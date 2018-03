Evo što će se dogoditi ako promijenite svoju rutinu

Nikada ne riskirate, radite isti posao već godinama i svi već znaju u koje vrijeme pijete kavu? Vjerojatno niste osoba od promjena, ali niste jedini. Većina nas ne voli promjene jer nam je dobro baš onako kako smo naučeni. Životom koračamo kroz svoje navike i rutine, a većini novog i nepoznatog okrećemo leđa. Ipak, ponekad smo prisiljeni na promjene i, iako nam se to ne sviđa, moramo ih prihvatiti i prilagoditi im se. Međutim, nisu sve promjene nužno loše. Štoviše, niste ni svjesni koliko dobroga iz njih može proizaći. Jednom kada promijenite stav i počnete promjene smatrati dobrima, iznenadit ćete se koliko pozitivno one mogu utjecati na vas.

Spoznat ćete svoje granice

Osoba ste koja se drži svojih rutina i od samog jutra znate kako će vaš dan izgledati. Sve možete predvidjeti i znate što očekivati. No život se ne bi trebao svesti na odlazak na posao, dolazak kući i gledanje televizije... Izađete li ponekad iz svoje zone udobnosti, stavit ćete svoj um i tijelo na test i vidjeti kako se nosite sa situacijama koje vam nisu poznate. Umjesto da svaki dan gledate televiziju nakon posla, zašto ne biste promijenili način života i upisali se u teretanu? Susrest ćete nove ljude, možda sklopiti nova prijateljstva, a ujedno ćete učiniti nešto za svoje tijelo. Ako shvatite da teretana nije za vas, pa barem ste probali, za ne? Tada možete krenuti u potragu za nekom drugom aktivnošću koja će vam odgovarati. Bila to šetnja, biciklizam ili badminton s prijateljima - učinit ćete nešto novo i tako razbiti svoju rutinu. Maknut ćete se iz kuće i samim time vaš će dan izgledati drukčije, a to će pozitivno utjecati na vaš duh i tijelo.

Doživjet ćete nova iskustva

Stalno kupujete u istoj trgovini iako znate da su cijene više nego drugdje, ali ova vam je nadomak stana i već znate gdje se što nalazi? Ili ste već godinama u istoj banci i jednostavno ju ne želite promijeniti jer ste navikli na nju? No jedino promjenama možete steći nova iskustva i otkriti nešto novo. Promijenite li trgovinu u kojoj kupujete, unatoč tome što ne znate gdje se što nalazi, možda otkrijete fantastične akcije ili vas iznenadi ljubazna i simpatična prodavačica. Prijeđete li u drugu banku, možda otkrijete nove mogućnosti koje nude ili shvatite da njihove usluge više odgovaraju vašim potrebama i željama... Takve male promjene u životu mogu dovesti do novih iskustava uz koja ćete naučiti što vam odgovara, a što ne. Uostalom, kako ćete znati postoji li nešto bolje za vas, ako ne želite iskusiti ništa novo?

Život će vam biti ispunjeniji

Zamislite da, umjesto u uobičajeno vrijeme, ustanete sat vremena ranije ujutro. Imali biste vremena skuhati i u miru popiti kavu pa čak i doručkovati. Možda biste za promjenu mogli pripremiti i ponijeti nešto za ručak umjesto da u žurbi odlazite u pekaru prije posla. Spremili biste se za posao bez žurbe i stresa, ranije biste krenuli i stigli na posao. Možda biste imali više vremena pripremiti se za rad ili pročitati vijesti koje inače ne stignete jer uvijek dolazite "na knap". Usto, imali biste priliku razmijeniti koju riječ s kolegama koji dolaze ranije, a možda biste otišli i na kavu prije početka radnog vremena... Jednom malom promjenom dan bi vam se činio dužim, ne bi počinjao stresnim spremanjem i odlaskom na posao, već ispijanjem kave, a to bi se uvelike odrazilo na vaš ostatak dana, tjedna i mjeseca...

Foto: Freepik

Postat ćete fleksibilniji

Bez sumnje, prigrlite li neke promjene, postat ćete puno fleksibilniji i znat ćete se bolje prilagoditi svakoj sljedećoj situaciji. Snaći se u nepredvidljivim situacijama vještina je koju možete steći samo praksom, a kako ćete to vježbati ako ne zakoračite u nešto novo i nepoznato? Kada počnete promjene prihvaćati s osmjehom, a ne s nesretnim uzdahom, naoružat ćete se samopouzdanjem s kojim ćete lakše rješavati sve prepreke. Zamislite da se vaša firma seli iz jedne zgrade u drugu - umjesto da vam je muka pri samoj pomisli na selidbu jer vam je baš dobro tu gdje jeste, pomislite samo što sve može biti bolje u drugoj zgradi. Možda vas čekaju veći prostor, bolji parking i odličan pogled iz ureda. Mislite li negativno o svakoj promjeni, ona će upravo takva za vas i biti. Stoga, promijenite svoj stav prema promjenama i život će vam biti znatno lakši.

Dobit ćete više prilika

Ne volite izlaziti pa vikende najradije provodite kod kuće? Što ako za promjenu izađete s prijateljima ili partnerom na neki party ili u kazalište? Nikad ne znate koga možete sresti. Prihvaćanjem i najmanjih promjena stvorit ćete sami sebi nove prilike i mogućnosti. Možda baš u kazalištu sretnete poznanika koji pokreće posao i traži kreativne ljude, započnete razgovor i otkrijete da imate slične ideje i da biste mogli skupa pokrenuti neki projekt. Društveni kapital iznimno je važan za uspjeh na poslovnom, ali i osobnom planu, a poznanstva i prijateljstva nećete sklopiti ostanete li svaki vikend kod kuće...

Iako sada sigurno mislite "lako je pričati, treba to doista i učiniti", kao i sve u životu, najteže je napraviti prvi korak... jednom kad krenete, sve postaje lakše. Stoga ne bojte se promjena, već ih iskoristite najbolje što možete.