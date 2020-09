Znatiželja i vjera u snove učinit će da izgledate i osjećate se mlađima od stvarnih godina

Mnogo žena zadrži mladenački izgled i osobine bez obzira na to koliko stvarno imaju godina. Na to dijelom utječe genetika, no evo i nekoliko atributa koji tome mogu pridonijeti

<p>Mnogo žena zadrži mladenački izgled i osobine bez obzira na to koliko stvarno imaju godina, kao da su pronašle način kako da zaustave vrijeme. Dio toga treba pripisati genetici, no postoje stvari koje i sami možete napraviti da biste održali živim dijete u sebi, osobinu koja nas čini mlađima. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Kako ova žena izgleda u 71-oj godini!</p><p>Osam savjeta koji sigurno pomažu u tome: </p><h2>Duga kosa</h2><p>Kratke seksi frizure jako su privlačne, no ništa nas toliko ne pomlađuje kao duga kosa. Kosa je oduvijek bila znak vitalnosti i plodnosti. Ako ste od onih žena kojima kosa raste poput korova, samo ju pustite. Ako nije tako, možda bi pomoglo da uzimate vitamine za kosu, nokte i kožu.</p><h2>Veseli uvojci </h2><p>Još uvijek smo kod kose: Sjetite se Shirley Temple - kovrčava kosa omekšava lice i daje mladoliki izgled, dok ga ravna i opuštena kosa izdužuje. Kovrčava kosa često je povezana s divljinom i slobodom, što su mladenački atributi. Naravno, to ovisi od žene do žene, pa i one s kratkom i ravnom kosom mogu djelovati mladoliko. </p><h2>Pjegice</h2><p>Pjegice su kao poljupci anđela i često se povezuju s mladošću i mladolikim izgledom. Svi se sjećamo Pipi Duge Čarape. Dobra je vijest da ih možete imati čak i ako ih nemate prirodno: možete ih iscrtati na licu sjenilom, što je danas česta pojava na modnim sajmovima. </p><h2>Jamice na obrazima </h2><p>Možda niste znali da su jamice zapravo deformacija mišića lica. U mnogim kulturama smatraju se znakom privlačnosti. Jamice su uobičajena genetska osobina koja se pojavljuje u djetinjstvu i može s vremenom nestati, no ne nestaju uvijek. Njihovu popularnost vjerojatno treba zahvaliti tome što ih povezujemo s osmijehom, pa onda i radošću. </p><h2>Radost </h2><p>Radost se opisuje kao osjećaj velikog zadovoljstva i sreće. Čini se rijetkim pronaći atribut radosti kod odrasle osobe, jer život može biti težak, no ljudi koji zadrže vedar duh i pozitivan pogled na svijet mogu djelovati vrlo moćno i - mladoliko. </p><h2>Čista usta i zubi</h2><p>Čista usta s bijelim zubima i svježim dahom su usta koja će se vjerojatno više smiješiti. Zdravi i bijeli zubi uljepšat će ukupan dojam, i jednostavan su način za 'skidanje' nekoliko godina. No, ne mislimo samo na čistoću u pravom, nego i u prenesenom smislu: suzdržavanje od psovki i ružnih riječi također pomaže da djelujete mladenački, umjesto da odajete dojam pijanog mornara. </p><h2>Znatiželja</h2><p>Sjećate li se da ste nekad imali milijun pitanja o svemu? Možda još uvijek imate tu pokretačku silu za učenje novih stvari. Znatiželja je predivna jer vas vodi do novih otkrića u životu. To je povezano sa strašću, koja obično krasi mlade ljude, koji se ne boje istraživati, čitati, putovati i što god treba da bi pronašli odgovore.</p><h2>Sanjarite </h2><p>Walt Disney rekao je da možemo ostvariti sve što smo sanjali, zato - sanjarite. Sposobnost da ostanemo vjerni snovima i vjera u to da su mogući definitivno je mladenački atribut. Možda ste u životnoj točki u kojoj se čini da je vaše izvorne snove apsolutno nemoguće postići, no stvar je u tome da biste možda samo trebali početi vjerovati u novi san i držati se njega, donosi portal <a href="https://beauty.allwomenstalk.com/youthful-attributes/">Allwomenstalk.</a> </p>