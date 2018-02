Top 7 savjeta na što paziti prilikom planiranja vjenčanja

Od trenutka kad ste počeli planirati vjenčanje, to je vjerojatno bio neprekidan tok odluka. Čak i ako godinu dana planirate vjenčanje, nekako se sve svede na zadnjih nekoliko mjeseci prije glavnog događaja. Od organizacije hrane, plesa, ukrasa, glazbe, destinacije... Milijun odluka je pred vama, a vi samo što ne puknete. Čak i ako ste inače superorganizirani, većina će se mladenaca složiti da je planiranje vjenčanja posebna razina stresa. Ako imate novaca, sve ćete prepustiti u sigurne ruke organizatora vjenčanja, no ako sami krećete s planiranjem, vjerojatno ćete dignuti kredit i pomno analizirati svaki detalj svog vjenčanja.

Kako ne biste trošili novac na nepotrebne stvari, donosimo vam nekoliko savjeta kako što bolje proći i sačuvati par kuna u džepu.

Budite spremni na kompromise

Vi želite vjenčanje na otvorenom, dok vaš dragi želi klasično vjenčanje u sali? To je stvar oko koje se možete dogovoriti i na kraju donijeti zajedničku odluku. No, što kad umjesto cvijeća koje ste željeli, morate odabrati nešto drugo ili ako je mjesto gdje ste planirali proslaviti vjenčanje, baš taj dan zauzeto? Tada jednostavno morate prihvatiti neku drugu opciju i shvatiti da i nesavršeno vjenčanje može biti savršeno. S time se slaže i organizatorica vjenčanja - Najčešća pogreška koju parovi rade, osobito mladenke, je da taj dan unaprijed isprogramiraju kako bi bio 100% savršen. Ali, koliko god se trudili da bude, nekad ne mogu utjecati na određene faktore, poput vremena - kaže Marija Kelčec Pester iz Countdown tvrtke.

Dodaje da je najteže uskladiti zamišljenu lokaciju s glazbenim dijelom i datumima koje svi žele. Naime, mladenci najčešće žele vjenčanja u svibnju, lipnju i rujnu, kad je vrijeme idealno, niti prevruće niti prehladno. A kad je riječ o bendovima, postoje bendovi koji dobro kotiraju u svadbenom svijetu pa tako znaju biti zauzeti dvije ili tri godine unaprijed. Zato, nemojte odmah odustati, nego se bacite u potragu za drugim bendom. Obiđite nekoliko kafića, pubova ili klubova, u kojima sviraju ne tako poznati bendovi, ali kvalitetom vrlo blizu onome što očekujete. Ono što je plus kod odabira takvih izvođača je to što neće imati visoke cijene kao oni koji godinama sviraju po svadbama.

Foto: Pexels

Vodite računa o budžetu

Novac je najproblematičniji dio pri planiranja svakog vjenčanja. Naročito ako mladencima ne pomažu roditelji, kako to obično biva, nego sami snose trošak.

- Prilikom samog planiranja vjenčanja vrlo je bitno odrediti maksimalnu granicu same potrošnje, jer svako vjenčanje, bilo manje ili veće, predstavlja popriličan trošak. Naravno, dok ne krenu u potragu, nisu ni sami svjesni koliko bi neke stvari mogle koštati, zato se treba dobro informirati - dodaje Marija Kelčec Pester te kaže da se često događa da mladenci moraju proširiti svoj budžet za otprilike 15%.

Potraga za savršenom vjenčanicom

Vjenčanica je vjerojatno najskuplji komad odjeće koji će većina žena ikada kupiti. Ako sanjate o savršenoj vjenčanici, nemojte se odmah uputiti u najpopularnije trgovine jer će tamo i cijene biti najveće. Umjesto toga, potražite lokacije koje se ne nalaze u samom centru grada jer su velike šanse da ćete upravo tamo naći sličnu vjenčanicu, ali po dosta nižoj cijeni. Takve trgovine najčešće imaju i puno veće popuste kad je riječ o starijim kolekcijama, a imajte na umu da je riječ o haljini koju ćete nositi jednom u životu.

Foto: Photo by Anna Docking on Unsplash

Prosječne cijene vjenčanica u Zagrebu kreću se od 2 do 7 tisuća kuna. Jednostavne i kraće modele možete naći po nižim cijenama, dok se cijene raskošnih ili dizajnerskih vjenčanica penju i do 13 tisuća kuna. No, ako budžet nije stvar oko koje morate brinuti, uvijek možete dati sašiti vjenčanicu. Osim što će biti unikatna, uvijek ćete se prisjećati velikoga dana i kroz vjenčanicu čuvati uspomenu na njega.

Lokacija iz snova

Romantične i bajkovite destinacije također zauzimaju velik dio predviđenog budžeta jer mladenci sve češće traže jedinstvene lokacije za održavanje vjenčanja. Ali, kad je riječ je o cijenama, one se također penju. Organizatorica vjenčanja kaže da će mladenci skuplje proći ako biraju lokacije poput podizanja šatora u Istri na nekoj stanciji, usred vinograda, maslinika, ili u Dubrovniku. No, napominje da su danas tržišne cijene, zahvaljujući konkurenciji, malo pale u odnosu na razdoblje prije nekoliko godina kad je samo jedna stolica u šatoru iznosila pozamašnih 150 eura.

Ono zbog čega mladenci žude za takvim lokacijama je i njihova atraktivnost kad je u pitanju fotografiranje - Sve više mladenaca želi vjenčanje na otvorenom, uz puno prirodnih detalja na atraktivnim lokacijama, u prirodi, što fotografima daje puno mogućnosti za igranje svjetlom i sjenom, kadriranjem, a time i za savršenu fotografiju kaže dvojac Kušec photography.

Foto: Photo by Matthew Essman on Unsplash

Ne štedite na fotografu

Prosječan budžet za kvalitetan foto materijal kreće se između 10 i 15 tisuća kuna, a uzmete li u obzir i video, to se penje na iznos od 18 tisuća kuna na više. No, prije nego li odlučite izdvojiti pozamašnu svotu novaca za fotografa, morate uzeti nekoliko stvari u obzir.

- Mladencima bismo savjetovali da odaberu fotografa s kojim su ''kliknuli'', ipak je to jedina osoba koja će s njima biti cijeli dan vjenčanja u svim situacijama. Naravno da najveću ulogu ima stil fotografija te se prvotno mora svidjeti mladencima koji bi svog fotografa trebali odabrati i na temelju njegova rada, a ne da mu govore kakav stil žele od njega - kaže dvojac Kušec photography te dodaje da su fotografije jedine koje ostaju nakon vjenčanja.

- Bend završi sa svirkom, cvijeće se osuši, klopa se pojede, pa ograničavati budžet i pristajati na manje od željenog za nešto što ostaje nakon cijelog vjenčanja kao uspomena je kompromis zbog kojeg mnogi mladenci kasnije požale - komentira dvojac.

Trendovi dođu i prođu

Gledate slike iz časopisa i maštate o istome? Kad je riječ o trendovima u svijetu vjenčanja, imajte na umu da će proizvođači imati i veće cijene za ono što je najpopularnije. Ako malo razmislite, shvatit ćete da svake godine postoji novi popis trendova te da se jednostavno ne isplati proširivati vaš budžet kako bi ispali kul jer na vjenčanju imate photo-booth.

Foto: Pexels

- Zlato i rose gold zadnjih godina zamijenili su metali poput srebra i kroma, jake boje poput burgundije pa skroz do smeđocrnih tonova, geometrijski oblici, viseće dekoracije te je naglasak na hrani kao detalju u vizualnom smislu - kaže Marija Kelčec Pester te dodaje da mladenci u zadnje vrijeme nerijetko traže vjenčanja na otvorenom i popularno zvan woodsy look, koji predstavlja bajkovito vjenčanje na lokaciji okruženoj zelenilom i drvećem.

Iako je teško, opustite se...

Ako ste odabrali djeveruše i kumove, vrijeme je da se i oni pokrenu. Podijelite popis obaveza s kojima bi vam vaši najbliži mogu pomoći. Također, nemojte zaboraviti jesti! Ako ste živčani dok ste gladni, to samo može prouzročiti dodatan stres. Doručkujte ujutro i imajte male obroke tijekom dana jer će vam to dati dodatnu energiju koja će vam itekako trebati.

Kad je riječ o mobitelu, njega prepustite osobi od povjerenja jer mobiteli često znaju biti uzrok neželjenih emocija koje vam u ovakvoj situaciji sigurno ne trebaju.

Ako vam je sve ovo ipak previše, uvijek vam preostaje vjenčanje u Las Vegasu!