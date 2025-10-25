Pizza je poskupila baš svugdje u Europi! A tek koliko u Hrvatskoj

Pizza, jedno od najomiljenijih jela na svijetu, više nije tako pristupačna kao nekad. Cijene sastojaka znatno su porasle, a to se osjeti i na konačnoj cijeni pizza u restoranima u Europi
Ljubitelji pizze diljem Europe mogli bi se neugodno iznenaditi - cijene popularnog jela rastu brže nego ikad. Dok neki još mogu uživati u kriški po starim cijenama, u drugim zemljama pizza je postala pravi luksuz. Gdje se u toj priči nalazi Hrvatska i koliko je zapravo poskupjela pizza u usporedbi s ostatkom kontinenta?
| Foto: 123RF
Ljubitelji pizze diljem Europe mogli bi se neugodno iznenaditi - cijene popularnog jela rastu brže nego ikad. Dok neki još mogu uživati u kriški po starim cijenama, u drugim zemljama pizza je postala pravi luksuz. Gdje se u toj priči nalazi Hrvatska i koliko je zapravo poskupjela pizza u usporedbi s ostatkom kontinenta? |
Foto: 123RF
Ljubitelji pizze diljem Europe mogli bi se neugodno iznenaditi - cijene popularnog jela rastu brže nego ikad. Dok neki još mogu uživati u kriški po starim cijenama, u drugim zemljama pizza je postala pravi luksuz. Gdje se u toj priči nalazi Hrvatska i koliko je zapravo poskupjela pizza u usporedbi s ostatkom kontinenta?
| Foto: 123RF
HRVATSKA - +7,2%
| Foto: Jason Wells
LATVIJA - +6,6%
| Foto: 123RF
MAĐARSKA - +5,3%
| Foto: 123RF
GRČKA - +5,1%
| Foto: KSENIYA ZHUKOVA
RUMUNJSKA +5,0%
| Foto: Iakov Filimonov
ČEŠKA - +2,7%
| Foto: 123RF
BUGARSKA - +2,6%
| Foto: 123RF
ITALIJA - + 2,6%
| Foto: Peter Probst
NIZOZEMSKA - +2,5%
| Foto: 123RF
AUSTRIJA - +2.5%
| Foto: 123RF
POLJSKA- +2,2%
| Foto: 123RF
PORTUGAL - 1,7%
| Foto: 123RF
SLOVAČKA - +1,5%
| Foto: Photographer: Ints Vikmanis
EU PROSJEK- +1,0%
| Foto: Petr Polak
SLOVENIJA - +0,9%
| Foto: 123RF
FINSKA - -1,0%
| Foto: 123RF
NJEMAČKA - -1,2%
| Foto: 123RF
BELGIJA - -1,4%
| Foto: Mark Watts
ŠPANJOLSKA - -1,6%
| Foto: 123RF
IRSKA - -1,8%
| Foto: 123RF
DANSKA - -2,4%
| Foto: 123RF
LUKSEMBURG - -2,9%
| Foto: 123RF
Foto Marko Picek/Pixsell