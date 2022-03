Donosimo 5 činjenica o programiranju zbog kojih ćete zasjati u društvu informatičara

Vikend uoči konferencije Bolje obrazovanje, bolja Hrvatska koja će se održati 5. travnja srednjoškolci i studenti iz čitave zemlje imat će priliku osvojiti vrijednu stipendiju FINA-e na Hackathonu 24sata u Zagrebačkom inovacijskom centru, poznatijem kao Zicer.

Premda je ovaj poziv primarno upućen srednjoškolcima i studentima koje potičemo da odmjere svoje vještine, to zasigurno ne znači da i mi obični smrtnici o programiranju ne možemo naučiti koju zanimljivost. Zato smo za vas izdvojili pet nepoznatih činjenica o programiranju, prema informatičkim blogovima i portalima, koje će vas ohrabriti da zapodjenete razgovor u društvu ozbiljnih programera.

1. Na svijetu postoji oko 700 različitih programskih jezika

Među najpopularnije programske jezike ubrajaju se JavaScript, C++, Swift, Scala, Python, PHP, Go, Rust, Ruby i C#. Njihovu popularnost potvrđuju milijuni svakodnevnih korisnika koji ove jezike koriste u poslovne, ali i privatne svrhe. S obzirom na stalni rast i razvoj novih programskih jezika, nemoguće je utvrditi njihov točan broj pa se pretpostavlja da ih ima oko 700.

2. Čak 70% poslova kodiranja uopće nema veze s tehnologijom

Tako barem tvrde najnovija istraživanja. U praksi to znači da jednom kad steknete ove tech vještine vrlo jednostavno ih možete primijeniti u područjima koja nemaju nikakve veze tehnologijom kao što su, primjerice, prirodne znanosti, zemljopisna istraživanja, film ili dizajn. A za naučiti razmišljati poput programera, nikad nije prerano ili prekasno.

3. Prvi programer na svijetu bila je žena

Zvala se Ada Lovelace, rođena je početkom 19. stoljeća, kći je slavnog pjesnika – i to ni više ni manje nego Lorda Byrona, a bila je iznimno talentirana matematičarka. Ada je tijekom svoje karijere usko surađivala s Charlesom Babbageom, inženjerom mehanike koji se smatra ocem prvog mehaničkog računala.

Koliko je njen doprinos u tom odnosu bio vrijedan dokazuju i Adine bilješke o prvom računalu koje sadrže prvi algoritam namijenjen kompjuterskoj obradi. Stoga nimalo ne čudi podatak kako je njoj u čast ime dobio programski jezik Ada.

4 . Programiranje je pomoglo završiti Drugi svjetski rat

Alan Turing bio je još jedan iznimno poznati matematičar, također Englez. Informatička ga zajednica pamti kao oca moderne informatike, dok ga povijest pamti kao čovjeka koji je završio Drugi svjetski rat. Turing je, naime, svoje vještine upotrijebio za razbijanje Enigme, šifre koju su koristili nacisti kako bi kriptirali svoju vojnu komunikaciju.

5. Kad nešto pođe po krivu to je „bug“, znate li zašto se tako zove?

Prvi „bug“ je nazvan po pravom bugu, odnosno kukcu. Otkrila ga je Grace Hopper, i to nakon što je računalo na kojem je radila počelo „štekati“. Nemalo se iznenadila kad je ušla u trag problemu – u stroju je pronašla pravog moljca! Otada se taj pojam koristi za opisivanje bilo kojeg problema sa softwareom ili hardwareom.

Prijavite se na Hackathon 24sata

Nadamo se da smo vas ovim zabavnim informatičkim činjenicama inspirirali da se prijavite na Hackathon 24sata, koji će se održati 2. - 3. travnja u ZICER-u i dokažete zašto je upravo vaša ekipa - ekipa genijalaca! A da bi bilo što više informatičkih virtuoza važno je osluškivati globalne trendove. Oni su usmjereni na nova zanimanja, digitalne tehnologije, umjetnu inteligenciju i automatizaciju, koji mijenjaju način na koji ljudi žive i rade pa posljedično uvjetuju i promjene u obrazovanju.

Zato su kreativnost, multidisciplinarno učenje, cjeloživotna edukacija, kritičko i logičko razmišljanje samo neke od tema o kojima će se razgovarati na 7. po redu obrazovnoj konferenciji "Bolje obrazovanje, bolja Hrvatska", 5. travnja u Zagrebačkom inovacijskom centru. Konferenciju možete pratiti uživo i na platformama 24sata.

Hackathon 24sata održava se u suorganizaciji s FOI-jem, projekt podržavaju FINA i Erste banka, a partneri su FER, Leapwise, Zero Molecule, ZICER, Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET i Stega tisak.