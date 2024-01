8 stvari koje ljudi s visokom emocionalnom inteligencijom nikad neće reći drugima

Informacije kao što su tuđe emocije i senzacije, koje mozak tijekom razgovora dobije od drugih - ljudi s visokom emocionalnom inteligencijom koriste kako bi 'animirali' ljude oko sebe i držali sve na okupu, rekao je o ljudima koji posjeduju visoku emocionalnu inteligenciju Harvey Deutschendorf, autor knjige "Emotional Intelligence Game Changers: 1010 Ways to Win at Life & Work". On se posljednjih 20 godina bavi proučavanjem navika emocionalno inteligentnih ljudi, a kad govorimo o ispunjavajućim odnosima, da bismo ih mogli razviti i održavati, moramo znati čitati govor tijela, i to dobro.

Harvey je istaknuo osam načina komunikacije emocionalno inteligentnih ljudi, odnosno ono što nikad ne biste čuli od te ekipe:

1. Ne fokusiraju se samo na sebe

Svatko voli osjetiti da je cijenjen i priznat u nekom području svojeg života ili barem zbog nečeg što je učinio dobro. Tko ne voli osjetiti ponos?

Kad odlučimo nekog pohvaliti za nešto, i ako to učinimo iskreno, ostat ćemo zapamćeni u pozitivnom svjetlu s laganom prednošću nad drugim ljudima, samo zato što smo primijetili!

2. Ne forsiraju svoje mišljenje

Ako se prepiremo s nekim ili samo učinimo da se osjeća primoran na nešto, prirodno će početi braniti se ili samo povući oštrije granice. Umjesto toga, emocionalno inteligentni ljudi dopustit će da se druga strana osjeća kao da kontrolira situaciju, i to tako što će aktivno slušati, a ne suprotstavljati svoje mišljenje.

Foto: Shutterstock

3. Ne izgovaraju rečenicu 'To nije moja odgovornost'

Izvanredni radnici, primjerice, neće proći samo pored problema ili pored situacije u kojoj mogu pridonijeti svojim znanjem samo zato što im to ne stoji u opisu posla za koji su plaćeni.

Emocionalno inteligentni ljudi voljni su podijeliti svoje znanje s drugima. Oni svoju ulogu vide u široj slici događanja te često gledaju kako da pridonesu organizaciji za koju rade.

4. Ne troše svoje vrijeme na bilo koga

Mentalno snažni pojedinci i oni koji su dovoljno samosvjesni provodit će vrijeme s drugim individualcima koji pozitivno razmišljaju te s kojima imaju zajedničke ciljeve i aspiracije. Međusobno se podržavaju i slave uspjehe onog drugog.

Negativni ljudi, s druge strane, samo će iscrpiti tuđu energiju, a kad smo blizu njih, najbolje što možemo učiniti je isključiti se i minimalizirati interakciju.

5. Ne dopuštaju da ih nešto omete dok drugi govore

Ako ste samo jedanput razgovarali s nekim kome je pozornost kratkotrajna, s nekim tko promatra ljude u prostoriji u kojoj se nalazite ili s nekim tko stalno provjerava svoj mobitel - onda znate da osoba koja to prakticira može izazvati osjećaj da joj niste dovoljno važni. Učinite ostale za stolom svjesnima toga da ih pratite u razgovoru, održavajte očni kontakt i smiješite se.

Foto: Shutterstock

6. Ne zaboravljaju male detalje

Kad upoznate nekoga, potrudite se zapamtiti ime te osobe i, ako budete u prilici, ponovite to ime nekad tijekom razgovora. Zapamtite sve ono što bi moglo biti važno osobi koju ste upoznali - ime partnera, djece, kućnih ljubimaca ili omiljeni sport/hobi. Ako uspijete zapamtiti neke detalje pa ih pametno uporabiti u razgovoru, drugi put kad sretnete tu osobu, vjerujte nam, istaknut ćete se već u startu. Ako je to odnos koji traje i koji će trajati, onda zapamtite i ostale detalje koji znače toj osobi (rođendani, godišnjice i slično) te na taj dan pošaljite poruku.

7. Drže se dalje od uvredljivih ili neukusnih šala

Jednostavno rečeno, ako postoji i najmanja šansa da će se netko uvrijediti na izrečeno, onda to ne izgovaramo. To je jedan od najbržih načina da ljude odbijemo od sebe jer indicira velik nedostatak svjesnosti i senzibiliteta za druge.

8. Nisu među onima koji stalno govore

Emocionalno inteligentni ljudi trude se slušati i razabrati detalje bitne za trenutnu situaciju. Postavljaju pitanja koja će drugoj strani dati šansu da se bolje izrazi ili da bolje razumije što osjeća. Ne zaboravite, vaša pitanja mogu otvoriti nove puteve razgovora i zaključaka.

Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku startover