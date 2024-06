Energetska tranzicija ušla je u hiperpogon: Kad je najbolje vrijeme za ugradnju solara?

Solarne elektrane i vjetroelektrane u svibnju su proizvele više električne energije u EU nego fosilna goriva, pokazuju to najnoviji podaci energetskog instituta Ember. Samo solarna energija proizvela je rekordnih 14 posto električne energije, dosegnuvši 27 TWh, što premašuje mjesečni solarni rekord postavljen u srpnju prošle godine. Tako je proizvodnja sunčeve energije u EU prvi put premašila proizvodnju iz ugljena, koja je u svibnju iznosila samo 10% ukupne proizvodnje električne energije u EU.

- Energetska tranzicija Europe ušla je u hiperpogon - izjavila je Sarah Brown, voditeljica europskog odjela instituta Ember.

Hrvatska je, prema podacima SolarPower Europea, ostvarila značajan rast u prošloj godini, a nastavak tog rasta očekuje se i u ovoj godini. Predviđa se kako će Hrvatska do 2026. godine imati 1340 MW solara, odnosno više od 1 GW, a OIEH čvrsto vjeruje da uz razvoj 6000 MW obnovljivih projekata Hrvatska može do 2030. postati energetski samodostatna.

Foto: Shutterstock

Na osnovi spomenutih činjenica jasno je da je interes za ugradnjom solarnih panela velik i da potražnja za solarima nezaustavljivo raste, u svim zemljama članicama EU.

Sa stručnjakom za energetsku obnovu Ivanom Landekom, voditeljem razvoja rješenja u odjelu Future Energy Home & eMobility E.ON, razgovarali smo o trenutnoj situaciji u Hrvatskoj i aktualnim temama vezanim za ugradnju solarnih panela.

Solarna energija nikad jeftinija

Kućne solarne elektrane danas su dostupnije nego ikad prije i taj će se trend vrlo vjerojatno nastaviti.

- Prema podacima Međunarodne agencije za obnovljive izvore energije (IRENA), cijene solarnih modula pale su za oko 80% od 2010. do 2019. godine. Pad cijena nastavio se sve do danas. Više je razloga zbog kojih je rješenje opskrbe energijom preko solara jeftinije i isplativije. Najviše možemo zahvaliti povećanoj potražnji i napretku tehnologije, zbog čega je došlo do kontinuiranog povećanja efikasnosti solarnih panela, smanjenja troškova proizvodnje solarnih panela i invertera. Kod nas u Hrvatskoj su kućne solarne elektrane postale još povoljnije jer je 2022. godine donesena odredba kojom se na ova rješenja ne plaća PDV - kaže Landeka.

Foto: Shutterstock

Zanimalo nas je kako možemo znati ima li naš objekt solarni potencijal i hoće li nam se ugradnja isplatiti.

- Solarni potencijal ovisi o mnogo faktora, poput geolokacije, na koju stranu krovišta je moguće postaviti panele, je li krov u sjeni susjednih objekata, drveća, dimnjaka, kolika je potrošnja električne energije kućanstva i slično - napominje Landeka.

Budući da je svaki objekt priča za sebe, za procjenu solarnog potencijala bilo bi najbolje obratiti se stručnjacima, a kako bi se projektirala optimalna kućna solarna elektrana.

- Uz E.ON kućne solarne elektrane investicija se može isplatiti već nakon šest godina. Javljaju nam se kupci da ne mogu vjerovati kako su im već prvi računi nakon ugradnje blizu nuli. Ako se cijene opskrbe električnom energijom budu tržišno određivale, rok povrata dodatno će se smanjivati. U svakom slučaju, biti energetski neovisan uvijek se isplati - kaže Landeka.

Koliko traje cijeli proces od ishođenja dozvola do montaže solara?

- Cijeli proces traje u najboljem slučaju oko tri mjeseca. Najviše vremena potrebno je za ishodovanje potrebnih dozvola od HEP ODS-a (Obavijest o mogućnosti priključenja na mrežu kućanstva s vlastitom proizvodnjom, Potvrda za trajni pogon), ugovaranje s opskrbljivačem o otkupu električne energije i opremanja obračunskog mjernog mjesta s dvosmjernim brojilom. U određenim slučajevima potrebno je i izmještanje brojila. Ugradnja kućne solarne elektrane u pravilu ne traje dulje od dva dana. No zbog navedenih koraka, kao i želja kupaca, finalizacija projekta zna trajati i do šest mjeseci - napominje sugovornik.

Foto: Shutterstock

Kako do poticaja i o čemu oni ovise?

Poticaji za ugradnju solarnih elektrana vrlo su popularni budući da mogu umanjiti trošak investicije i skratiti vrijeme povrata. Natječaje, odnosno javne pozive za programe sufinanciranja izgradnje kućnih solarnih elektrana, objavljuju jedinice lokalne i područne samouprave − županije i gradovi te na razini države Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Prijavu za programe podnose građani, istodobno se možete javiti na više natječaja, ali sredstva sufinanciranja po pojedinom natječaju možete ostvariti samo jedanput. Trenutno aktualne natječaje pogledajte ovdje!

- Poticaji su dodatni vjetar u leđa za odluku o ugradnji kućne solarne elektrane i treba ih biti više i trebali bi se objavljivati češće. Hoće li netko dobiti poticaje ili ne, ovisi o pravilima natječaja, koja nisu uvijek ista. Zadnja tri natječaja koje je raspisao Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost međusobno su se razlikovala, no ono što je sigurno jest da se moraju ispuniti svi uvjeti koje natječaj zahtijeva i da je bolje što prije krenuti s projektom i prijaviti se. Poticaji ne bi trebali biti razlog za ugradnju solara nego način na koji ubrzati isplativost investicije. Solari se isplate i bez državnih poticaja - komentira Landeka.

Foto: Shutterstock

Što nas očekuje u budućnosti?

- Imajući na umu da je elektrifikacija i potreba za električnom energijom u porastu možemo očekivati sve efikasnije solarne sustave, povoljnije cijene i sve više krovova sa solarnim panelima. U Hrvatskoj zadnjih nekoliko godina imamo dvoznamenkasti rast električnih automobila, tako da će nam uskoro postati normalno vidjeti da u dvorištima punimo svoje aute besplatno jer na krovu imamo solare. Gledajući dugoročnije - sve je moguće - zaključuje Landeka.