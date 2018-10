5 načina na koje možete sačuvati novac koji nesvjesno trošite

Prema podacima Državnog Zavoda za statistiku cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena u kolovozu 2018. godine, više su za 2,1% u odnosu na kolovoz 2017. godine, dok su u godišnjem prosjeku više za 1,5%. Iako se postotak čini maleni, svako povećanje cijena ostavlja trag na našim bankovnim računima. Budući da na smanjenje cijena ne možemo utjecati, postoje neki drugi faktori koji nam mogu pomoći pri uštedi.

Ne nasjedajte na ''akcije''!

Bilo da se radi o odjeći, obući, kozmetici ili kućnim aparatima i potrepštinama, kupujete li nešto samo zato što je na akciji, a ne zato što vam je potrebno, zapravo nećete ništa uštedjeti. Naime, akcije nas često potaknu na to da kupimo nešto što uopće ne trebamo, ali kupujemo samo zato što je na akciji. Povrh toga, prodavači se služe raznim trikovima kako bi nas namamili da kupimo proizvode koji nisu na sniženju pa će tako skuplji proizvodi biti postavljeni na srednje police, odnosno na mjesto koje je u ravnini vaših očiju, dok će jeftiniji proizvodi biti na donjim policama. Nerijetko se dogodi i da trgovci najprije dignu cijenu pa ju onda snize i tako stvaraju dojam o uštedi kod kupca. Zato je Hrvatska udruga za zaštitu potrošača napravila podsjetnik na koje stvari trebate obratiti pažnju prilikom kupovine proizvoda i usluga.

Vrijeme je novac!

Umjesto da sve račune i transakcije plaćate, odnosno obavljate internetskim i mobilnim bankarstvom, vi ih obavljate onako kako su vas učili roditelji i plaćate veću naknadu nego što biste to napravili pomoću aplikacija poput m-zabe koje vam štede novac, ali i vrijeme. Zato se sljedeći put kad vam dosadi čekanje u redu za plaćanje računa ili uplatnice, sjetite da imate i drugu opciju - plaćanje računa skeniranjem koda ili pak brzo prebacivanje novaca s jednog računa na drugi. Traženje bankomata kako biste provjerili stanje na računu također će postati stvar prošlosti s obzirom na to da putem navedene aplikacije možete provjeriti stanje računa bilo kad i bilo gdje.

Trebate li brendirane stvari?

Od odjeće, kozmetike pa do hrane; nije sve kvalitetno i odlično samo zato što je skupo, u većini slučajeva platit ćete ime, a ne kvalitetu. Naravno, u određene stvari valja uložiti više novca, no ima li smisla kupiti običnu majicu po vrtoglavo visokoj cijeni samo zato što na njoj piše ime određenog modnog brenda? Neke komade poput sata, parfema, čizama ili torbe vrijedi platiti nekoliko stotina kuna više. No, kad je riječ o majicama, hlačama ili haljinama, je li zaista vrijedno i za što od navedenog izdvojiti nekoliko tisuća kuna? Trendovi su tu da se prate. ali i da se mijenjaju iz godine u godinu. Stoga, sljedeći put kad vidite poznatu manekenku, pjevača/icu ili influencericu u nekom cool komadu, razmislite želite li taj komad odjeće baš zato što vam se uistinu sviđa ili zato što ga nosi poznata osoba? I na kraju krajeva - može li jedna haljina biti vrijedna 3 tisuće kuna?

Foto: Pexels

Smanjite odlaske u trgovinu

Znate i sami da se kad odete po jednu stvar u dućan, obično vratite s tri ili četiri više. Zato je najbolje napraviti popis namirnica koje vam taj tjedan trebaju i odabrati jedan dan u tjednu kada ćete otići u kupovinu. Također, nemojte ići gladni jer ćete tada kupiti više stvari nego što biste kupili kad ste siti.

Štedite li kupnjom jednokratnih proizvoda?

Postoje neki proizvodi koje koristimo jednokratno i tako nepotrebno trošimo novac. Idealan su primjer jednokratne britvice koje su u većini slučajeva daleko lošije od onih za višestruku uporabu ili pak plastične vrećice koje kupujemo svaki put u dućanu, umjesto korištenja platnenih. Osim što može sadržavati štetne tvari, plastika je također opasna za okoliš jer se raspada otprilike 100 do 1000 godina. Stoga, usporedite koliko godišnje potrošite na neki jednokratni proizvod s cijenom nečega što bi taj proizvod moglo zamijeniti. Primjerice, epilator je skuplji od britvica, ali jednom kad ga kupite, više nema potrebe za kupovanjem britvica.

Slična je stvar i sa začinima u malim staklenim bočicama koje nakon upotrebe bacite jer se ne mogu nadopuniti. Jednostavnije i jeftinije bilo bi kupiti jednu staklenku i puniti ju začinom iz vrećice jer ćete tako proći jeftinije nego da svaki put plaćate veću cijenu za ambalažu koju na kraju morate baciti jer je neupotrebljiva.

Imate li vi neki savjet kako uštedjeti na navedenim stvarima?