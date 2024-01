Zoran Mrvoš: Sve više mladenki na vjenčanju želi nositi odijela

Moje vjenčanice nosit će mladenke koje traže nešto jednostavnije, a opet posebnije i drugačije. Birat će ih i mladenke koje sklapaju životna partnerstva, jer svaka mladenka želi na dan vjenčanja biti lijepa. Nitko se ne želi udati u trenirci - započeo nam je priču istaknuti domaći dizajner Zoran Mrvoš, koji je nakon dugo vremena ponovno uplovio u svijet dizajniranja vjenčanica.

- Fokus moje 'bridal' kolekcije za mladenke je na minimalizmu, nema čipke ni šljokica. Dizajn je inspiriran starim glamuroznim hollywoodskim 'lookom' i glumicama poput Jean Harlow - objašnjava dizajner.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... Pretvorila je vjenčanicu u maturalnu haljinu | Video: KanalRi

Nakon kreativne pauze, Mrvoš se u rujnu prošle godine vratio na velika vrata na modnu scenu. Izbacio je elegantnu kolekciju s dnevnim, večernjim i party modnim komadima za žene, koje prate monokromatski izričaj. Kraj godine obilježio je prvim dijelom svoje kolekcije za vjenčanja, a drugi dio je izbacio ovih dana, kako bi bio spreman kolekciju predstaviti prvi put na zagrebačkom Sajmu vjenčanja u Areni.

- Prva kolekcija vjenčanica bila mi je na kraju prošle godine, a sad je izašao i drugi dio te nastavljam dalje u toj 'bridal' priči. Uz haljine, imamo i odijela s golim leđima. Dizajniram odijela jer mislim da toga na tržištu nedostaje. Ne žele se svi udavati u haljinama - istaknuo je Mrvoš pa predstavio dodatke koji krase komade iz kolekcije.

- Vjenčanica iz drugog dijela kolekcije je ustvari multipraktik jer se rukavi skidaju i oni ustvari nisu dio haljine. Oni su zamišljeni da se nose u tom nekom prvom dijelu vjenčanja, tijekom fotografiranja i ceremonije, a kasnije, kad počnu smetati, rukavi se skidaju. Isto tako, skidaju se i mašne - objasnio je dizajner kako je praktično riješio dizajn rukava i mašni, koji su kao dodatak haljini ili odijelu.

Mrvoševi "bridal" rukavi uski su na podlaktici, a nadlakticu krasi veliki volumen koji donosi glamur u svojoj jednostavnosti. Oni su poput dramatičnog detalja elegantnoj haljini pa zajedno čine savršeni spoj.

- Mašna je na odijelu i u službi šlepa, njezine trake dotiču tlo - dodaje Mrvoš.

Prema predviđanjima modnih velikana, priča nam Zoran, ti su dodaci "in" za ovu sezonu. Velika bijela mašna podiže kreaciju na novu razinu u kombinaciji s otkrivenim leđima.

U prvom dijelu kolekcije, pod nazivom "Dare To Be", dizajner je istaknuo da je njegov dizajn namijenjen ženama sa stavom.

- Kolekcija se sastoji od odijela pomalo netipičnih momenata, poput sakoa koji se veže u mašnu, golih leđa ili pak kombinezona s fino izbalansiranim asimetričnim naborima. Tu je i odvažna kratka haljina s mašnom koju sam, vjerujem hrabro, iskombinirao s visokim srebrnim čizmama metalik sjaja - otkrio nam je Mrvoš krajem prošle godine.

Kako kaže dizajner, vjenčanice su to za žene sa stavom, za one koje prvi, ali i drugi, možda i treći put ulaze u brak, jednako tako za one koje ulaze u životno partnerstvo. Upravo ga je takva jedna romantična priča, priča ženskog para kojem je dizajnirao vjenčanice, motivirala za kolekciju ovih, ni po čemu klasičnih vjenčanica.

- Sad je kompletna kolekcija objavljena, a ovo mi je prvi put da sudjelujem na Sajmu. Nemam posebna očekivanja jer vjenčanice nisam jako dugo radio, bila je poneka tu i tamo, ali samo za prijateljice. Javila mi se potreba, želja i volja da se vratim u taj svijet, pa ću u budućnosti izbacivati dodatne 'bridal' modele - priča Mrvoš, koji je svoju novu kolekciju fotografirao u Društvu građevinskih inženjera Zagreb, a zid iza modela na fotografijama krasi velika crna mašna.

- Mašnu je kao dašak glamura osmislila Nina Blečić iz studija Pixy With Love, a htjeli smo dodati nešto crno jer ne mora sve za vjenčanja biti isključivo bijele boje.

Buduće mladenke će Mrvoševu kolekciju od desetak komada moći uživo vidjeti ovoga vikenda, od 2. do 4. veljače u Areni Zagreb. Kako kaže, mladenke se od količine vjenčanica na tržištu ponekad znaju i 'pogubiti', pa nisu sigurne što bi htjele.

- Kad pronađete haljinu koja vam je super, vjerujte u sebe i ne tražite dalje. Uvijek možete misliti da postoji neka bolja, ali to obično nije slučaj - savjetuje dizajner pa dodaje kako su cijene šivanja po mjeri vrlo slične uobičajenim cijenama najma.

U dizajnerske komade uložen je poseban trud, svaki je šav točno tamo gdje treba biti, a Mrvoš je majstor konstrukcije i kroja. Dizajner je vrsni poznavatelj ženskih linija, a u kolekciji se poigrao s klasičnim vjenčanim elementima, koje je izveo na urban način. Prepoznatljiv je jer je drugačiji i detaljima se uvijek ističe.

- Kad kupite haljinu, ona je samo vaša, a neki se detalji mogu prilagoditi i vašoj građi tijela. Mnogi misle da si ne mogu priuštiti domaće dizajnerske komade, no to često nije slučaj - zaključuje Zoran.