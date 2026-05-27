Znate li što znači izraz 'fjaka'?

Sjedite na terasi kafića u Dubrovniku, čekate prijatelja. Prošlo je pola sata, pa sat vremena. Kao stranac naviknut na točnost, postajete nervozni. Kada se prijatelj napokon pojavi, bez isprike i s osmijehom, konobar sliježe ramenima i kaže: 'Vjerojatno ga je uvatila fjaka'.

U tom trenutku, sudarili ste se s jednim od najdubljih i najteže prevodivih koncepata dalmatinskog mentaliteta. Fjaka nije samo opuštanje, kašnjenje ili odmor. To je uzvišeno stanje uma, 'neutaživa želja za ničim', psihofizičko stanje opuštenosti koje je Zapad počeo primjećivati tek nedavno. Encyclopaedia Britannica ju je na društvenoj mreži X opisala kao 'umijeće ne činjenja ničega'.

'Božji dar' koji se ne može naučiti

Iako korijen riječi dolazi od talijanskog 'fiacca', što znači umor ili klonulost, Dalmatinci su taj pojam uzdigli na potpuno novu razinu. Za njih, fjaka nije mana, već ponos i vještina, gotovo 'Božji dar' koji se ne može naučiti, već se mora doživjeti. To je duboko ukorijenjeno u kulturu koja cijeni uživanje u trenutku, a ne utrku s vremenom. To je trenutak u kojem se osjećaj za vrijeme gubi, a inertnost i klonulost stvaraju dojam bestežinskog postojanja.

Razlika između fjake i popodnevnog odmora

Ključna zabluda jest da je fjaka sinonim za lijenost ili španjolsku siestu. To nije odmor koji puni baterije za daljnji rad; to je samo stanje bivanja. Fjaka je stanje uma. Ne razmišljaš. Samo puštaš da vrijeme prolazi, slušaš zvuk cvrčaka, osjećaš vrućinu.

To je meditacija bez meditiranja. Fjaka je čak dublja od talijanskog koncepta "dolce far niente" (slatkoća nerada). Dok Talijani slave ugodu aktivnog nedjelovanja, fjaka je pasivno prepuštanje, stanje u kojem ne želite ništa, čak ni "slatkoću nerada".

Kad te 'uhvati' fjaka?

Fjaka najčešće hvata tijekom ljetnih mjeseci, kada visoke temperature i pritisak zraka prirodno usporavaju organizam. To je obrambeni mehanizam tijela i uma od vrućine koja iscrpljuje. Dalmatinci to najbolje sažimaju uzvikom: "Ajme, judi, uvatila me fjaka!". Energija nestaje, koncentracija se gubi, a jedina želja je pronaći hlad i prepustiti se. No, fjaka nije rezervirana samo za ljeto. Može se pojaviti u bilo koje doba godine, a posebno je zloglasna ona koju donosi jugo, južni vjetar.

Jugo donosi vlagu, težinu i loše raspoloženje, a fjaka koju izaziva često se naziva "trula južina". Ljudi postaju razdražljivi, bezvoljni i iscrpljeni.

Sudar svjetova: Zašto Zapad ne razumije fjaku?

Upravo je taj drugačiji doživljaj vremena i prioriteta točka u kojoj se zapadnjački mentalitet lomi. U svijetu opsjednutom kapitalizmom, učinkovitošću i stalnom 'zauzetošću', ideja da netko svojevoljno odabere ne raditi - ne zato što ne može, nego zato što ne želi narušiti svoj mir - djeluje neshvatljivo.

*Uz korištenje AI-ja

