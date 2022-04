'Znate onaj pogled kad vam žena daje do znanja da želi seks? Ne? Ni ja ga se ne sjećam'

- Ja sam šef. Moja žena samo donosi odluke - ustvrdio je tako slavni filmski neurotičar Woody Allen, koji je doživio brojne optužbe za pedofiliju i zlostavljanje mladih glumica i suradnica na filmskim setovima, pa čak i za napastovanje posvojene kćeri u vrijeme dok je bila djevojčica, što nikad nije dobilo epilog jer su se - vjenčali.

POGLEDAJTE VIDEO Svećenik je na misi priznao da je zaljubljen:

I Jerry Seinfeld, poznati stand-up komičar i glumac volio se šaliti na temu seksa, pa donosimo jedan od viceva iz serije:

- Čini mi se da je glavni konflikt između žena i muškaraca, kad je riječ o seksu, to da su muškarci kao vatrogasci. Za muškarca, seks je hitan slučaj i bez obzira na to što radimo, spremni smo za to u roku od dvije minute. Žene su, s druge strane, kao vatra - uzbuđene su, ali trebaju im točno određeni uvjeti da bi se zapalile - objasnio je Jerry. I privatno je znao biti duhovit na temu muško-ženskih odnosa.

Jednom je, tako, pojasnio što muškarci žele u braku:

- Muškarci od supruge žele što i od donjeg rublja; Malo potpore i malo slobode, našalio se.

I popularni komičar, danas 76-godišnji Steve Martin volio se šaliti na tu temu, pa je jednom u šali ispalio:

- Znate onaj pogled kad vam žena želi dati do znanja da želi seks? Ne? Ni ja ga se ne sjećam - kazao je i oduševio mnoge muškarce.

Opaku šalu o svome braku izrekao je i pokojni glumac i stand-up komičar Rodney Dangerfield, kazavši kako su on i supruga punih 20 godina bili sretni.

- A onda smo se upoznali - poentirao je.

No, ni mnoge poznate i slavne glumice nisu ostajale dužne. Tako je najpoznatija plavuša Marilyn Monroe, koja je preminula početkom 60-ih godina prošlog stoljeća, jednom prilikom duhovito odgovorila na pitanje voli li njen partner da po kući hoda gola, odnosno bez ičega:

- Nikad to nije baš bez ičega, u pozadini uvijek svira glazba s radija - odgovorila je i raspalila maštu.

No, možda najvrjedniji savjet ženama dala je glumica Joan Rivers, koja je preminula 2014. godine:

- Ne kuhajte mu, ne perite rublje, ne ribajte i ne laštite podove. Ni jedan muškarac vas još nije poželio zato što parket prekrasno blista - rekla je Joan.

Ona si je sigurno mogla priuštiti da plati pomoć u kući, no podsjeća nas na ono što mnoge žene u dugom braku često zaborave: Da nisu samo majke i domaćice.

I komičarka Roseanne Barr voljela je viceve na temu muško-ženskih odnosa, a znala je biti i vrlo brutalna prema bivšima. Tako je nakon razvoda od Bena Thomasa, kojem je plaćala boravak na Havajima, da bi posjećivao njihovog sina, izjavila kako je on 'obični šupak' zato što je htio da plaća boravak na Havajima za dvije osobe, nakon što se ponovo oženio. Novinarima je iskreno odgovorila na pitanje o predbračnom ugovoru s drugim suprugom:

- Suprug i ja nismo potpisali predbračni ugovor. Potpisali smo ugovor o međusobnom uništenju - našalila se.

Najčitaniji članci