Banka mi je oprostila dug od 25.000 eura. Evo kako...

Dvanaest godina otplaćivao sam kredit i banci isplatio vrijednost 1,5 moje kuće. A onda sam jedan dan morao stati pred roditelje i reći im da moraju iz naše kuće otići u podstanarstvo. Banka me blokirala i aktivirala hipoteku nad kućom. Osijedio sam u jednom danu, svijet mi se doslovno urušio. Zbog stresa sam obolio i završio u bolnici s visokim krvnim tlakom, povišenim šećerom i hitnom operacijom. Mislio sam da je moja blokada nerješiva i da sam izgubljen zauvijek – govori to poslovni čovjek M. S. (35), koji živi u okolici Zagreba. U financijskoj blokadi našao se zbog financijske zavrzlame za koju je mislio da iz nje nema izlaza.

Bez očekivanja i kao za slamku spasa uhvatio se za stručnjake iz financijske tvrtke BE-ON. Kaže, oni su u njegovo ime ispregovarali oprost duga u banci od 25 000 eura, pomogli mu da se deblokira i da napokon vrati svoj život u normalu.

Sve je krenulo sa švicarcima

Sve je krenulo sa stambenim kreditom u švicarskim francima. S krizom se i rata kredita podigla s 2 700 na 4 500 kuna. Prebacio je kredit kasnije u eure, ali mu je tad i glavnica narasla.



- Na savjet bankara ušao sam u 'prebacivanje' kredita iz eura u kune. Stari su mi kredit zamrznuli, dobio sam to i 'na papiru', ali rate novog kredita nisu stizale. Svaki sam tjedan bio u banci, rijetko bih to preskočio, propitkivao zašto ne stižu rate novog kredita. Govorili su da se ne brinem. A onda su jednog dana aktivirali hipoteku i banka me počastila s ovrhom kao da sam neredoviti platiša – govori M.S.

Cijeli stambeni kredit sjeo mu je na naplatu, njega su ovršili, s bakom se nije dalo pregovarati. Jedini koji mu je pomogao bio je Igor Škrgatić, direktor tvrtke BE-ON, koja se specijalizirala za rješavanje blokada prezaduženih građana.



- Gospodina je banka blokirala iako je imao natprosječna primanja. I roditelji koji žive s njima također rade i imaju jednako dobra primanja te nitko od njih nije imao dugove prema banci. Ali zbog blokade nisu ništa mogli. Godinu dana u njegovo smo ime pregovarali i uspjeli dogovoriti da banka otpiše dio duga. Smanjili smo ga sa 65.263,92 eura na 40 000 eura – govori Škrgatić.

Kada su uspjeli otpisati 25 000 eura duga, tvrtka BE-ON 'uskočila' je s međufinanciranjem i klijentu su dali jednokratnu pozajmnicu od 300 000 kuna bez kamata. Tim novcem M. S. odjednom je vratio dug banci i oni su ga odblokirali.



- Jednom kad je blokada skinuta, klijent se mogao zadužiti i gotovinskim kreditom vratiti našu pozajmnicu – govori Škrgatić. Ovaj financijski stručnjak kaže kako je među blokiranima 30 posto onih čiji se slučajevi daju vrlo brzo riješiti, u prosjeku za tri mjeseca.

Dug se zbog kamata udvostručio

Tako su i Danijelu Jadriško Ružić (50) iz Zagreba, koja je bila blokirana pet godina, odblokirali u samo dva tjedna.



- Na ovrhe mi je odlazila trećina plaće, a početni dug od 48 500 kuna zbog kamate je narastao na 70 000 kuna. Neprestano sam nešto plaćala, ali dug je ipak rastao – govori Danijela. Priznaje, dugove je nagomilala zbog vlastita neodgovornog trošenja.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL Danijela iz Zagreba bila je blokirana pet godina

- Čitav život nisam brinula o novcu. Imala sam dobrostojećeg oca, koji bi plaćao moje račune. Ako bih kupila kaput, imala sam i 'pase' cipele. Dobila sam i obitelj, imam dvoje djece, ali moj je otac uvijek bio tu da pokrije sve što treba. Priznajem, glumila sam 'hohštaplerku', a kad bi mi zatrebala gotovina za neku novu stvar, jednostavno bih se sletjela iz stana do bankomata i podigla gotovinu preko kartice – govori Danijela.



Nakupilo se skoro 50 000 kuna duga po kartici, a nakon prvotne nagodbe da će platiti to na rate, kartičarska kuća ipak ju je blokirala jer nije redovito podmirivala taj dug.



- Drugi put stvarno su me blokirali zbog dugova na kartici, potom je sjela ovrha i za nenamjenski kredit od 25 000 eura. A onda sam vidjela članak o tvrtki BE-ON i odlučila pokušati. Muž mi je rekao da je sigurno riječ o prijevari, ali ja sam svejedno odlučila provjeriti - kaže Danijela. Blokada je bila riješena u dva tjedna. Dugove je otplatila, a sada joj je ostala rata od 2 300 kuna za nenamjenski kredit kojim je podmirila dugovanja zbog kojih je bila u blokadi.