5 provjerenih aplikacija koje će vam olakšati svakodnevni život

Pametni telefon, jedini uređaj koji vam je uvijek nadohvat ruke, moćniji je nego što mislite, i to zahvaljujući mobilnim aplikacijama koje služe rješavanju svih mogućih zadataka. Najbolje je što većinu tih aplikacija ne morate platiti niti vam je potrebna zvijer od mobitela da biste ih koristili. Obavljanje svakodnevnih obaveza brzo i u hodu štedi najvredniji resurs modernog čovjeka – vrijeme, koje radije provodimo u druženju s najbližima nego čekajući red na nekom šalteru. Stoga evo pet provjerenih aplikacija koje će vam ubrzati ispunjavanje ozbiljnih obaveza kako biste se što prije posvetili neozbiljnim i zabavnim aktivnostima.

Aplikacija za organizaciju obaveza

U kategoriji aplikacija koje povećavaju našu produktivnost aplikacija Any.do je najpopularnija, njezini korisnici broje se u milijunima, stabilna je i stalno se unapređuje, dakle jednostavno je zicer ako tražite aplikaciju koja će vam pomoći organizirati sve aspekte života. U njoj možete kreirati to-do liste, kalendare, podsjetnike i planere. Sjajno je što postoji i u inačici za stolno računalo, kao web aplikacija te za tablet, pogotovo jer može sinkronizirati sve te platforme, pa se zadatak koji unesete pomoću tableta automatski pojavljuje na vašem telefonu. Naravno, zadatke možete dijeliti s drugim korisnicima, recimo mužu bez pardona možete proslijediti listu za kupovinu. Any.do nema problema s kratkotrajnim pamćenjem, pa će vas tako nakon telefonskog razgovora ili sastanka podsjetiti da zabilježite ključne informacije i obaveze za koje ste upravno saznali.

Foto: Any.do

Aplikacija za skeniranje

Kad se od nas traži skeniranje nekog dokumenta, primjerice skeniranje uputnice da bismo se e-poštom naručili na pregled, obično samo fotografiramo dokument. No neke mobilne aplikacije to rade besplatno i bolje, pa zašto se ne bismo njima poslužili? Dobra stara i pouzdana aplikacija CamScanner možda nije vizualno atraktivna, ali taj posao radi odlično i jednostavna je za korištenje. Ona vas vodi za ručicu pri snimanju dokumenta, pomaže vam u njegovu preciznom obrezivanju (jer ga vjerojatno niste snimili pod optimalnim kutom) te omogućuje i fino podešavanje u kojem pomicanjem na skali precizno možete podesiti kontrast, svjetlinu i razinu detalja. Sken možete snimiti kao dokument (PDF) ili sliku (JPG), a podrazumijeva se i mogućnost dijeljenja skena na različitim kanalima, to je uostalom smisao skeniranja.

Aplikacija vaše banke

U osnovni se set aplikacija koje jednostavno morate imati ako želite potpuno iskoristiti mogućnosti svoga pametnog telefona (i usput si olakšati život) svakako ubraja i mobilna aplikacija vaše banke, koja u pravilu nudi mnogo više od prikaza stanja računa. Primjerice, m-zaba, između ostalog, omogućuje nalaženje najbliže poslovnice, kupnju bonova za mobitel ili prebacivanje novca s jednog računa na drugi. No, svakako je među atraktivnijima opcija m-foto plati gdje je dovoljno uplatnicu slikati i potvrditi plaćanje. Također, ako ste novčanik ostavili kod kuće, a mobitel je uz vas, beskontaktno (prislanjanjem mobitela na POS uređaj) možete plaćati svojom go!card karticom. Nema straha od krađe podataka jer PIN za ulazak u aplikaciju zna samo korisnik. Uz to, m-zaba automatski se blokira ako se tri puta upiše krivi PIN ili ako se aplikacija tri minute ne koristi.

Foto: App Store

Aplikacija za snalaženje u prostoru

Kad pokušavate naći neku rutu ili adresu, spasit će vas GPS vašeg mobitela, ali samo ako ima mape koje može iskoristiti. U urbanim područjima GPS aplikacije jednostavno u realnom vremenu skidaju potrebne mape s interneta, dok se problem pojavljuje kad ste u području bez signala ili u zemlji u kojoj je podatkovni roaming papreno skup. Rješenje su GPS aplikacije s offline kartama, a jedna od najpopularnijih takvih je Sygic GPS Navigation & Maps. Nudi glasovnu navigaciju i upozorava na lokacije uz put koje bi vas mogle zanimati, a korisnici je hvale zbog brzine i stabilnosti. Jedna od njezinih najzanimljivijih značajki je projiciranje ekrana na vjetrobran auta, čime se povećava sigurnost vozača u noćnoj vožnji. Ovu aplikaciju možete besplatno koristiti sedam dana, što je dovoljno da je procijenite.

Foto: Sygic

Aplikacija za zaštitu djece

Iako joj ime asocira na nečasne radnje, visoku politiku i kriminal, aplikacija mSpy ima vrlo humanu svrhu – zaštitu djece u digitalnom prostoru, tj. pripada aplikacijama za roditeljski nadzor. Funkcionira tako da na djetetov mobitel instalirate aplikaciju koja će pratiti sve što se tamo radi i izvješćivati vas na vašem telefonu u realnom vremenu (preduvjet je internetska veza). Možete vidjeti GPS poziciju telefona, tj. vašeg djeteta, pa saznati zašto kasni iz škole, vidjeti djetetove tekstualne poruke, kontakte, log poziva, o čemu i s kime dijete komunicira na različitim društvenim mrežama itd. Naravno, postoji i mogućnost blokiranja nepoželjnih kontakata, mrežnih stranica itd., te ograničenje vremena koje dijete smije provesti koristeći mobitel. U ovoj aplikaciji postoji gomila vrlo specifičnih opcija, primjerice možete dobiti upozorenje ako se neka nepoćudna riječ pojavi u komunikaciji vašeg djeteta s nekim na internetu. Vrlo je korisna i mogućnost lociranja i blokiranja mobitela ako ga je dijete izgubilo jer se time također čuvaju djetetov integritet i dostojanstvo.