GASTRONOMSKA INFLACIJA

Pizza je poskupila baš svugdje u Europi! A tek koliko u Hrvatskoj

Pizza, jedno od najomiljenijih jela na svijetu, više nije tako pristupačna kao nekad. Cijene sastojaka znatno su porasle, a to se osjeti i na konačnoj cijeni pizza u restoranima u Europi
Ljubitelji pizze diljem Europe mogli bi se neugodno iznenaditi - cijene popularnog jela rastu brže nego ikad. Dok neki još mogu uživati u kriški po starim cijenama, u drugim zemljama pizza je postala pravi luksuz. Gdje se u toj priči nalazi Hrvatska i koliko je zapravo poskupjela pizza u usporedbi s ostatkom kontinenta? | Foto: 123RF
