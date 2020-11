Zube ne bi trebalo prati odmah nakon jela - ističu stomatolozi

Hrana može učiniti caklinu osjetljivom, pa nakon jela obavezno treba proći pola sata, a i dalje vrijede upute od pranja zubi minimalno dva puta na dan. Također, ne zaboravite na korištenje konca i masažu desni

<p>Vodeći britanski stomatolog dr. Richars Marques ukazuje na to da je zlatno pravilo zube prati minimalno dva puta na dan, no ujutro bi trebalo zube prati iza doručka, a ne odmah nakon buđenja.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Četkica budućnosti</strong></p><p>Jedete li kiselu hranu, primjerice voće ili pak salatu s dressingom od octa, najgore što možete učiniti je oprati zube odmah nakon jela, tvrdi Mark Wolff s Koledža stomatologije u New Yorku. Objašnjava kako kisele namirnice čine zubnu caklinu osjetljivom, pa pranje može izazvati gubitak boje na zubima te povećati rizik pucanja zuba.</p><p>- Znatno je bolje oprati zube prije jela, a ako to niste uspjeli, pričekajte od pola sata do 40 minuta kako bi kalcij iz sline demineralizirao osjetljiva područja te potom dobro iščetkajte - kaže Wolff.</p><p>Osim toga, zube nije dobro prati odmah niti nakon ispijanja voćnih sokova, koja unatoč većim količinama šećera sadrže kiseline koje mogu djelovati na caklinu. </p>