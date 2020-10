Dobro je znati: Što poslodavac prvo gleda u životopisu

Pri odabiru zaposlenika kompanije se vode ustaljenim kategorijama – obrazovanje, iskustvo, vještine. No tu je i čitav niz komparativnih prednosti koje poslodavac traži od budućih djelatnika. Što trebate imati na umu pri kreiranju životopisa, ali i na razgovoru za posao, saznajte u nastavku

<p>Nije lako kreirati životopis koji će "na prvu" zainteresirati poslodavca i potaknuti ga da vas uzme u obzir za razgovor. Većina poslodavaca nema vremena detaljno proučiti svaki životopis koji im stigne na email adresu. Zato će ih uglavnom <strong>"brzinski" skenirati pogledom </strong>i fokusirati se na onih nekoliko koji su atraktivnošću ili posebnošću privukli njihovu pažnju. Saznajte kako na sljedećoj prijavi za posao biti među tih nekoliko i kako životopisom osigurati sebi razgovor. </p><h2>Kako životopis treba izgledati?</h2><p>Možete provesti sate, pa čak i dane, uređujući i dotjerujući životopis, a da nikad ne dobijete priliku za razgovor za željeno radno mjesto. Zašto? Zato što svrha životopisa nije samo popisati svoje znanje i vještine nego pokazati potencijalnom poslodavcu da ste baš vi ono što traži. Da biste to uspjeli, potrebno je mnogo više od pukog popisa osobnih informacija, obrazovanja i radnog iskustva - <strong>potrebno je zaintrigirati</strong>. A to ćete najprije postići vizualno atraktivnim životopisom koji će "zapeti za oko" onome tko ga otvori.</p><p><strong>Vizualno impresivan i strukturiran</strong></p><p>Uvijek imajte na umu da se morate istaknuti među svim drugim prijavama, a vizualni izgled životopisa definitivno je prvo što će poslodavac primijetiti, pa je dobro da bude atraktivan. To je potvrdila i<strong> Jadranka Sakoman, direktorica ljudskih resursa Zagrebačke pivovare,</strong> koja se ove godine našla na listi Top 5 poslodavaca partnera: </p><p>- Osobni pristup i <strong>autentičnost životopisa</strong> u odnosu na dostupne modele svakako čini razliku pri prvom dojmu - ističe Sakoman. No izuzev vizualno atraktivnog životopisa koji privlači pažnju, treba imati na umu da poslodavci vole "skenirati", pa je životopis poželjno podijeliti u sekcije. Jasna struktura omogućit će poslodavcu <strong>jednostavan prelazak pogledom</strong> kroz ključne informacije koje su mu važne. </p><p><strong>Jednostavan i ujednačen</strong></p><p>Nadalje, dobar životopis bit će <strong>jednostavan za čitanje</strong> (izbjegavajte vrlo sitna slova, nečitljiv font i slične tehničke specifikacije) i ujednačen (izbjegavajte nekoliko različitih fontova i veličina teksta, držite se jednog ili dva fonta). Naravno, izbjegavajte hvalisanje i navođenje vještina koje zapravo nemate ili <strong>preuveličavanje </strong>onih koje imate (npr. nemojte navesti da izvrsno vladate nekim stranim jezikom ako zapravo znate osnove). </p><p><strong>Gramatički i pravopisno točan</strong></p><p>Nakon što završite s pisanjem životopisa, svakako provjerite <strong>gramatiku i pravopis</strong>. Životopis pun tipfelera i gramatičkih pogrešaka neće ostaviti dobar dojam. </p><h2>Poželjno je priložiti motivacijsko pismo</h2><p>Kad se prijavljujete za radno mjesto, najčešće se od vas traži da priložite i motivacijsko pismo. To je praksa koju njeguje većina korporacija, pa tako i <strong>Zagrebačka pivovara</strong>. - Uz životopis, poželjno je poslati motivacijsko pismo, u kojem želimo čuti <strong>interes kandidata upravo za našu kompaniju </strong>i više detalja o tome u sklopu kojih je radnih zadataka kandidat stekao određene vještine - objašnjava direktorica ljudskih resursa.</p><p>Dakle, u motivacijskom pismu važno je istaknuti zašto želite raditi baš u toj tvrtki na čije se radno mjesto prijavljujete te<strong> kako</strong> svojim vještinama, znanjem i iskustvom <strong>možete pridonijeti njezinom poslovanju</strong>. Pri sastavljanju motivacijskog pisma vodite se opisom radnog mjesta za koje se prijavljujete te korporativnom kulturom tvrtke - za razliku od životopisa, ono se mora specifično odnositi na tvrtku u kojoj se želite zaposliti. </p><h2>Što je "ono nešto" što poslodavac traži?</h2><p>Osim vještina i znanja potrebnih za određeno radno mjesto, poslodavac uvijek traži još nešto što će ga uvjeriti da ste upravo vi idealni za tu poziciju. To "nešto" poslodavac najčešće traži tijekom razgovora za posao, a često se to odnosi na vaše stavove, vrijednosti i ponašanje u određenim situacijama.</p><p>- Osim zahtjeva samog radnog mjesta, vrlo nam je bitno da se odabrani kandidati <strong>uklapaju u organizacijsku kulturu</strong> kompanije i da žive vrijednosti kompanije. U tu svrhu kandidati prilikom prijave na oglas za posao trebaju ispuniti interaktivnu procjenu u trajanju od 15 minuta koja ispituje upravo njihovo uklapanje u organizacijsku kulturu - objašnjava Sakoman te ističe da su vrijednosti koje Zagrebačka pivovara njeguje <strong>stavljanje ljudi na prvo mjesto</strong>, odlučnost i odvažnost u radu, <strong>preuzimanje odgovornosti</strong>, svakodnevno učenje i zajedničko slavljenje uspjeha. </p><p>Osim toga, odluku o odabiru prave osobe za radno mjesto na kojem zapošljava poslodavac će donijeti na temelju više informacija. - Uvjeti navedeni i u samom oglasu za posao, a tiču se traženog radnog iskustva i kompetencija koje kandidat treba imati, uglavnom se procjenjuju tijekom predselekcije kandidata ili u prvom krugu razgovora za posao - objašnjava Sakoman te nastavlja:</p><p>- U daljnjim selekcijskim krugovima, osim detaljnije provjere znanja i vještina koje kandidat posjeduje, procjenjujemo kako kandidat radi i koje vrijednosti njeguje. <strong>Nizom situacijskih pitanja</strong> pokušavamo doznati kako kandidat postupa u određenim situacijama koje se događaju u radnom okruženju. Ovim pitanjima doznajemo više o samom kandidatu, ali i o tome njeguje li vrijednosti koje naša kompanija njeguje.