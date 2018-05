Znate li zašto neki ljudi imaju rupicu kraj uha - a drugi ne?

Malenu rupicu koja se nalazi blizu mjesta na kojem se uho povezuje s glavom ima mali broj ljudi, tek oko jedan posto. I dok bi neki pomislili kako se tu radi o tragovima nekadašnjeg piercinga, zapravo se radi o otvoru s kojim su neki ljudi rođeni.

Češća je kod tamnoputih ljudi

Ova sićušna rupa nazvana je preaurikularni sinus i uglavnom je nasljedna osobina, a pojavljuje se tijekom ranih faza razvoja fetusa. Neki ljudi imaju je samo na jednoj strani glave, a drugi na obje (u 25 do 50 posto slučajeva). Također, nešto je češća pojava u Aziji i Africi (u 4 do 10 posto slučajeva).

Po jednoj studiji provedenoj među stanovništvom Kenije, učestalost pojave preaurikularnog sinusa kod tamošnjeg stanovništva je 4,3 slučaja na 1000 stanovnika. Češća je kod tamnoputih ljudi nego kod bijelaca.

Pojavljuje se podjednako i kod muškaraca i kod žena.

- Ovu urođenu malformaciju prvi put je opisao znanstvenik Van Heusinger 1864. godine. Preaurikularni sinusi mogu se pojaviti i spontano. Kada su dvostrani, veća je šansa da će biti nasljedni. U slučajevima kada se nalaze samo s jedne strane glave, tada je to češće na lijevoj strani - objasnio je dr. Noah S. Scheinfeld na portalu Medscape.

Dodao je kako se ova malformacija javlja tijekom šestog tjedna trudnoće.

Dr. Noah S. Scheinfeld napominje da se ove rupice mogu pojaviti kasnije tijekom života, zapravo postati vidljive, iako su bile prisutne i tijekom rođenja, ali nisu se vidjele.

Zašto se pojavljuje?

Iako se ne zna točan razlog zašto ta rupica postoji, znanstvenik koji se bavi proučavanjem evolucije Neil Shubin smatra da je to možda neka vrsta "suvenira iz davnih vremena ljudske evolucije". On kaže kako bi to mogao biti ostatak "evolucionarni ostatak ribljih škrga".

Inače, ljudi koji imaju takvu rupicu ne trebaju brinuti zbog toga, kažu stručnjaci. Ukoliko dođe do neke infekcije (to se katkad pojavi zbog nehigijene), to se bez problema može riješiti antibioticima. Neki ljudi odluče se i na kirurški zahvat (mali rez da iz otekline izađe gnoj). Ipak, u velikoj većini slučajeva ova rupica ne radi zdravstvene probleme. Također, stručnjaci savjetuju da se ne pokušava koristiti kao piercing, prenosi portal apost.com.