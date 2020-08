20 namirnica protiv starenja: Rajčica štiti kožu od posljedica sunca, a limun čuva mladolikost

Za mladoliku kožu pomoći će i zelene namirnice poput špinata, brokule i graška. Za brže zarastanje rana zaslužan je i cink. On se nalazi u sjemenkama bundeve, krumpiru, kikirikiju...

<p>Starost se, prije svega, ogleda u tjelesnom izgledu, zatim u fizičkoj aktivnosti i mentalnom funkcioniranju, rekla je dr. med. <strong>Vikica Krolo</strong> u knjizi “Najbolje od dijetetike”. Dodaje kako postoje puno bolje opcije od korištenja krema protiv bora, a to su prehrana i životni stil. To uključuje nepušenje i redovitu tjelesnu aktivnost.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO (Najzdravije namirnice):</strong></p><p>- Prehrana koja se temelji na unosu cjelovitih žitarica, voća, povrća, niskomasnih mliječnih proizvoda i mesa peradi i ribe uistinu sadrži sve što je potrebno za usporavanje posljedica starenja - govori dr. Krolo.</p><p>Na prehranu posebno trebaju paziti oni koji su izloženi stresu i psihofizičkim naporima. U rizičnu skupinu spadaju i bolesnici.Za zdravu i mladoliku kožu važna je i hijaluronska kiselina, koja podmazuje kožu i zglobove.</p><p>Hrana bogata hijaluronskom kiselinom pomaže u jačanju vezivnog tkiva oko zglobova i hrskavice, hidrira kožu i omogućuje brže zarastanje rana.</p><p>Hijaluronska kiselina služi i u borbi protiv bora te čuva mladenački izgled kože. Najveći izvor hijaluronske kiseline u hrani su životinjski dijelovi koji sadrže puno te tvari, poput kože, hrskavica i zglobova, kaže nutricionistica <strong>Olja Martinić</strong>.</p><p>Pileća juha od kostiju pomaže i u liječenju prehlade i gripe jer hijaluronska kiselina omogućava stvaranje barijere kroz koju virusi i bakterije ne mogu prodrijeti u organizam.</p><p>- Za stvaranje hijaluronske kiseline u tijelu važan je i vitamin C, neophodan za sintezu kolagena, glavne komponente vezivnog tkiva. Vitamina C ima u paprici, rajčici, kupusu i cvjetači - objašnjava Martinić u knjizi “Najbolje od dijetetike” koja se može pronaći na stranicama Koordinacije hrvatske obiteljske medicine. Za stvaranje hijaluronske kiseline ključan je i magnezij, koji je sastavni dio klorofila u biljkama. Dakle, za mladoliku kožu pomoći će i zelene namirnice poput špinata, brokule i graška. Bogate magnezijem su i banane, jabuke i kruške.</p><p>Za brže zarastanje rana zaslužan je i cink. On također jača imunitet, a veoma je važan i za muškarce jer sprječava povećanje prostate i utječe na impotenciju i stvaranje testosterona.</p><p>- Cink možemo pronaći u sjemenkama bundeve, krumpiru, kikirikiju, grahu i mesu - ističe Olja Martinić.</p><p>Omega 3 masne kiseline važne su za mentalnu svježinu. Najviše ih ima u ribi pa je zato treba uvrstiti u jelovnik barem dva puta tjedno. Ima ih i u sjemenkama lana, orasima, soji i tofuu. Omega 3 su posebna skupina unutar nezasićenih masnih kiselina i pripadaju esencijalnim nutrijentima koji su nam potrebni za život, a koje tijelo ne može samo proizvesti.</p><p>Probiotici održavaju ravnotežu između dobrih i loših bakterija u crijevima. Važno ih je uvrstiti u svakodnevnu prehranu, a namirnice bogate probioticima su jogurti, kefir, sir, kobasice i kiseli kupus.</p><h2>20 supernamirnica protiv starenja</h2>