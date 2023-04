Zvijezda urbanog stila: Prve su šilterice bile napravljene od vune s 'kljunom' od kože

Bejzbolska kapa danas je dio svjetske modne scene, no originalno stiže iz SAD-a te je često smatramo - američkom. Stil je proizašao iz raznih varijanti šešira koje su bile popularne tijekom 19. stoljeća, no 'čišćenjem' dizajna definiran je oblik kakav poznajemo danas. Kombinacija dizajna zapravo je podsjećala na nekoliko modela - pokrivala za glavu lika Sherlocka Holmesa, džokeja te navy kape.

Povijest otkiva da su prve bejzbolske kape bile izrađene od vune, no šilt je bio od kože, kako bi sve skupa bilo postojano, kompaktno. Nosili su ih isključivo igrači bejzbola i to od sredine do kraja 19. stoljeća. No početkom 20. stoljeća pokrivala za glavu prešla su s terena u svakodnevicu.

Priča o šilterici zapravo je dio povijesti američkog sporta - bejzbol je izumljen oko 1800. godine. U to doba igrači su nosili kapu, odnosno nekakvo pokrivalo za glavu, no oblik su mogli birati. Mnogi su birali slamnati šešir ili 'pillbox', varijantu bez šilta.

Sportska kompanija Spalding objavljivala je vodiče - jedna takva publikacija predlagala je širok izbor kapa koje su bile dostupne, no tek koncem 19. stoljeća šilterica poprima oblik kakav poznajemo danas. Uveden je otvor za zrak, na stražnjoj strani, a logo je prvi puta na kreaciji osvanuo 1901. godine.

Tada su Detroit Tigersi stavili sliku trčećeg narančastog tigra na prednji dio. Tako je ta kapa zapravo postala dio reklame i brenda, što u novije vrijeme vidimo na niz primjera.

Iako se izgled bejzbolske kape nije značajno promijenio od pedesetih godina prošloga stoljeće, imidž je prolazio kroz nekoliko etapa.

Jim Lilliefors, autorica knjige 'Ball Cap Nation: A Journey Through the World of America's National Hat' ističe da je popularnost bejzbolu narasla s emitiranjem na televiziji, odnosno razvojem tehnologije koja je utakmice dovela ljudima u dnevni boravak. Tako su navijači poželjeli dati podršku svom timu, što je utjecalo na popularnost same kape kao modnog dodatka koji postaje reklama i stav.

Osim sportskih, mnogi su direktori uvidjeli prednost reklame na ovoj jednostavnoj i popularnoj kapi, pa su sljedeći stilovi došli iz sektora - poljoprivrede. Naime, kompanije tog tipa tijekom šezdesetih su odlučile tako reklamirati svoje kompanije, a nakon njih priču su prihvatili i vozači kamiona. Nosili su ovaj modni dodatak također kao dio imidža, ali i praktičnog stila koji im je zaklanjao oči od sunca.

Šilt je narastao, a stražnji dio dobio je mrežicu i kopču. Uskoro stiže i na velike ekrane, a kostimografi ih stavljaju na glave slavnih - Toma Sellecka u Magnumu, ali i Toma Cruisea u Top Gunu. Kapa ulazi u street style, time postaje dio moderne, sportske i mladenačke svakodnevice.

Kako je kapa postala mainstream, ljudi su je nosili na razne strane, obod ide od naprijed prema iza. Modni dodatak ulazi u glazbeni stil, postaje dio imidža reperskih glazbenika, a početkom ovog milenija i 'zacementirani' dio stila srednje klase.

Iako je danas i dalje generalno sportska, mnogi brendovi od nje rade luksuzni modni dodatak, ukrašavajući je elementima koji ovom dizajnu podižu cijenu. Ovu legendarnu kapu danas nosimo u danima sunca, kad se bavimo sportom, ali i za večer, jer modni autori donose je i kao dio chic outfita za izlazak.

