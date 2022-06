Aktivnije brinite o svom zdravlju jer će vam se to dugoročno isplatiti

Znate li što je zajedničko otoku Ikariji u Grčkoj, Kaliforniji u SAD-u, Okinawi u Japanu, poluotoku Nikoji u Kostariki i Sardiniji u Italiji? Sve su to takozvane Plave zone - pet područja diljem planeta na kojima žive sretni, zdravi i dugovječni ljudi.

No zašto je to tako? Kako izgleda lifestyle stanovnika tih područja? Kakve su njihove navike? Što jedu? Čemu se vesele? Kako provode svoje dane? Na koji način brinu o svom duhu i tijelu? Kako uspijevaju sačuvati zdravlje?

Sva ova pitanja postavljali su sebi i znanstvenici okupljeni u projektu National Geographica "Plave zone", koji je trajao čak sedam godina. U okviru tog projekta temeljito su analizirali životne i zdravstvene navike lokalnog stanovništva, a znanstvenici su došli do sljedećih zaključaka: stanovnici Plavih zona jedu uglavnom vegetarijansku hranu s povremenim mesnim ili ribljim iznimkama, zajednički im je morski pejzaž (ili barem pogled na more), svi se mnogo kreću, bave se vrtlarenjem, borave na otvorenom te mnogo vremena provode u druženjima s prijateljima i obitelji, uz obilje radosti i smijeha.

Prosječni životni vijek stanovnika našeg planeta je 71 godina, a u Hrvatskoj smo u prosjeku dostigli 78 godina, a Plave zone bilježe proporcionalno najveći broj vitalnih stogodišnjaka. Oni svojim primjerom dokazuju da se proces starenja itekako može usporiti, a ovo su njihovi praktični savjeti zahvaljujući kojima to možete postići i vi.

Ne preskačite doručak

Budući da tijekom noći ne jedemo i ne pijemo, ujutro naše tijelo treba hranu i tekućinu, iako glad ne osjećamo uvijek. Našem je tijelu potrebna voda kako bi pokrenula probavne i ostale fiziološke procese pa je čaša mlake vode najbolje što svome tijelu možete ponuditi netom nakon buđenja.

Potom dobro doručkujte - prvi obrok u danu neka bude obilan i raznolik jer ćete njime unijeti gorivo koje će vas pokretati u prvom dijelu dana.

Jedite hranu biljnog podrijetla

U svim ovim krajevima ljudi veliku pozornost posvećuju prehrani, koja se pretežito temelji na svježem voću i povrću - čak 95% prehrane je biljnog podrijetla. Nisu strogi vegetarijanci, ali činjenica je da jedu vrlo malo mesa ili ribe, u prosjeku oko pet puta mjesečno. Ovakva prehrana je samo dio recepta za dugovječnost jer su brojne studije potvrdile da izbjegavanje mesa može značajno smanjiti rizik od srčanih bolesti, raka, utjecati na nižu razinu kolesterola i veći broj dobrih bakterija u crijevnoj flori i slično.

Ljudi jedu lokalne i sezonske proizvode, većinom ih konzumiraju sirove, uz prirodne začine, maslinovo ulje i malo soli. Već su davno postali svjesni dobrobiti koje donose i cjelovite žitarice, mahunarke i orašasti plodovi. Bogate vlaknima i proteinima, ove namirnice smanjuju krvni tlak, osnažuju metabolički sustav i općenito se pokazalo da su povezane sa smanjenom smrtnošću.

Živite bez budilice

Zaboravite na manično namještanje budilice u suluda vremena te imperativ ranog odlaska u krevet. Ljudi u Plavim zonama odlaze na počinak točno onda kad im san stigne na oči, a ujutro se također bude u prirodnom ritmu, bez budilice.

Istraživanja su pokazala da se tako rješavaju velikog dijela stresa, koji je jedan od najštetnijih faktora u životu suvremenog čovjeka. Dnevna rutina uspostavljena prema prirodnom ritmu pomaže im da tijekom dana budu uspješni, fokusirani i učinkoviti, a svoje aktivnosti obavljaju u skladu s prirodnim ciklusima.

Osigurajte si kvalitetan san

Poznat je podatak da je za zdrav i kvalitetan život potrebno odspavati barem 8 sati svake noći. No, realno, rijetki ljudi to doista i ostvaruju. Noć često postaje dio dana u kojem se hvataju rokovi, rješavaju zaostaci s posla, noću često kuhamo za sutra, peglamo ili čak vježbamo, a o bingeanju napetih serija da i ne govorimo. Zato odustanite od ovog lošeg tajminga, maknite se s ekrana te dopustite svom organizmu da živi u skladu s prirodom. Neka vas budi jutarnja svjetlost, a noć neka bude vrijeme regeneracije.

Okružite se prijateljima

Stanovnici Plavih zona izuzetno su posvećeni obitelji, prijateljima i sugrađanima koji ih okružuju. Brinu jedni o drugima, jedni su drugima emotivna podrška, a kad se dogodi nešto vrlo stresno, upravo tu svoju malu zajednicu osjećaju kao sigurnu zonu i tako smanjuju stres.

Druženja, topla i prijateljska atmosfera, osjećaj sigurnosti, životni optimizam, zajednički rast i razvoj pravi su melem za dušu te ne ostavljaju mjesta za crne misli, povlačenje u sebi i depresiju - česte boljke suvremenog osamljenog čovjeka čija svakodnevica podrazumijeva rutinu na relaciji kuća - posao.

Odlazak liječniku kao dio životne higijene

Sve ove navike zapravo je vrlo lako usvojiti i prakticirati život po receptu mudrih stanovnika Plavih zona, bez obzira na vašu geografsku lokaciju. Mi bismo svemu tome dodali i redovne kontrole zdravlja - od stomatoloških pa do raznih sistematskih pregleda, koji će nam pomoći da eventualne zdravstvene probleme uočimo na vrijeme te ih krenemo rješavati ili da ih preduhitrimo pa djelujemo preventivno. Tako ćemo, uz ciljane liječničke savjete i eventualnu terapiju biti sigurni da činimo doista ono najbolje za svoje zdravlje.

