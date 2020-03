Zrakoplovi zbog korona virusa nemaju prostor za parkiranje?

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Evo koliko vode morate popiti tijekom izolacije - po kg težine

Zrakoplovne kompanije pritisnule gumb za zaustavljanje prometa

Masovno smanjenje transatlantskih letova sredinom ožujka pokrenulo je lančanu reakciju uzemljenja zrakoplova. Delta Air Lines pokrenuo je 70 posto povlačenja u cijelom sustavu, parkirajući barem polovicu svoje flote (više od 600 zrakoplova).

- Ubrzat ćemo i povlačenja starijih zrakoplova poput naših MD-88/90-ih i nekih 767 - izjavio je šef zrakoplovne tvrtke Ed Bastian u pismu zaposlenicima Delte. Australijski Qantas privremeno prizemljuje 150 zrakoplova, mješavina A380, 747 i B787-9. Prijevoznik kaže kako napreduju diskusije sa aerodromima i vladom o parkiranju za iste zrakoplove. Šef Qantas-a Alan Joyce napomenuo je da su napori za suzbijanjem širenja korona virusa doveli do ogromnog pada potražnje za putovanjima, kakvog nikad prije nisu vidjeli.

U Njemačkoj, Lufthansa Group je od 29. ožujka do 24. travnja objavila da je otkazano ukupno 23.000 kratkih, srednjih i dugih letova. Europski niskobudžetni prijevoznik Ryanair očekuje da će smanjiti kapacitet sjedišta za do 80 posto tijekom travnja i svibnja, a u izjavi kompanije priznao je da se ne može isključiti niti potpuno prizemljenje flote.

Foto: Reuters/PIXSELL

Uz toliko velikih zrakoplovnih kompanija koje smanjuju kapacitet, gdje će se svi ti avioni pohraniti? U ovom osjetljivom vremenu mnogi su skladišni prostori opravdano diskretni. Logistička složenost mjesta parkiranja tisuća zrakoplova postaje još složenija zbog tehničkih svojstava potrebnih za skladištenje aviona. Kako bi se osiguralo njihovo skladištenje na način koji im omogućuje povratak u službu u vrhunskom stanju kada se letovi na kraju nastave, potrebna je vrsta 'zrakoplovnog balzamiranja'. To uključuje ispuštanje različitih tekućina, pokrivanje ulaza motora i ispušnih prostora, zaštitu vanjskih instrumenata poput Pitot cijevi (koristi se za nadzor brzine zrakoplova tijekom leta), pokrivanje prozora i guma - zajedno s drugim zadacima specifičnim za svaki avion.

Idi na zapad?

Sjeverno od podnožja Cataline u Arizoni nalazi se Airpark okruga Pinal, koji je prvobitno postavljen kao objekt 1940-ih za obuku vojnih pilota. Danas taj zračni park pruža niz usluga skladištenja i održavanja teških komercijalnih mlaznica. Zrakoplovni park ima 500 hektara pogodnih za skladištenje aviona, čija cijena ovisi o raznim faktorima, primjerice, koliko je avion velik, a zatim i o ostalim dodacima koji vlasnik/operater želi.

Foto: Kai Pfaffenbach

- Ukoliko kupac želi biti u zračnom prometu i moderniziran s minimalnim vremenom za reaktivaciju, potrebno je i više od skladištenja jer ima toliko stvari koje za letjelicu treba učiniti - kaže Jim Petty, direktor ekonomskog razvoja za Airpark. Ako se zrakoplov parkira i njime se ne upravlja, troškovi se smanjuju. Petty tvrdi da su prosječne cijene mjesečnih naknada za parkiranje naplaćene u rasponu koji je segmentiran težinskim kategorijama zrakoplova. Pitanje je zašto je američki jugozapad atraktivno odredište za skladištenje aviona? Jedna od glavnih prednosti je sušna klima.

- To pomaže usporiti koroziju, a drugi je razlog relativna otvorenost regije. Zato druge zračne luke u blizini nude iste usluge. Pinal County Airpark također ima tvrtke koje nude cjelokupnu uslugu na jednom mjestu - mogu skladištiti zrakoplove i upravljati njima od slijetanja pa do polaska natrag u službu, te su u mogućnosti upravljati i ponovno aktivirati i obavljati bilo koju vrstu održavanja zrakoplova - kaže Petty.

Odluka o granici

Preko granice u Novom Meksiku, međunarodni zračni centar Roswell u procesu je dodavanja još 300 hektara asfaltnog parkirnog prostora na postojeći od 4.000 hektara, što je dovoljno prostora za smještaj do 800 aviona.

- Mi radimo s lokalnim tvrtkama ovdje u zračnom centru koje trenutno imaju preko 200 parkiranih zrakoplova, kako bismo smjestili avione i maksimizirali raspoloživa mjesta za parkiranje - kaže Mark Bleth, direktor zračnog centra i zamjenik direktora u Roswellu. Cijene skladištenja utvrđene su u rezoluciji Grada Roswella 10-25, s tri raspona cijena, ovisno o veličini zrakoplova.

Međutim, zbog sadašnjeg stanja cijene neće biti iste zbog dodanih usluga koje pružaju. Te cijene su postavljene prije 10 godina i trebalo bi ih ažurirati. Međutim, Bleth naglašava da ne želi dodavati nikakve dodatne troškove zrakoplovnim kompanijama, tako da će zadržati cijene sve dok se pandemija korona virusa ne završi.

Foto: Markus Mainka/DPA/PIXSELL

Model piste

Na aerodromu u Kopenhagenu u Danskoj pronašli su drugačije rješenje za stvaranje novih parkirnih kapaciteta. Dvije od tri piste zračne luke privremeno se koriste se za smještaj aviona, a pista 22L/04R ostaje aktivna za sva polijetanja i slijetanja. Dan Meincke, šef prometa zračne luke u Kopenhagenu (CPH) tvrdi da prema trenutnoj shemi očekuju da će na dvije deaktivirane piste, osim 80 zrakoplova koji su obično parkirani tamo, moći primiti oko 60 zrakoplova.

- Naš sustav skladištenja zrakoplova osmišljen je kako bi zrakoplovnim kompanijama omogućio najveću moguću fleksibilnost za preuzimanje jednog zrakoplova kad je to potrebno u radu ili za održavanje - kaže Meincke i dodaje da ova fleksibilnost donekle smanjuje ukupni kapacitet, ali ako aviokompanije zatraže više parkirnih mjesta, možemo dinamički promijeniti shemu. Upravljanje zračnom lukom sa samo jednom od tri piste koja se koristi, postalo je pomalo izazovno. Pa je zato potrebno uspostaviti ravnotežu između parkiranja i održavanja operacija leta.

- Ne smatramo parkirane avione problemom trenutno - kaže Meincke. U trenutnoj situaciji učinit ćemo sve da parkiramo što više zrakoplova i stalno ćemo pregovarati o uvjetima s avioprijevoznicima, ali trenutno je mogućnost kratkoročnog i dugoročnog parkiranja zrakoplova opcija. Trenutno CPH ima približno 58 posto manje polijetanja i slijetanja nego inače (od 19. ožujka). Međutim, iako zračna luka daje prioritet resursima kako bi pomogla onim zrakoplovnim tvrtkama koje su njezini redoviti kupci, zračna luka kaže da je spremna razgovarati o uvjetima i pokušati sve što je u njihovoj moći da pomognu bilo kojoj zrakoplovnoj tvrtki koja ima potrebu za skladištenjem zrakoplova u Kopenhagenu.

Foto: Josip Škof

Globalni izazov

Sva skladišta zrakoplova na svijetu moraju se nositi sa prizemljenim zrakoplovima - uključujući i Azijsko-pacifičku regiju. U Australiji je bivši potpredsjednik Deutsche Bank i istraživački analitičar Tom Vincent prije desetak godina u Alice Springsu postavio skladište pod nazivom 'Asia Pacific Aircraft Storage' (APAS). U tijeku je proširenje prostora njegova kapaciteta sa sadašnjih 30 zrakoplova na 70.

- Klimatski uvjeti idealni za očuvanje zrakoplovnih vrijednosti, su oni s izuzetno niskim postotkom vlage - rekao Vincent i dodao da skladištenje u okruženjima visoke vlage kao što je Azija može imati vrlo štetne posljedice na zrakoplovu, posebno koroziju motora i zrakoplova. To bi moglo zanimati zrakoplovne tvrtke posebno smještene u epicentru korona virusa i oko njega. S obzirom da zrakoplovne kompanije ne znaju koliko dugo njihovi avioni mogu ostati neaktivni, Vincent kaže da se može birati između niza programa skladištenja, u rasponu od relativno kratkoročnog parkiranja od 3 do 6 mjeseci ili do dugoročnih programa.

Posljednji poziv

Najveća nepoznanica u ovom trenutku je koliko će trajati ograničenja putovanja i kada će aviokompanije ponovo početi letjeti, piše CNN Travel.

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Francuzi: Hrvatski antibiotik pomaže protiv korona virusa

POGLEDAJTE VIDEO: #ZAJEDNO24SATA sa glumicom Barbarom Rocco: