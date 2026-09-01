Znate li zašto su ćelavi muškarci privlačni ženama? Znanost ima nekoliko zanimljivih odgovora

Zanimljivo je i da se potpuno obrijana glava pokazala boljom opcijom od pokušaja skrivanja prorijeđene kose. Način na koji muškarac prihvati gubitak kose tako može imati velik utjecaj na to kako ga drugi doživljavaju. Evo što o tome kažu istraživanja.

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Muška ćelavost vrlo je česta pojava, a na nju utječu genetika, hormoni i dob. Promjene povezane s androgenima mogu postupno smanjivati folikule dlake, zbog čega nova kosa postaje sve kraća i tanja, a s vremenom na određenim dijelovima glave može potpuno prestati rasti.

Iako gubitak kose nekim muškarcima utječe na samopouzdanje i sliku o vlastitom tijelu, zanimljivo istraživanje sa Sveučilišta Pennsylvania pokazalo je da potpuno obrijana glava kod drugih ljudi može izazvati upravo suprotan dojam.

Istraživanje Alberta E. Mannesa, objavljeno u časopisu Social Psychological and Personality Science, obuhvatilo je tri eksperimenta u kojima se ispitivalo kako ljudi doživljavaju muškarce s kosom i one obrijane glave. Rezultati su pokazali da su muškarci obrijanih glava redovito ocjenjivani kao dominantniji od muškaraca s punom kosom. U pojedinim eksperimentima djelovali su i viši, snažniji te kao osobe s većim potencijalom za vodstvo.

Foto: 123RF

Obrijana glava može ostaviti dojam dominacije

U prvom eksperimentu ispitanicima su pokazane fotografije muškaraca s različitim frizurama, među kojima su bili i muškarci potpuno obrijanih glava. Trebali su procijeniti koliko osobe na fotografijama djeluju moćno, utjecajno i autoritativno.

Muškarci obrijanih glava dobili su više ocjene kada je riječ o dominaciji. Mannes je zatim otišao korak dalje kako bi provjerio je li razlog tome možda jednostavno razlika u izgledu osoba na fotografijama.

U drugom eksperimentu koristio je fotografije istih muškaraca, samo što je na jednoj verziji fotografije njihova kosa digitalno uklonjena. Ponovno su upravo verzije s obrijanom glavom djelovale dominantnije.

Štoviše, ispitanicima su isti muškarci bez kose izgledali fizički snažnije i otprilike 2,5 centimetara više. Procijenili su i da bi mogli podignuti oko 13 posto veću težinu od svojih verzija s kosom.

Mogu djelovati kao bolji vođe

Dojam nije ostao samo na fizičkoj snazi. Muškarcima obrijanih glava ispitanici su pripisivali i nešto veći potencijal za vodstvo.

Mannes je zato proveo i treći eksperiment u kojem fotografije uopće nisu korištene. Sudionici su dobivali pisane opise muškaraca koji su bili gotovo jednaki, osim informacije o njihovoj kosi. Jedan je muškarac bio opisan kao osoba s punom kosom, drugi s prorijeđenom kosom, a treći kao muškarac koji je obrijao glavu.

I u tom su slučaju muškarci obrijanih glava bili bolje ocijenjeni kada su u pitanju dominantnost, muževnost i potencijal za vodstvo. Rezultati tako sugeriraju da sama odluka o brijanju glave šalje određenu društvenu poruku, neovisno o ostalim crtama lica ili tijela.

Obrijana glava može signalizirati samopouzdanje

Jedno od mogućih objašnjenja jest da potpuno brijanje glave izgleda kao svjesna i prilično odlučna promjena izgleda. Umjesto pokušaja skrivanja gubitka kose, muškarac preuzima kontrolu nad svojim izgledom.

Poduzetnik Seth Godin svojedobno je upravo tu ideju povezao s dojmom koji ostavlja obrijana glava. Poanta, prema njegovu objašnjenju, nije u tome da brijanje glave nekoga samo po sebi čini uspješnijim, nego da pokazuje da je osoba donijela aktivnu odluku umjesto da pasivno prihvati promjenu.

Istraživanje iz Pennsylvanije pokazalo je i da su muškarci na digitalno izmijenjenim fotografijama, nakon što im je uklonjena kosa, percipirani kao samopouzdaniji. Prema prikazu rezultata koji prenosi izvorni članak, dojam samopouzdanja bio je oko šest posto veći.

Sudionici su muškarce bez kose doživljavali i nešto ugodnijima u komunikaciji.

Proćelavost prolazi lošije

Posebno je zanimljiv dio rezultata koji se odnosi na muškarce s vidljivo prorijeđenom kosom.

U Mannesovim eksperimentima oni su često bili slabije ocijenjeni od muškaraca koji su potpuno obrijali glavu. Drugim riječima, istraživanje ne sugerira nužno da je odsutnost kose sama po sebi ono što ostavlja snažan dojam, nego da bi važna mogla biti upravo odluka da se prorijeđena kosa potpuno ukloni.

Mannes je i sam počeo gubiti kosu u tridesetima. Ispričao je kako se neko vrijeme borio s time, a onda je jednoga dana odlučio potpuno obrijati glavu. Nakon toga primijetio je da se nepoznati ljudi prema njemu ponašaju pomalo drukčije, što ga je na kraju djelomično potaknulo da istraži postoji li doista razlika u percepciji.

Njegov zaključak ipak nije da bi svaki muškarac trebao obrijati glavu. Muškarci s obrijanim glavama u njegovim su istraživanjima u nekim kategorijama djelovali starije i bili nešto slabije ocijenjeni po klasičnoj fizičkoj privlačnosti od muškaraca s punom kosom. Najzanimljivija korist odnosila se ponajprije na muškarce kojima se kosa već značajno prorjeđuje.

Djelovali su i starije

Ista promjena izgleda koja je povećavala dojam snage imala je i drugu stranu. Nakon što je muškarcima na fotografijama digitalno uklonjena kosa, ispitanici su procjenjivali da izgledaju gotovo četiri godine starije.

Foto: 123RF

No starija dob nije nužno bila povezana samo s negativnim osobinama. Izvorni tekst navodi i veliko istraživanje psihologa Ronalda Henssa, provedeno na više od 20.000 ispitanika, prema kojem su ćelavi muškarci često doživljavani kao stariji, ali i mudriji te inteligentniji.

To pokazuje koliko ista fizička karakteristika može proizvesti nekoliko potpuno različitih zaključaka o osobi – od zrelosti i mudrosti do autoriteta.

Poznati muškarci koji su prihvatili ćelavost

Pop-kultura također nudi cijeli niz muškaraca kojima je obrijana glava postala praktički zaštitni znak. Među njima su Dwayne „The Rock” Johnson, Bruce Willis, Vin Diesel, Jason Statham i Samuel L. Jackson.

Dwayne Johnson jedan je od najpoznatijih primjera. Magazin People proglasio ga je 2016. godine najseksepilnijim muškarcem na svijetu. Johnson je tada govorio i o tome kako mu je trebalo vremena da se osjeća potpuno ugodno u vlastitoj koži, a među osobinama zbog kojih ga publika voli izdvojio je smisao za humor i samopouzdanje.

Osim toga, poznat je po tome da vodi računa o njezi kože, pa je ranije isticao i važnost pilinga. Njegova obrijana glava s vremenom je postala toliko prepoznatljiv dio njegova izgleda da ga je danas teško zamisliti s drugačijom frizurom.

Bruce Willis također nije oduvijek bio ćelav. U mladosti je imao smeđu kosu, no nakon što se počela prorjeđivati odlučio ju je potpuno obrijati. Gubitak kose, govorio je, nije ga činio ništa manje muškarcem.

Njegov je izgled očito postao dio imidža akcijskog junaka – GQ ga je svojedobno smjestio na treće mjesto svoje liste 100 najmoćnijih ćelavih muškaraca na svijetu. Na istoj su listi bili i Jason Statham te Samuel L. Jackson, koji je zauzeo šesto mjesto.

Samuel L. Jackson također je odlučio potpuno obrijati glavu nakon što mu je kosa počela ispadati. Prema izvornom tekstu, prvo je razgovarao sa stručnjakom za perike koji mu je objasnio da pomoću njih može ostvariti praktički bilo koji izgled. Jackson je ipak odlučio otići u potpuno drugom smjeru i obrijati glavu, dok perike danas može koristiti kada ih zahtijevaju njegove filmske uloge.

Nije sve samo u kosi

Rezultati ovih istraživanja ne znače da sve žene preferiraju ćelave muškarce niti da obrijana glava automatski čini nekoga privlačnijim. Istraživanje se prvenstveno bavilo time kako ljudi na temelju izgleda procjenjuju osobine poput dominantnosti, snage, samopouzdanja i sposobnosti vođenja.

No nalazi pokazuju da gubitak kose ne mora nužno imati negativan učinak na to kako muškarca doživljava okolina. Upravo suprotno – potpuno obrijana glava može stvoriti dojam odlučnosti, sigurnosti u sebe i snage.

Za muškarce koji već primjećuju znatno prorjeđivanje kose poruka istraživanja mogla bi zato biti prilično jednostavna: ponekad ono što se doživljava kao nedostatak može postati dio izgleda koji ostavlja još snažniji dojam.