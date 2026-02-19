Znate li što šaljete? Evo koje sve kombinacije emotikona znače seks, čuvajte se sklopljenih ruku

Emojiji kao univerzalni jezik komunikacije čest su alat u slanju tekstualnih poruka, a sve više se koriste i u svrhu dočaravanja seksualnih namjera. Evo koji emotikoni i njihove kombinacije nisu nevine kao što se čine
Korištenje emojija za slanje seksualnih poruka sve je popularnije. Prema istraživanju, količina poruka, slika i videa seksualnog sadržaja koji se podrazumjevaju kao sexting, od 2019. porasla je za gotovo 72%. Slanje emojija kao što su patlidžan, breskva, pa čak i tortilje, postala je sve češća praksa, a očito je kako se ovdje ne radi samo o hrani. U nastavku pogledajte koje kombinacije emojija zapravo šalju seksualne poruke i što one znače.
| Foto: Google/Canva
Većini je dobro poznato što ovo ljubičasto povrće simbolizira u seksualnom kontekstu. Patlidžan je zapravo simbolički prikaz muškog spolnog organa, te se često koristi u kombinaciji s drugim emojijima da se dodatno dočaraju druge seksualne radnje.
| Foto: emojipedia.org
Ni ovo voće nije pošteđeno seksualnih aluzija. Ova naizgled obična breskva zapravo predstavlja stražnjicu, a neki je koriste i kao simbol za vaginu.
| Foto: emojipedia.org
Iako bi ove kapljice zapravo trebale predstavljati kapi znoja, mnogi će prvo pomisliti na orgazam kad ih ugledaju.
| Foto: emojipedia.org
I dok neki koriste breskvu, drugi ipak preferiraju poslati teglicu meda kao kodnu riječ za vaginu.
| Foto: emojipedia.org
Ovakav položaj ruke je sada već klasik. Može predstavljati različite oblike seksa.
| Foto: emojipedia.org
Ne, kapljice znoja nisu jedini emoji koji može prikazati orgazam. Neki preferiraju koristiti emoji vulkanske erupcije.
| Foto: emojipedia.org
Ovaj taco samo je još jedan u nizu brojnih simboličnih aluzija vagine.
| Foto: emojipedia.org
Ovaj emoji zapravo može imati razne aluzije. Dovoljno je da zamislite bilo koju seksualnu radnju koja uključuje jezik.
| Foto: emojipedia.org
Škare predstavljaju spolni odnos između dvije žene.
| Foto: emojipedia.org
Kost može značiti više stvari. Najčešće je to aluzija na erekciju, te ujedno poziv na seks.
| Foto: emojipedia.org
Vrlo jednostavno, zbog svoje sličnosti sa brojem 69, ovaj znak nije traženje pripadnika svom znaku već poziv na oralni seks
| Foto: emojipedia.org
Hot dog može značiti više stvari. Najčešće je to aluzija na erekciju, te ujedno poziv na seks.
| Foto: emojipedia.org
Dovoljno je prisjetiti se što ova dva emojija znače individualno i svima će biti jasno da se radi o analnom seksu.
| Foto: emojipedia.org
Pseća glava i čovjek koji kleči govore dovoljno o tome što bi kombinacija ova dva emojija trebala predstavljati. Naravno, riječ je o psećem položaju.
| Foto: emojipedia.org
U slučaju da ne možete dešifrirati, kombinacija ova dva emojija predstavlja misionarski položaj.
| Foto: emojipedia.org
Ako ste ikad čuli za izraz 'Netflix and chill', ova kombinacija emojija ne treba daljnje objašnjavanje.
| Foto: emojipedia.org
Vrlo jednostavna reprezentacija penetrativnog seksa koja se često i dalje koristi u šali.
| Foto: emojipedia.org
Patlidžan i breskva nisu jedini emojiji koji simboliziraju spolne organe. Banana i krafna samo su još jedan od mogućih prikaza, a ovo samo još jedan od brojnih prikaza analnog seksa.
| Foto: emojipedia.org
Orgazam se vrlo lako može vizualno prikazati i ovom kombinacijom.
| Foto: emojipedia.org