Spasite stvar: Što učiniti kad crvena čarapa oboji bijeli veš?

Vjerujte nam, niste jedini. No kada vam se to dogodi, imajte na umu da uvijek postoji rješenje. Jednostavno pamučno rublje ostavite da odstoji u vodi s izbjeljivačem

<p>Nije teško zagubiti tamni predmet u moru bijelog rublja. Crvena čarapa ili majica najčešći su predmet-krivac za ružičasto rublje. Donje rublje roze boje vjerojatno je noćna mora svakog muškarca, ali vjerojatnost je da će se to svakom od njih dogoditi barem jednom u životu. </p><h2>Zašto se to događa?</h2><p>Do ovakvih nezgoda dolazi zato što većina odjeće jarkih boja otpušta dio boje na visokim temperaturama. To je pogotovo slučaj s novom robom. Zato je dobro šarenu robu uvijek odvajati posebno na tamnije šareno i posebno na svjetlije šareno te ih tako i prati. </p><h2>Što možete učiniti?</h2><p>No kada vam se ovo dogodi, najprije provjerite etiketu. Ako piše da se predmet ne smije izbjeljivati, zaobiđite ga. Taj znak izgleda kao trokut s oznakom X preko njega. No u većini slučajeva bijelo rublje od 100% pamuka to podnosi jer se obično radi o plahtama, ručnicima i donjem vešu. Namočite obojeno rublje u vodu u koju ste dodali malo izbjeljivača. Ostavite da tako stoji 15-30 minuta. Operite ponovno na brzom programu i uključite duplo ispiranje. </p><p>Ako se radi o osjetljivoj odjeći koja ne podnosi izbjeljivač - u sljedeće pranje dodajte krpice za izvlačenje boje. Možete i u odjeljak za prašak staviti i tekućinu za uklanjanje mrlja te ponovno oprati rublje kao i inače. </p>