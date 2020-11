Zobeno vs. bademovo mlijeko: Može li se reći da je jedno bolje?

Zobeno mlijeko je najbliža veganska alternativa kravljem mlijeku u pogledu okusa i konzistencije. Bademovo mlijeko može biti prilično vodenasto dok je ono od zobi ipak malo gušće

<p>- I jedno i drugo prvenstveno sadrže vodu. Količina zobi ili badema koja se koristi kod proizvodnje je zapravo prilično mala - kaže dijetetičarka <strong>Lauren Harris-Pincus</strong>.</p><p>U to se možete uvjeriti i sami - prilikom prvog odlaska u trgovinu pročitajte sastav i sve će vam biti jasno. Pronašli smo jednu vrstu bademovog mlijeka koje se prodaje u našim trgovinama i pogledali sastav, piše ovako:</p><p>'Sastojci: voda, bademi (2%), trikalcijev fosfat,morska sol,stabilizatori (karuba guma, gellan guma) emulgator (suncokretov lecitin), vitamini (riboflavin (B2), B12, E, D)'.</p><p>Potom smo potražili zobeno. U njemu se nalazi veći postotak glavnog sastojka po kojemu je napitak i dobio ime:</p><p>'Sastojci: voda, zob (8,7%), vlakna korijena cikorije, suncokretovo ulje, kalcijev karbonat, morska sol, stabilizator (gellan guma), vitamini (B2,B12,D2)'.</p><p>- Većina mlijeka od zobi i badema obogaćena je vitaminima A, D, B2 i B12, što je pozitivna značajka kod obje vrste. To su hranjive tvari koje se nalaze u kravljem mlijeku i drugim životinjskim proizvodima, pa je korisno što se dodaju u ova veganska mlijeka. Naime, ljudi koji prehranu baziraju na biljkama, ne dobivaju dovoljno tih hranjivih tvari - kaže dijetetičarka.</p><h2>Koje su prednosti zobenog mlijeka?</h2><p><strong>Konzistentnošću i okusom bliži je kravljem mlijeku</strong></p><p>Harris-Pincus ističe da glavni razlog zašto je zobeno mlijeko toliko popularno najviše ima veze s okusom i konzistencijom.</p><p>- To je najbliža veganska alternativa kravljem mlijeku u pogledu okusa i konzistencije koju ćete pronaći. Bademovo mlijeko može biti prilično vodenasto, a zobeno mlijeko ima tendenciju da bude malo gušće, što ga čini posebno korisnim u pripremi hrane - pojasnila je.</p><p><strong>Zobeno mlijeko sadrži vlakna u tragovima</strong></p><p>Iako sama zob ima puno hranjivih blagodati, vrlo malo ih završi u zobenom mlijeku jer je napitak uglavnom voda. Ipak, ono sadrži nešto malo vlakna i bjelančevina, što su dvije nutritivne pozitivne strane.</p><h2>Koje su blagodati bademovog mlijeka?</h2><p><strong>Sadrži više proteina i vitamina E</strong></p><p>Poput zobenog mlijeka, i bademovo je uglavnom napravljeno od vode, a gustoća hranjivih sastojaka je niska. No, Harris-Pincus kaže da je bademovo mlijeko obično bogatije proteinima i vitaminom E od zobenog. Također, sadrži nižu razinu šećera. </p><p><strong>Bogatije je zdravim masnoćama i ima manje kalorija</strong></p><p>Bademovo mlijeko bogatije je mononezasićenim mastima, što je izuzetno korisno za zdravlje mozga. </p><p>Osim toga, za one koji pokušavaju aktivno kontrolirati svoju težinu, bademovo mlijeko bi moglo biti bolji izbor jer sadrži mnogo manje kalorija od zobenog mlijeka. Na primjer, šalica nezaslađenog mlijeka od zobi ima 80 kalorija, a ista količina nezaslađenog bademovog mlijeka upola manje - 40 kalorija.</p><p>Lauren Harris-Pincus savjetuje da, koje god mlijeko izabrali, zobeno ili bademovo, uzimate ono bez dodatka šećera.</p>