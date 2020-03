Zumba kod kuće: Uz Disney hitove vježbanje je zabavnije

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Radite ove joga vježbe sjedite li previše - za fleksibilnije bokove

Ako ste i vi jedni od onih koji se 'raspamete' i požele zaplesati kada čuju hitove iz Disneyjevih animiranih filmova, pogledajte neke od sljedećih videa. Tjelovježba u izolaciji dobro dođe, a kod kuće možete zaplesati zumbu u ritmu najdražih pjesama iz filmova poput Snježnog kraljevstva ili Kralja lavova, piše Elite Daily.



1. 'Friend like me' iz Aladina

2. 'I Just Can't Wait To Be King" From 'The Lion King' iz Kralja lavova

3. 'Let it go' iz Snježnog kraljevstva

4. 'How Far I'll Go' iz crtanog filma Moana

5. 'Supercalifragilisticexpialidocious' iz filma Mary Poppins

POGLEDAJTE VIDEO: #ZAJEDNO24SATA - Ivan Pažanin, kuhar

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Ljudi s razvijenijim osjećajem svrhe su zdraviji i žive duže