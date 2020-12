Bijeli žganci s Michelinovom preporukom? Možete ih probati samo u ovoj prirodnoj oazi

Sirotinjsko jelo od brašna, soli i vode othranilo je generacije, a u kombinaciji s divljači ili karameliziranim lukom u meniju s potpisom slavnog chefa pronaći ćete u skrivenom slavonskom raju kao stvorenom za odmor

<p>Svijet se sve više okreće životu u prirodi i ugodnom načinu života. Kanaliziranje stresa i bijeg od svakodnevice idealni su u okruženju mira, zelenila i u aktivnom odmoru, a odlučite li se pritom i na gastronomski ekskluzivitet objeda s namirnicama iz ekouzgoja, koja slaže jedini dobitnik <strong>Michelinove zvjezdice</strong> na kontinentu, vrlo je vjerojatno da ćete se naći na lokaciji koja je proglašena Europskom destinacijom izvrsnosti – <strong>Pustara Višnjica</strong>.</p><h2>Ničija zemlja pretvorena u jedinstveno imanje </h2><p>Riječ pustara uvriježena je u ovdašnjem slatinskom kraju, a označava prostranu ravnicu pogodnu za uzgoj stoke. Više od 10 hektara veliko zemljište otvoreno prema rijeci Dravi i planini Papuk stoljećima je bilo u plemenitaškim rukama – od grofova obitelji Pejačević pa sve do obitelji Drašković i Schaumburg-Lippe.</p><p>Na nekadašnjem <strong>naselju bezemljaša</strong>, tzv. pusta, danas se prostire agro-turističko imanje koje je prije 15 godina bilo osuđeno na propast. Pred stečajem i u derutnom stanju s tridesetak arapskih konja koji su trebali završiti u klaonici kao dio stečajne mase, spas je ponudila Ksenija Plantak, čija je obitelj i danas vlasnik Višnjice, uz kasnijeg suvlasnika Branka Perkovića. Višnjica je <strong>rijedak primjer</strong> obnove gospodarske baštine u Slavoniji i pruža oazu mira u koju mnogi mogu pobjeći, a njezin potencijal prepoznala je i Zagrebačka banka, koja ju je odabrala za jednog od pobjednika nagradnog <a href="https://prviput.hr/" target="_blank">natječaja</a> #prviput.</p><h2>Mjesto na kojem će vam konji jesti iz ruke, a vi i iz vrta u kojem ste sadili</h2><p>Imanje je okruženo s tri međunarodne<strong> biciklističke trase</strong>, dva prekrasna dvorca i mnogim interaktivnim sadržajima, a osim pružanja aktivnog odmora, ovdje posebnu pažnju pridaju ekoproizvodnji – uzgajaju stare sorte žitarica i voća, povrće, ljekovito bilje i cvijeće. U sustavu su i farma goveda te lopatari i konji, kojih je trenutno 17 i na usluzi su posjetiteljima. </p><p>- Tijekom boravka kod nas možete naučiti sve o konjima i svakako zajahati, raditi u štali, hraniti životinje, biciklirati, voziti se kočijom, vrtlariti u tematskim vrtovima, pohađati gastronomske i fotoradionice, upoznati se s proizvodnjom i uporabom funkcionalne hrane, a za one najmlađe tu su veliki dječji park i igralište. Pružamo priliku gostima da se bolje upoznaju i zbliže pod nekim novim okolnostima, da nauče pravila življenja s prirodom te razviju potrebu čuvanja kulturne, gospodarske i prirodne baštine – kaže direktor ovog impozantnog zdanja <strong>Igor Krpačić</strong> te dodaje kako su veliko priznanje dobili 2011., kad je Višnjica proglašena<strong> Europskom destinacijom izvrsnosti EDEN</strong> - pobjednikom u Hrvatskoj i izabrana među <strong>pet najboljih</strong> destinacija te godine u Europi. </p><h2>Višnjički specijaliteti s potpisom Michelina </h2><p>Na imanju uzgajaju stare sorte voća, pa će vas, ovisno o tome u koje doba godine dođete, na stolu dočekati trešnja hrušt, dud, dunja i slasni orasi. Svježe cijeđeni sok od jabuke, kruške, višnje, čaj od koprive, aronije i jabuke samo su neki od domaćih pripravaka koje ovdje služe. Višnjica je prva u Hrvatskoj u prehranu uvela vlastito proizvedeni batat te ga primijenila u gastronomskoj ponudi kao glavno jelo, prilog, slasticu i napitak. Uzgajaju vlastitu stoku, a ovdje na meniju možete pronaći i zaboravljena jela poput <strong>bijelih žganaca</strong>, deliciju uz koju sjajno idu domaći svježi kajmak i sir, nezaobilazni čvarci, kobasice, slanina od uzgojenih svinja, divljač ili karamelizirani luk. Slatkaste arome domaćih džemova u pripremi glavnih jela, sarma s pireom od batata ili štrudla s rabarbarom samo su neke od delicija koje ćete ovdje probati. Sve to za Višnjicu, kao stručni suradnik, u meni slaže <strong>Goran Kočiš, </strong>chef koji je svojedobno osvojio Michelinovu zvjezdicu u zagrebačkom restoranu Noel. </p><h2>Prirodne ljepote idealne za vikend relaksaciju</h2><p>Višnjica je, osim onoga što nudi imanje, prava destinacija za uživanje u prirodi. Smještena je između UNESCO-va zaštićenog pojasa rijeke Drave u Natura 2000 i planinskog područja <strong>Parka prirode Papuk</strong>, a uređene staze nude bogat raspon aktivnosti - planinarenje, šetnju šumom, brdski biciklizam. U blizini je i Informativno-edukativni centar Dravska priča, u kojem vrijedi vidjeti Oporavilište za rode, poučnu stazu o vrstama drveća i grmlja u perivoju, sjenicu, Vodenu i Zelenu učionicu te <strong>hotel za kukce</strong>, parkovne arhitekture u obližnjim mjestima i rezervat biosfere u parku Mura-Drava. Projekt se uskoro širi kroz sportske, spa i wellness sadržaje te pretendira za top destinaciju mentalne relaksacije kroz aktivan odmor, ističe direktor Krpačić.</p>