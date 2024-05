Zvijezde ih vole: Horoskopski znakovi koji su lijepi i pametni

DRESS CODE 'VRT VREMENA' J. Lo je u haljini jedva hodala, a ručno su je izrađivali 800 sati: Slavnu guzu ipak nisu pokrili... Haljinu bez naramenica je upotpunila Tiffany & Co. nakitom, uključujući prsten Jean Schlumberger by Tiffany Bird on a Rock koji na sebi ima žuti dijamant i bijeli dijamant, oba od preko 4 karata; i ružičaste safire