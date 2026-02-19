Znate li što šaljete? Evo koje sve kombinacije emotikona znače seks, čuvajte se sklopljenih ruku

Korištenje emojija za slanje seksualnih poruka sve je popularnije. Prema istraživanju, količina poruka, slika i videa seksualnog sadržaja koji se podrazumjevaju kao sexting, od 2019. porasla je za gotovo 72%. Slanje emojija kao što su patlidžan, breskva, pa čak i tortilje, postala je sve češća praksa, a očito je kako se ovdje ne radi samo o hrani. U nastavku pogledajte koje kombinacije emojija zapravo šalju seksualne poruke i što one znače. | Foto: Google/Canva