Australska vladina agencija Scamwatch upozorava da je vrlo lako biti prevaren dok tražite ljubav online. Prevaranti, kažu, koriste romantiku, spojeve ili prijateljstvo kako bi stekli povjerenje žrtve i na kraju joj uzeli novac.

"Nikada nemojte vjerovati da je osoba koju poznajete samo online doista ona za koju se predstavlja. Prevaranti se jako trude uvjeriti vas da je veza stvarna, a zatim vas manipuliraju kako bi došli do vašeg novca. Mogu provesti godine gradeći vaše povjerenje", navodi organizacija.

Znakovi za uzbunu na koje treba obratiti pozornost uključuju:

- Osoba pokušava prebaciti razgovor s društvene mreže na besplatne platforme poput WhatsAppa, Google Hangoutsa ili WeChata.

- Inzistira da vam može pokazati kako lako zaraditi novac, obično putem kriptovaluta.

- Traži novac tvrdeći da se nalazi u hitnoj situaciji.

- Uporno odbija sastanak uživo ili video poziv.