'Blokada mi je plaću jela deset godina. A onda su mi pomogli'

- Imala sam plaću od 10.500 kuna. Uzela bih svoju platnu listu, slobodan dan na poslu te bih s tim papirom obišla sve banke i pitala mogu li podignuti gotovinski kredit. Svi bi me odbili jer sam bila u blokadi. Već deset godina. Možda bih došla do voditelja poslovnice, koji bi ljudski saslušao moju tužnu priču, ali poslije sam bila samo broj te i dalje blokirana. A banke ne rade s blokiranima. Započela je svoju mučnu priču Zagrepčanka (39), priču kroz koju često prolazi 251.218 blokiranih u Hrvatskoj (prema podacima Financijske agencije iz kolovoza ove godine).

Voda do grla

- Imala sam iznadprosječno veliku plaću. Priznajem - iznadprosječno sam trošila. Iskoristila sam sav dopušteni minus od 30.000 kuna, zadužila se s dva nenamjenska kredita. Voda je došla do grla, a ja sam prvi put u životu ostala bez posla. Banka mi je ukinula minus, svi krediti i dug po karticama stigli su na naplatu u jednome mahu. Bila sam slomljena – prepričava ekonomistica N. M. Bez posla je bila godinu dana, ovrhe su se gomilale. A onda je ponovno dobila posao i ponovno iznadprosječnu plaću. Obilazila je banke, molila za kredit kojim bi mogla platiti sve dugove. Nije išlo.



- Ostajalo mi je samo oko 3700 kuna od plaće jer je sve jela ovrha. Ali i uz to nikako nisam uspijevala doći do glavnice svojih dugova. Uz kamate, nagomilalo se na 360.000 kuna duga. Nakon deset godina blokade izračunala sam - ovako moram živjeti još sedam godina. Raditi, primati 10.500 kuna plaće i biti na rubu društva. Bila je podstanarka, jedva je preživljavala, pa je nakon posla radila na crno i čistila.



- Sjela bi i božićnica, no ovrha bi i to pojela. Kolege bi se veselili tom novcu, a ja ga nikad nisam primila. Ne bih dobila ni regres, ovrhe bi mi uzele i dnevnice koje bih dobila za poslovna putovanja. I danas znam da sam sama kriva za svoje dugove, ali nisam mogla vjerovati da sa stalnim i odličnim primanjima ne mogu svoj život postaviti na noge deset godina. Hodala sam pognute glave. I prijatelji vas napuste kad ste blokirani. Tko voli slušati uvijek tužne i teške priče? – govori N. M.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL Zagrepčanki N.M. ovrhe su trajale deset godina

Slamka spasa

U novinama je naišla na tekst o tvrtki BE-ON, čiji su se stručnjaci specijalizirali za rješavanje blokiranih. Njezin partner ju je odgovarao.

- Nećeš se naučiti pameti, zavući ćeš se u priču lihvara. Tebi nema pomoći – govorio je moj bivši partner. Ona sad uvjereno dodaje:

- Nisu mi ništa obećali, ali nakon tri mjeseca su uspjeli i riješili moj slučaj i ja sam odblokirana – kaže naša sugovornica.

Pomoću modela međufinanciranja uspjela je zatvoriti sve dugove i odblokirati se. Novac za međufinanciranje vratila je gotovinskim kreditom s anuitetom koji je mogla normalno plaćati. Štoviše, u ime svoje klijentice, BE-ON se uspio nagoditi s vjerovnicima koji su joj na kraju otpisali 95.000 kuna duga.

Prava informacija vrijedi zlata

U suradnji Hrvatske udruge banaka i tvrtke BE-ON lani je organiziran niz radionica za blokirane, na kojima je spomenuto kako svaki treći blokirani ima šanse u nekoliko mjeseci izaći iz pakla ovrha. Igor Škrgatić iz tvrtke BE-ON otkriva u čemu je tajna.

Foto: MArko Prpić/PIXSELL Igor Škrgatić: Trećina blokiranih se može relativno lako i brzo deblokirati - Banke ne žele surađivati s blokiranima. Mi osiguravamo novac da odjednom plate sve dugove. Kad se skinu blokade, klijenti mogu slobodno podizati kredite i njima vratiti novac koji smo dali da se njihovi dugovi pokriju. Ali postoji uvjet suradnje s nama - nema pregovaranja o tome koji će se dug pokriti, a koji ne. Mi rješavamo baš sve dugove i sve blokade. Cilj nam je da klijent na kraju ima jedan zdravi kredit s ratom koju može uredno plaćati - kaže Škrgatić.

Najveće šanse imaju oni s redovnim primanjima - plaćom ili mirovinom. To vrijedi i za stalnozaposlene, kaže Škrgatić. Stručnjaci BE-ON-a ne naplaćuju svoj rad ako nekoga ne uspiju odblokirati, a ako uspiju, cijena se kreće od 4950 do 12.950 kuna s PDV-om. S obzirom na to da njihovi stručnjaci redovito s vjerovnicima postižu nagodbe da se dio dugova briše, otpisani dio duga redovito je veći od cijene koju klijent plaća BE-ON-u za uslugu deblokade.

Tako je bilo i s N. M., koja u blokadi nije od veljače ove godine. Prisjeća se: "Tog dana kad mi je gospođa u FINA-i isprintala papir očevidnika na kojem je bila "0", otrčala sam po čokoladu i donijela ju gospođi. Godinama su na istom isprintu bili veliki brojevi. Obje smo se smijale – presretna je N. M.