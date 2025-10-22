50 milijuna eura poticaja za ugradnju baterija! Energetski stručnjak: 'Iznimna prilika'

Od 1. studenoga Vlada smanjuje subvencioniranje cijene električne energije za poduzetnike i izvjesno je da se ide u smjeru tržišnog određivanja cijena, čime se otvaraju nove mogućnosti za ulaganja u energetsku neovisnost i učinkovitost.

U tom kontekstu, domaćim poduzetnicima upravo se otvorila velika prilika. Objavljen je Poziv za sufinanciranje postrojenja za skladištenje vlastite proizvedene električne energije. Za ugradnju baterijskih sustava povezanih sa solarnom elektranom poduzećima je osigurano čak 50 milijuna eura, dok se iznosi potpora kreću do 1.500.000 eura po projektu.

Baterije kao temelj energetike

Da je sufinanciranje ugradnje baterijskih sustava iznimna prilika za poduzetnike, uvjeren je energetski stručnjak Dario Antolović, direktor sektora integriranih energetskih usluga u tvrtki ENNA Next. Smatra da se time jača i pozicija Hrvatske u energetskoj tranziciji i da će baterije postati jedan od temelja domaće energetike u idućih deset godina. Kako pojašnjava, baterijski sustavi omogućuju pohranu proizvedene električne energije za kasniju upotrebu ili prodaju, što je osobito korisno za tvrtke koje imaju solarnu elektranu i žele učinkovitije koristiti proizvedenu energiju.

- Tijekom sunčanih sati proizvodnja električne energije solarnih elektrana često premašuje trenutnu potražnju, što znači da se višak energije predaje u mrežu po vrlo niskim cijenama, ponekad i negativnim, i u tom trenutku nije isplativo prodavati. Baterije omogućuju da se taj višak energije skladišti i kasnije koristi, bilo za vlastite potrebe kada potražnja raste ili za prodaju u povoljnijim uvjetima, kada je cijena električne energije viša – pojašnjava Antolović. Ovi sustavi pomažu poduzećima da postanu energetski neovisnija i otpornija na promjene cijena struje, osiguravajući stalnu i stabilnu opskrbu čak i nakon zalaska sunca ili tijekom perioda kad je potrošnja energije najviša.

Dario Antolović, direktor sektora integriranih energetskih usluga ENNA Next |

Potpore od 60.000 do 1.500.000 eura

Baterije su već prepoznate na brojnim tržištima. Primjerice u Kaliforniji se od 2018. do 2024. kapacitet pohrane povećao s 500 megavata (MW) na više od 13.300 MW. Prema podacima Europske komisije, očekuje se da će se globalna potražnja za baterijskim sustavima do 2030. povećati za čak 14 puta. U tom smjeru kreće i Hrvatska i stoga je objavljen javni poziv poduzetnicima za sufinanciranje ugradnje postrojenja za skladištenje električne energije, s ukupnim fondom od 50 milijuna eura.

Mogu se prijaviti mikro, mala, srednja i velika poduzeća koja već proizvode električnu energiju iz solarnih elektrana ili imaju projekt gradnje elektrane veće od 500 kW instalirane snage. Projekt mora uključivati baterijski sustav povezan sa solarnom elektranom.

Prema objavljenom Pozivu, minimalni kapacitet baterijskog sustava po projektu je 1 MWh, pri čemu kapacitet ne smije premašivati predvidivu godišnju proizvodnju električne energije iz postrojenja, tj. solarne elektrane prijavitelja.

- Poziv zahtijeva da baterijski sustav apsorbira najmanje 75 % energije iz izravno povezane elektrane. To osigurava da baterije primarno služe za optimizaciju vlastite proizvodnje, smanjuje gubitke i povećava financijsku opravdanost projekta. Na taj način korisnici mogu maksimalno iskoristiti vlastitu proizvodnju - objašnjava Antolović iz tvrtke Enne Next, kompanije koja je na tržištu prepoznata po cjelovitim energetskim rješenjima. Bavi se opskrbom poslovnih korisnika električnom energijom i plinom, ali i implementacijom solarnih elektrana i baterijskih sustava te inovativnim energetskim rješenjima poput virtualnih elektrana.

Kada je riječ o Pozivu, potpora za ugradnju postrojenja za skladištenje energije može iznositi od 60.000 do 1.500.000 eura po projektu, odnosno maksimalno 30% prihvatljivih troškova, s tim da povezana poduzeća mogu ukupno dobiti najviše 2.500.000 eura potpore.

Kako izgleda prijava i što je važno znati

Najraniji početak provedbe projekata je datum predaje projektne prijave, a najkasniji završetak 30. lipnja 2026. Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu trajnog poziva s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 31. siječnja 2026. Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je od 15. listopada ove godine. Prijave se podnose isključivo elektronički, putem sustava eNPOO.

- ENNA Next investitorima pruža potpunu podršku u pripremi i provedbi projekata solarnih elektrana s baterijskim sustavima do razine spremnosti za prijavu na sufinanciranje. To uključuje izradu glavnog projekta, tehničkih elaborata i troškovnika, savjetovanje o usklađenosti s Pozivom i principima održivosti te koordinaciju nabave, ugradnje i nadzora sustava. Pratimo da sve aktivnosti i troškovi budu u skladu s pravilima sufinanciranja, čime investitorima omogućujemo siguran i učinkovit proces implementacije. Administrativnu provjeru i ocjenu kvalitete provode nadležna tijela, a ENNA Next osigurava da projekt bude potpuno spreman za te faze - pojasnio je Antolović.

Preporuke za poduzeća

Tvrtkama koje se odluče za ugradnju baterijskih sustava savjetuje se da što prije počnu detaljno planiranje kako bi pravodobno osigurali potrebna dopuštenja i suglasnosti. Posebnu pozornost treba posvetiti prihvatljivosti troškova prema kriterijima Poziva, jer neprihvatljivi troškovi mogu smanjiti iznos potpore ili usporiti projekt. Također, projekt mora biti spreman za provedbu, ali fizičke aktivnosti ne smiju početi prije službene prijave.

U svijetu u kojem energija postaje strateški resurs, ulaganje u baterijske sustave više nije pitanje izbora nego konkurentnosti i dugoročne održivosti. Suvremena energetska rješenja omogućuju da energija umjesto da bude trošak, postane izvor prihoda. Ključno je reagirati na vrijeme i odabrati pravog partnera.