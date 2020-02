Znate li zašto mačke vole kući donositi razne mrtve životinje?

Mnogi vlasnici mačaka pronašli su mrtvog (ili ozlijeđenog) miša, pticu ili neku drugu životinju ispred ulaznih vrata, a možda čak i u kući. Znate li zašto to mačka radi? Koliko god vam to bilo odbojan prizor, jedan od razloga je taj što svoj plijen želi podijeliti s vama, jer vi ste dio njezine obitelji. To je instinkt koji je ostao još od njezinih davnih predaka koji su živjeli u divljini.

To je dio učenja lova, ali i čisti užitak za mačku, spremanje ulova na sigurno 'za crne dane' ili nagovaranje vlasnika na igru.

- Iako je proces pripitomljavanja mačaka vjerojatno započeo prije više od 10.000 godina, njihov instinkt za lovom i dalje je jak. Mačke koje žive u divljini uče svoje mladunce kako jesti hranu, i to na način da im donose mrtve ili ozlijeđene životinje. Taj instinkt ostaje prisutan i kod pripitomljenih mačaka - objasnio je Mikel Delgado, stručnjak za ponašanje mačaka.

- Čak i ako pripitomljene mačke ne moraju uhvatiti hranu da bi preživjele, one ne mogu odoljeti nagonu te često uživaju u lovu i jurnjavi naokolo. Njihov instinkt im poručuje kako je to ono što trebaju za preživljavanje i da moraju te važne spasonosne vještine prenijeti na svoje potomstvo - dodao je.

Pojasnio je kako mačke imaju nagon da plijen ulove i donesu ga na sigurno mjesto gdje ga mogu u miru pojesti ili ostaviti za kasnije kada budu gladne. Također, ako su site i zadovoljne tretmanom svojih vlasnika, tada će mu ponekad mrtvu ili ozlijeđenu životinju donijeti kao igračku, da se zajedno zabavljaju. To je poruka: 'Želim se igrati s tobom'.

Foto: Logan Bannatyne/LoLoStock

Kako mačku spriječiti da ubija i donosi životinje?

Zapravo nije lako poništiti mačji instinkt, ali postoje trikovi koji pomažu. Delgado savjetuje staviti mački zvonce oko vrata kada ide van - na taj način će je životinjice čuti i neće ih uspjeti uloviti.

Ipak, valja razmisliti o tome da je konstantan zvuk zvonca možda iritantan za samu mačku te da joj može odvraćati pažnju od zvukova u okolini. Zamislite da vama netko stavi zvono oko vrata koje zazvoni svaki put kada se pomaknete - nimalo ugodno.

- Jedan od načina je i voditi mačku van u šetnju na uzici, naravno, ako vam ona to dopusti - napominje ovaj stručnjak.

- Također, pomaže i provođenje više vremena u interaktivnom igranju s vašom mačkom, to može smanjiti njihovu potrebu za ubijanjem - dodao je i preporučio igračke koje su špagom pričvršćene za štap jer takve pozitivno djeluju na njezine lovačke instinkte.

U slučajevima kada vam donese mrtvu životinju i ostavi je, odvratite joj pažnju nekom igračkom, prenosi Reader's Digest.

