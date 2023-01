Dobar glas daleko se čuje: Ovo nemojte raditi da ga ne izgubite

Da je glas jedan od čovjekovih najmoćnijih alata, govori to što on prenosi mnogo više od pukih riječi i rečenica pomoću kojih međusobno komuniciramo. Studije su pokazale da, kad slušamo nečiji glas, možemo relativno točno pogoditi osobine ličnosti sugovornika, socioekonomski status, pa čak i neke fizičke atribute!

Uz to, glas ima značajan utjecaj na raspoloženje slušatelja, a po visini glasa čak možemo otkriti i sviđamo li se nekome. Naime, dokazano je da i muškarci i žene nesvjesno produbljuju glas kad razgovaraju s osobom koja ih privlači.

Glas kao najmoćniji instrument

Inače, glas nastaje harmoničnim radom triju organa našeg tijela. To uključuje pluća, koja stvaraju snažan dah potreban za kreiranje zvuka, glasnice koje vibriraju na različitim frekvencijama kako bi kontrolirale visinu zvuka te grlo, nos i usta, koji djeluju na konačno formiran glas na način da ga oblikuju i pojačavaju.

Ne treba zaboraviti i da je glas instrument za jednu od najdirljivijih umjetnosti. Dakako, riječ je o pjevanju koje proizvodimo uz pomoć mnogih složenih mehanizama u mozgu i tijelu i za koje su stručnjaci dokazali da ima i razne dobrobiti za ljudsko zdravlje. Primjerice, jeste li znali da pjevanjem gubite kalorije te poboljšavate koncentraciju i pamćenje? I da vam ono pomaže u odrasloj dobi zadržati govorne i komunikacijske vještine?

Međutim, velika opterećenja kojima profesionalni pjevači izlažu svoje glasnice često dovode do njihovog oštećenja, pa su tako mnogi poznati izvođači, bili prisiljeni podvrgnuti se operacijama ne bi li spasili svoj najvredniji dar.

Zimi povećajte oprez i zaštitite se od uzročnika grlobolje

Ipak, i mi, kojima karijera ne ovisi isključivo o glasu, kao što je to slučaj s pjevačima, spikerima i glumcima, moramo povećati oprez kad je riječ o zaštiti grla jer je glas osnovno sredstvo komunikacije. Dodatna pažnja pogotovo je važna sad, zimi, kad vrebaju razni uzročnici zaraznih bolesti koje napadaju naš dišni sustav.

Kao posljedica često se javljaju grlobolja i promuklost. Obično popraćena suhim grlom i osjećajem grebanja, promuklost se manifestira u obliku hrapavog i slaboga glasa koji ima tendenciju pucati pri višim tonovima. Promuklost se može pojaviti uslijed upale grkljana (larynx), odnosno laringitisa, bolesti koja može biti dodatno popraćena kašljem, a poglavito je uzrokovana virusnim infekcijama gornjih dišnih puteva. No, ovo stanje također može imati i druge uzroke kao što su refluks želučane kiseline, pušenje duhana, pijenje kofeinskih i alkoholnih pića, vrištanje, dugotrajno pjevanje ili drugi oblici prenaprezanja glasnica, alergije, udisanje otrovnih tvari, pretjerano kašljanje i drugo. Za promuklost koja traje dulje od deset dana potrebno je potražiti liječničku pomoć.

Grlobolja se, za razliku od promuklosti, manifestira s osjećajem boli, suhoće, pečenja ili grebanja u grlu te spada u jedan od češćih simptoma zbog kojih ljudi posjećuju liječnike. Ova bol može biti toliko snažna da oboljeloj osobi onemogućava gutanje i govorenje te kao takva zahtijeva liječničku intervenciju, no u mnogim slučajevima bol je ipak blaža i povlači se sama od sebe. Uzroci grlobolje u velikoj se mjeri preklapaju s uzrocima promuklosti, a uključuju virusne infekcije poput prehlade i gripe, COVID-19 i drugih, bakterijske infekcije, alergije, suhi zrak, ozljede, dim cigarete, kemikalije poput sredstava za čišćenje i druge iritanse, refluks želučane kiseline ili tumor. Ako vam bolovi u grlu ne prođu u roku od sedam dana ili ako imate dodatne i/ili neizdržive simptome, obavezno se javite liječniku.

Prevencija i pomoć pri liječenju grlobolje

Kako biste u sljedećim zimskim danima spriječili pojavu bolnoga grla ili promuklosti, izbjegavajte koliko god možete alkohol i cigarete, pretjerano naprezanje glasnica, boravak u suhom prostoru te pijenje prehladnih ili prevrućih napitaka. Uz to, često perite ruke kako biste zaustavili širenje mikroba od kojih se možete razboljeti i ograničite bliske kontakte s ljudima koji imaju respiratorne infekcije, kao što su grlobolja i prehlada.

Podsjetite se i da unosite u organizam barem osam čaša vode na dan jer tekućine razrjeđuju sluz u grlu i održavaju njegovu sluznicu vlažnom. Za kraj, nemojte prečesto pročišćivati grlo jer to može dovesti do iritacije i upale glasnica.

Ako ipak dođe do pojave grlobolje, može vam pomoći ANGAL® S sprej za lokalno ublažavanje simptoma infekcije te upale ždrijela. Ovaj proizvod, za razliku od mnoštva dostupnih biljnih proizvoda i/ili sličnih pripravaka, sadrži lijek protiv boli (analgetik) te učinkovito ublažava bol, a djeluje brzo, već nakon dvije minute. Terapijske opcije za grlobolju temelje se na lokalnoj primjeni antiseptika i anestetika (analgetika), a ANGAL® S sadrži i jedno i drugo.

Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.

