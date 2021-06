- Bilo jednom davno, iza sedam mora, iza sedam gora…. – ove riječi nedvojbeno znače da slijedi priča. U ovom slučaju – Čiri-biri priča, odnosno, točnije, Čiri-biri bajka! A mora da smo bili i jako dobri, jer smo osim priče, dobili i igru, i to društvenu!

Čiri-biri bajka društvena je igra i prvi edukativni proizvod domaće tvrtke Pixing. Temelji se na pripovijedanju koje kod djece razvija verbalno i emocionalno izražavanje. Igra dodatno potiče i interakciju među djecom, a sjajno će poslužiti i da im se približe i pojasne različite situacije iz svakodnevnog života.

Vrijednost ove igre, njezin višestruki pozitivan utjecaj na razvoj brojnih vještina kod djece, ali i na društvo u cjelini, nisu prošli nezapaženo ni na ovogodišnjem natječaju "Pokreni nešto svoje“, kojega zajednički organiziraju tvrtka Philip Morris Zagreb i ACT Grupa, potporna organizacija za razvoj društvenog poduzetništva. Program "Pokreni nešto svoje" već pet godina pruža podršku mikropoduzetnicima i poduzetnicima početnicima, koji su svoj rad usmjerili u društveno korisne projekte. Tako su ove godine tvrtki Pixing dodijeljena bespovratna financijska sredstva te mentorska podrška za daljnji razvoj njihovog proizvoda.

- Uz podršku ovog programa razvoja planiramo proširenje igre, kako bismo zahvatili i gradivo školske lektire - kazala nam je Slavica Farkaš iz Pixinga. Otkrila je i kako je njihova poslovna priča zapravo i krenula od same igre, a tvrtku su osnovali nešto kasnije, 2018. godine. Danas imaju dvoje zaposlenih i osim što žele postati prepoznatljiv brend za kvalitetne i edukativne igračke, klijentima pružaju i usluge grafičkog dizajna i ilustracija.

Po čemu je ova igra posebna?

Prva hrvatska društvena igra koja spaja pripovijedanje i igranje na ploči, višestruko je korisna za razvoj djeteta i njegovo osnaživanje.

- Prije svega, igra pruža kvalitetnu alternativu provođenju vremena pred ekranima i djecu potiče na pravo druženje, uživo. Nije natjecateljska, nego je kooperativna pa na taj način djeca uče kako suradnjom stići do zajedničkog cilja. Uče se i slušati i prihvaćati tuđe ideje te kako se na njih nadovezati i nadograditi ih. Zahvaljujući njezinoj strukturi, igra pomaže u radu s djecom koja imaju poteškoća u izražavanju, koncentraciji, pisanju sastavaka ili razumijevanju lektire - pojasnila je Slavica Farkaš.

Dodala je kako igra ima i preporuku Ministarstva znanosti i obrazovanja te kako je mnoge obrazovne institucije već aktivno koriste u radu s djecom.

- Trenutno igru nadograđujemo temom bajki iz zbirke “Priče iz davnine”, naše poznate spisateljice Ivane Brlić Mažuranić, kako bismo djeci omogućili bolje i lakše razumijevanje lektire. Nadamo se da ćemo taj dio posla završiti do početka nove školske godine kako bi nova, proširena i još zanimljivija igra djecu dočekala kada se vrate u školske klupe - otkriva Slavica.

Igru planiraju plasirati i na tržišta izvan Hrvatske pa će stoga u travnju 2022. pokrenuti crowdfunding kampanju koja će im to omogućiti. Planiraju igru dodatno nadograditi zanimljivim i edukativnim temama kao što su, primjerice, svijet pod morem ili život u oblacima.

Prva naklada igre rasprodana u godinu dana

Slavica Farkaš ispričala nam je kako, usprkos prvom šoku kojega je tržištu igara i edukativnih alata donijela pandemija, korona zapravo nije ugrozila njihovo poslovanje i razvoj.

- Odmah po zatvaranju, moram priznati da nas je uhvatila panika. Osim straha od zaraze, dogodio se i zagrebački potres i jednostavno igre nisu nikome padale na pamet. No, ubrzo smo počeli bilježiti porast prodaje, budući da su ljudi puno više boravili kod kuće s djecom i to su vrijeme nastojali koristiti za kvalitetno druženje i igru. Prvu nakladu igre rasprodali smo u manje od godine dana, i to baš u prvoj godini pandemije - rezimira Slavica Farkaš.

Gdje kupiti igru?

Naglašava kako se glas o Čiri-biri bajci najuspješnije širi putem društvenih mreža, a roditelji i djeca potom je mogu kupiti na njihovom web shopu, ali i u prodavaonicama distributera kao što su Hoću knjigu i Školska knjiga.

- Ujesen te u predblagdansko vrijeme imamo i štandove u raznim trgovačkim centrima, a prisutni smo i na specijaliziranim sajmovima gdje je također moguće nabaviti igru, kaže Slavica.

Izrazila je veliko zadovoljstvo funkcioniranjem natječaja “Pokreni nešto svoje”, i to upravo zbog njegove dvostruke linije podrške.

- U poduzetništvu je od velike važnosti kontinuirana edukacija i informiranost, ciljano mentoriranje u svim segmentima važnima za rast i razvoj tvrtke, ali i poslovno umrežavanje i kontakti koji mogu otvoriti put za nove poslovne prilike i suradnje. Naravno, puno će nam pomoći i financijska sredstva koja smo dobili i koja ćemo uložiti u razvoj i nadogradnju igre, koja će postati još zanimljivija, edukativnija i korisnija, kako za djecu, tako i za odrasle - zaključili su iz Pixinga.