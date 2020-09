Znate li zašto banane na tržnici često vise u zraku - na špagi?

Britanska nutricionistica Rhiannon Lambert kaže kako su banane, neovisno jesu li zelenkaste, srednje zrele ili jako zrele - odličan izvor kalija i drugih hranjivih tvari

<h2>Top 5 načina kako čuvati banane</h2><p><strong>1. Objesite ih u kuhinji</strong></p><p>Banane se beru zelene, a počinju sazrijevati čim su ubrane jer dolazi do oslobađanja etilena, prirodnog plina koji ubrzava dozrijevanje. Kada su obješene na kuki ili špagi, tada se proces sazrijevanja usporava. </p><p>To je razlog zašto trgovci na tržnicama često banane drže na špagi. Također, na taj način, držeći ih podalje, štite ostalo voće koje prodaju - da etilen iz banana ne bi ubrzao njihovo kvarenje.</p><p><strong>2. Kupite zelenije banane</strong></p><p>Ovo je najlakši način da vam banane u domu potraju dulje, a ne istrunu. Banane se beru zelene i vremenom sazrijevaju, pa ako ih nećete odmah sve pojesti, u trgovini kupite nekoliko žutih i nekoliko zelenijih banana. </p><p><strong>3. Zamotajte stabljiku u plastičnu foliju</strong></p><p>To zbilja pomaže da banane ne postanu prezrele u kratkom vremenu. Omotajte plastičnu foliju oko stabljike koja drži banane na okupu i to tako da folijom prođete i između banana i oko stabljike - da bude što bolje omotana. </p><p><strong>4. Zrele banane stavite u hladnjak</strong></p><p>Jedno od glavnih pravila skladištenja banana je da ih nikada ne čuvate u hladnjaku. Ali, ako imate vrlo zrele banane, a još ih ne želite iskoristiti, tada je najpametnije staviti ih u hladnjak i tako usporiti proces dodatnog sazrijevanja.</p><p><strong>5. Zamrznite ih</strong></p><p>Zamrzavanje banana jedan je od najjednostavnijih načina da se sačuvaju za buduću upotrebu. Ali, ne stavljajte ih u ledenicu cijele s korom, već narežite ih ogulite pa izrežite na kolutove, dobro zatvorite u vrećice i tako smrznite. Možete ih smrznuti i cijele, bitno je da uklonite koru. Takve banane kasnije možete koristiti za pripremu slastica, prenosi <a href="https://www.rd.com/article/ways-to-make-your-bananas-last-longer/" target="_blank">Reader's Digest.</a> </p><h2>I zelene i jako zrele banane imaju svojih prednosti</h2><p>Britanska nutricionistica <strong>Rhiannon Lambert </strong>kaže kako su banane, neovisno jesu li zelenkaste ili jako zrele, odličan izvor kalija i drugih hranjivih tvari. Napominje kako se ne može reći da je jednu vrstu bolje jesti od druge, jer svaka ima nekih prednosti, ali i nedostataka ukoliko ljudi imaju određene zdravstvene tegobe.</p><p>Nedovoljno zrele banane sadrže manje šećera i ljudi koji imaju dijabetes, trebali bi birati one pomalo zelenkaste. Naime, što je banana više zrela, škrob u njoj se više pretvara u šećer. Upravo škrob je odgovoran za duži osjećaj sitosti.</p><p>- Istraživanja sugeriraju da nedovoljno zrele banane čini 80 do 90 posto ugljikohidrata koji se, kako banane dozrijevaju, mijenjaju u slobodne šećere. Zato je bolje da ljudi koji pate od dijabetesa jedu manje zrele banane - objasnila je <strong>Rhiannon Lambert</strong>, a prenosi <a href="https://www.insider.com/ripe-unripe-bananas-which-are-better-for-you-2018-7" target="_blank">Insider</a>.</p><p>Jako zrele banane se pak lakše probavljaju te su bolja opcija za ljude koji imaju problema s probavom. Zato se preporučuju bebama prilikom uvođenja dohrane, pogotovo onoj koja pate od zatvora. Nedovoljno zrele banane sadrže rezistentni škrob koji ljudi ne mogu probaviti. To je vrsta škrobnog materijala s kojime se bakterije žele hraniti.</p><p>- Kada se otporni škrob mijenja u jednostavni šećer, a banana postaje zrelija, tako postaje i lakše probavljiva - dodaje nutricionistica.</p><p>Potpuno smeđe banane su pak prepune antioksidansa. Takve banane su u osnovi pune šećera koji je nastao od škroba. Slađe su zbog čega ih mnogi ljudi koriste u pripremi kolača. Također, klorofil u njima je poprimio novi oblik.</p><p>- Upravo ova razgradnja klorofila je razlog zašto se razina antioksidansa povećava kada su banane starije. Dakle, posve smeđa banana je antioksidativna bomba - pojasnila je nutricionistica.<br/> </p>