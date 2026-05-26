Evo kako rashladiti stan bez klima uređaja: Ne košta ništa...

Postoji čitav niz provjerenih, znanstveno utemeljenih i kreativnih metoda kojima možete značajno sniziti temperaturu u svom domu i učiniti ljeto podnošljivijim.

POGLEDAJ VIDEO: Ako vam je dosta visokih računa za grijanje, ovo je sigurno i najisplativije rješenje za vas

Pokretanje videa... 00:34 Ako vam je dosta visokih računa za grijanje, ovo je sigurno i najisplativije rješenje za vas | Video: PROMO

Strategija hlađenja počinje s prozorima

Glavni neprijatelj u borbi protiv ljetnih vrućina je izravna sunčeva svjetlost. Istraživanja pokazuju da se čak oko 76 posto sunčeve energije koja prođe kroz prozore pretvara u toplinu, zagrijavajući prostorije satima. Zbog toga je prvi i najvažniji korak spriječiti sunce da uopće uđe u vaš dom. Najefikasnije rješenje su guste, tamne zavjese ili takozvane 'blackout' zavjese koje u potpunosti blokiraju svjetlost. Sličan učinak imaju i rolete, žaluzine ili čak vanjske tende.

Foto: 123RF

Stručnjaci naglašavaju da je ključan pravilan tajming. Prozore koji su izloženi suncu, posebice one na južnoj i zapadnoj strani, potrebno je zamračiti čim se pojave prve zrake i držati ih zatvorenima tijekom najtoplijeg dijela dana. Alexandra Rempel, profesorica sa Sveučilišta u Oregonu koja se godinama bavi proučavanjem pasivnih tehnika hlađenja, upozorava da ne treba zanemariti ni prozore okrenute prema istoku.

- Iako se jutarnje sunce ne čini toliko jako, solarna energija koja uđe kroz te prozore ostaje zarobljena u stanu cijeli dan - objašnjava Rempel. Ako nemate prikladne zavjese, poslužiti može i kreativno 'uradi sam' rješenje: komad kartona izrezan po mjeri prozora i obložen aluminijskom folijom s vanjske strane djelovat će kao reflektirajuća barijera.

Pametno prozračivanje ključ je uspjeha

Dok je danju imperativ držati sve zatvoreno, noću se pravila igre potpuno mijenjaju. Čim vanjska temperatura padne ispod one u vašem stanu, vrijeme je za otvaranje. Najbolja metoda je stvaranje unakrsnog propuha otvaranjem prozora na suprotnim stranama stana. To omogućuje hladnijem noćnom zraku da cirkulira i istisne vrući, ustajali zrak koji se nakupio tijekom dana. Ako u stanu nemate prozore na suprotnim stranama, poslužit će i otvaranje prozora u jednoj sobi te vrata te sobe i vrata stana kako bi se stvorio protok zraka iz hladnijeg hodnika zgrade.

Ova noćna ventilacija ima još jednu važnu funkciju: hlađenje same strukture zgrade. Zidovi, podovi i namještaj tijekom dana apsorbiraju toplinu i zatim je isijavaju satima, čak i nakon zalaska sunca. Intenzivnim noćnim prozračivanjem hladite te površine, što znači da će idućeg dana biti potrebno više vremena da se prostor ponovno zagrije. Stoga je preporučljivo reagirati i prije samog toplinskog vala. Nekoliko dana ranije, iskoristite svaku svježu noć da 'ohladite' svoj dom što je više moguće.

Vrijeme je za kreativnost: Voda, led i ventilator

Kada prirodna ventilacija nije dovoljna, na scenu stupaju ventilatori. No, važno je razumjeti da ventilatori ne hlade zrak, već stvaraju strujanje koje pospješuje isparavanje znoja s naše kože, što nas hladi.

Za maksimalan učinak, možete se poslužiti starim, ali iznimno efikasnim trikom: postavite široku posudu punu leda ili nekoliko zaleđenih boca vode neposredno ispred ventilatora. Zrak koji struji preko ledene površine osjetno će se ohladiti i stvoriti efekt improviziranog klima-uređaja. Sličan, iako nešto blaži, učinak postiže se i vješanjem mokre plahte ili ručnika ispred otvorenog prozora. Isparavanje vode iz tkanine prirodno hladi zrak koji ulazi u prostoriju. Ako imate stropni ventilator, provjerite okreće li se u smjeru suprotnom od kazaljke na satu. Takva rotacija potiskuje zrak prema dolje, stvarajući ugodan povjetarac.

Smanjite unutarnje izvore topline

Foto: 123RF

Često zaboravljamo koliko topline proizvodimo unutar vlastitog doma. Svaki upaljeni električni uređaj dodatno zagrijava prostor. Najveći krivci su pećnica i štednjak. Tijekom toplinskog vala, izbjegavajte njihovo korištenje. Umjesto toga, pripremajte hladne obroke, salate, ili koristite mikrovalnu pećnicu i kuhalo za vodu koji generiraju znatno manje topline.

Ako imate mogućnost, kuhanje na otvorenom, na roštilju, idealno je rješenje. Također, ugasite sve uređaje koje ne koristite, od televizora i računala do raznih punjača koji isijavaju toplinu čak i u stanju mirovanja. Zamijenite klasične žarulje sa žarnom niti s LED ili CFL žaruljama. Nevjerojatan je podatak da klasična žarulja čak 90 posto svoje energije pretvara u toplinu, a samo 10 posto u svjetlost.

Osobni trikovi za lakši san

Kada se temperatura noću ne spušta dovoljno, ključno je rashladiti tijelo. Počnite s tuširanjem mlakom ili hladnom vodom neposredno prije spavanja kako biste snizili tjelesnu temperaturu.

Foto: 123RF

Posteljinu od sintetičkih materijala zamijenite onom od pamuka ili lana, koji su prozračniji i bolje upijaju vlagu. Zanimljiv trik je staviti jastučnicu ili čak cijelu plahtu u vrećicu i ohladiti je u zamrzivaču sat vremena prije spavanja.

Iako će olakšanje biti kratkotrajno, može biti presudno da utonete u san. Budući da se topli zrak diže, spavanje što niže podu također može pomoći. Isprobajte spavati na madracu na podu ili čak u visećoj mreži koja omogućuje cirkulaciju zraka sa svih strana tijela.





*kreirano preko AI-ja