Zob: Namirnica koja diže libido, a okus sperme čini privlačnijim

Što možete učiniti kako biste poboljšali svoje seksualno zdravlje? Zaboravite stare mitove o afrodizijacima kao što su kamenice i čokolada jer zapravo negativno djeluju na organe poput jetre i žuči. Trebalo bi izbjegavati i mesna jela s visokom koncentracijom zasićenih masti i kolesterola jer začepljuju žile u penisu i u vagini koje su vrlo male. A jednom kada se začepe mogu uzrokovati poteškoće u postizanju orgazma, ali i njegovu zadržavanju.

S tim se slaže i američka spisateljica i autorica knjige '269 Amazing Sex Tips and Tricks for Him', Anne Hooper. Zato preporučuje da poradite na okusu svoje sperme jer će tako partnerica 'više htjeti oralni seks'. Kao 'mamac za oralni seks iskoristite ugodan miris i okus svoje sperme, savjetuje Hooper i dodaje da će se vaša sperma partnerici svidjeti ako se pravilno hranite.

Foto: Unsplash

- Gorak okus spermi daju papar i sol, pa jedite hranu sa što manje začina. Neutralni okus spermi dat će prženi krumpirići i grašak, a za sladak okus pojedite malo cimeta i šećera. Osim okusa i mirisa sperme, žene će se lakše ‘baciti na posao’ ako vaš penis bude čist i uredan. Svakako ga operite prije seksa, a stidne dlake uredite škaricama i žiletom po želji - kaže Hooper.

Ono o čemu se u najnovijim istraživanjima najviše govori je zobena kaša pa bi svakodnevno konzumiranje zobi prema mišljenju stručnjaka trebalo znatno poboljšati okus sperme.O benefiti zobi govori i podatak s Instituta za napredna istraživanja ljudske seksualnosti koji je još 1986. proveo istraživanje u kojem su muškarci i žene jeli divlju zob.

Veći dio muškaraca prijavio je povećanje seksualnog nagona, čvršće erekcije i povećano seksualno zadovoljstvo. Žene su rekle da im je porasla želja za seksom, povećale su se seksualne fantazije i više su tražile seksualno zadovoljstvo.

Foto: Dreamstime

Doktor Ted McIlvena pretpostavio je da biljka posjeduje enzim koji oslobađa testosteron iz drugih tvari u tijelu, a zbog čega hormon djeluje kao puno jači afrodizijak.

Iako se mnogi muškarci brinu jesu li dovoljno obdareni da zadovolje partnericu, autorica '269 Amazing Sex Tips and Tricks for Him' smatra da to nije presudan faktor.

- Što se tiče veličine penisa, ne morate brinuti. Muškarci koji imaju malen penis, otprilike oko deset centimetara, često su najbolji ljubavnici jer više truda ulažu u stimulaciju klitorisa. Dvadeset i više centimetara dug penis je velik, ali ne nužno i bolji. Ako je dubina vagine mala, penis koji je velik mogao bi udarati po vratu maternice i činiti seks vrlo bolnim. U tom slučaju možete se seksati u ‘psećoj pozi’ ili tako da žena sjedi na vama. Na taj će način ona kontrolirati do koje će dubine penis ići - napominje autorica.

Foto: Dreamstime

Treba znati i da je prosječna dubina vagine samo 15 centimetara, stoga se muškarci ne bi trebali zamarati mjerama, jer ih one u određenim trenucima mogu itekako “zakočiti”.

- Na veličinu penisa ne možete utjecati, ali fleksibilnost i tvrdoću možete poboljšati vježbama. Trznite svoj penis deset puta zaredom barem tri puta dnevno kako biste ga osnažili. Penis možete podizati i u stupnjevima. Pri masturbaciji podignite svoj penis polako na nisku razinu, zatim na srednju razinu pa maksimalno. Zatim ga spustite postupno, obrnutim redoslijedom. Najteža vježba izvodi se kad vam je penis u podignutom položaju. Objesite ručnik na penis i probajte ga zadržati u vodoravnom položaju pet minuta - kaže Anne Hooper.